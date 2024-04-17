https://ria.ru/20240417/kiku-1940515890.html

Молдавия не должна вступать в Евросоюз любой ценой, заявил экс-премьер

Молдавия не должна вступать в Евросоюз любой ценой, заявил экс-премьер - РИА Новости, 17.04.2024

Молдавия не должна вступать в Евросоюз любой ценой, заявил экс-премьер

Власти Молдавии намерены провести референдум о вступлении в ЕС, не зная, каковы условия вступления, что несет за собой большие риски, заявил председатель партии РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T09:49

2024-04-17T09:49

2024-04-17T09:57

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евросоюз

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КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Власти Молдавии намерены провести референдум о вступлении в ЕС, не зная, каковы условия вступления, что несет за собой большие риски, заявил председатель партии развития и объединения Молдавии, экс-премьер Ион Кику в эфире телеканала Rlive. Конституционный суд Молдавии 16 апреля одобрил внесение в конституцию положений о евроинтеграции и проведение соответствующего референдума. Всенародное голосование планируется провести осенью в один день с выборами президента. По словам президента Майи Санду, возможная дата проведения - 20 октября. "Голосование "за" означает, что в конституции появится такое название, которое оставляет на усмотрение большинства простые решения, законы, которые влияют на суверенитет страны, которые вообще меняют курс. На наш взгляд, это очень большие риски. Референдум по вопросу интеграции в ЕС необходим, когда известны условия вступления. Любой ценой вступать куда-то мы не собираемся", - заявил Кику.По его словам, представители его партии будут объяснять гражданам возможные последствия участия в референдуме. "Все признают, те, у кого хватает смелости это признать, что инициатива о референдуме - это такая уловка, чтобы дать электоральные преимущества госпоже президенту на президентских выборах. Все видят, что избирательная кампания уже началась. Это украденное начало", - добавил экс-премьер. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240318/moldaviya-1934055842.html

https://ria.ru/20240120/referendum-1922532880.html

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в мире, молдавия, украина, киев, ион кику, майя санду, евросоюз