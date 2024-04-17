https://ria.ru/20240417/khorvatiya-1940174732.html
Процедура выборов в парламент Хорватии
Процедура выборов в парламент Хорватии - РИА Новости, 17.04.2024
Процедура выборов в парламент Хорватии
Согласно Конституции Хорватии (1990), парламент (сабор) является представительным и законодательным органом республики. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T01:45
2024-04-17T01:45
2024-04-17T01:45
справки
хорватия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573837235_0:300:1601:1200_1920x0_80_0_0_a85e50498a5a390f11293a26f6210327.jpg
Согласно Конституции Хорватии (1990), парламент (сабор) является представительным и законодательным органом республики.Депутаты парламента избираются на основе всеобщего и равного избирательного права прямым тайным голосованием. Срок полномочий депутатов – четыре года.Число депутатов парламента должно быть не менее 100 и не более 160. В настоящее время число депутатов в парламенте Хорватии – 151. Порядок избрания депутатов парламента регулируется "Законом о выборах депутатов в парламент (сабор) Хорватии" (1999).Выборы депутатов назначаются президентом не позднее чем за 30 дней до дня их проведения. В 2024 году они пройдут 17 апреля. Этот день объявлен нерабочим.Избирательными органами, осуществляющими подготовку и проведение выборов депутатов в парламент Хорватии, являются Государственная избирательная комиссия, окружные избирательные комиссии, муниципальные и городские избирательные комиссии, избирательные комитеты.Комиссия по этике оценивает поведение участников выборов в ходе предвыборной кампании и непосредственно во время голосования.Правом выбирать депутатов парламента обладают граждане Хорватии, достигшие 18 лет.Правом быть избранным обладают хорватские граждане, достигшие 18 лет.Полномочия депутата несовместимы с полномочиями судьи Конституционного суда Хорватии, государственного прокурора, заместителя государственного прокурора, омбудсмена, заместителя омбудсмена, президента или заместителя премьер-министра Республики Хорватия, министра, государственного секретаря, руководителя государственного административного органа, мэра или вице-мэра Загреба, военнослужащего и др. (полный перечень содержится в статье 9 "Закона о выборах депутатов").Хорватия гарантирует национальным меньшинствам в республике право на представительство в парламенте. Национальные меньшинства имеют право избирать восемь депутатов в парламент. Избирают этих депутатов в специальном избирательном округе, находящемся на территории республики.В соответствии с законом сербское национальное меньшинство избирает трех депутатов в парламент; венгерское национальное меньшинство – одного депутата; итальянское национальное меньшинство – одного депутата; чешское и словацкое меньшинства– одного депутата (совместно); австрийское, болгарское, немецкое, польское, цыганское, румынское, русинское, русское, турецкое, украинское, валашское и еврейское национальные меньшинства – одного депутата (совместно); албанское, боснийское, черногорское, македонское и словенское меньшинства совместно – одного депутата.Избиратели, не имеющие постоянного места жительства на территории Хорватии, также имеют право на представительство в парламенте и избирают трех депутатов из списка кандидатов в специальном избирательном округе.140 депутатов избираются в 10 избирательных округах, в каждом из которых на основании избирательных списков избираются 14 депутатов парламента.Правом выдвижения партийных списков на выборах депутата парламента обладают все зарегистрированные политические партии. Список может выдвинуть как одна партия, так и коалиция.Избиратели также могут внести свой список кандидатов в депутаты. Он должен быть поддержан подписями не менее чем 500 избирателей соответствующего избирательного округа.Право выдвижения кандидатов в депутаты парламента от национальных меньшинств имеют политические партии, избиратели и объединения национальных меньшинств. Кандидатура должна быть поддержана подписями не менее 100 избирателей.Избиратели, не имеющие постоянного места жительства на территории Хорватии, выдвигают в списках кандидатов не менее 6 и не более 14 кандидатов в депутаты.Списки кандидатов в депутаты должны быть представлены в Государственную избирательную комиссию Хорватии в течение 14 дней после назначения выборов.Государственная избирательная комиссия в течение 48 часов должна опубликовать все принятые списки для каждого избирательного округа, а также сводный список всех списков кандидатов в депутаты по каждому избирательному округу.Избирательная кампания начинается со дня опубликования сводных избирательных списков и заканчивается за 24 часа до дня проведения выборов.Выборы проводятся на избирательных участках на территории Хорватии и в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Хорватии за рубежом. Избиратели, постоянно проживающие на территории республики, голосуют на избирательных участках по месту жительства. Избиратели, постоянно проживающие на территории Хорватии, несущие службу на день выборов в рядах Вооруженных сил, избиратели, находящиеся в день выборов в миротворческих операциях и миссиях, избиратели, являющиеся членами экипажей морских и речных судов под хорватским флагом, находящихся за пределами страны, а также избиратели, помещенные в учреждения социальной защиты, и избиратели, находящиеся в местах лишения свободы, голосуют на специальных избирательных участках, созданных в соответствии с положениями "Закона о выборах депутатов".Если избиратели, постоянно проживающие на территории республики, в день выборов находятся за ее пределами, то они голосуют в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Хорватии за депутатов того избирательного округа, в котором они постоянно проживают на территории своей страны.В день выборов избирательные участки открыты с 7.00 до 19.00.В штаб-квартире дипломатических и консульских представительств голосование длится два дня и заканчивается в день окончания голосования в Хорватии.Голосование осуществляется очно, по избирательным бюллетеням. Избирательный бюллетень печатается в государственной типографии, назначенной и находящейся под непосредственным контролем Государственной избирательной комиссии. На каждом избирательном бюллетене должен быть напечатан серийный номер.Избирательный бюллетень, по которому проводится голосование по избирательному округу, в котором избирается представитель национального меньшинства, должен содержать имя и фамилию кандидата, наименование выдвинувшей его политической партии или коалиции партий (или содержать наименование "кандидат группы избирателей") и серий номер.Личность избирателя определяется по документу, его удостоверяющему.Избиратели заполняют избирательный бюллетень, обводя порядковый номер перед названием списка избирателей. Избиратель также может указать одного кандидата, который имеет преимущество перед другими кандидатами в списке.Избирателю, который по физическому недостатку или по причине своей неграмотности не может проголосовать, предоставляется возможность прийти на избирательный участок с другим лицом, которое является грамотным и заполнит бюллетень в соответствии с указаниями избирателя.Избиратель, который из-за тяжелой болезни, физических недостатков не может попасть на избирательный участок, сообщает об этом в избирательную комиссию не ранее, чем за три дня до даты выборов, или в избирательный участок в день выборов. В таком случае председатель избирательной комиссии назначает не менее двух членов избирательной комиссии, которые посещают избирателя в месте его нахождения и дают ему возможность проголосовать. Избиратель должен не менее одного раза сложить избирательный бюллетень, поместить его в специальный конверт и закрыть его. Член избирательной комиссии передает конверт с бюллетенем председателю, который помещает вынутый из конверта бюллетень в урну для голосования.Результаты выборов депутатов парламента определяются Государственной избирательной комиссией.Право на участие в распределении депутатских мандатов в избирательном округе получают те списки кандидатов, которые в ходе выборов получили не менее 5% голосов избирателей. Предпочтительные голоса по отдельным кандидатам учитываются, если число голосов по отдельному кандидату составляет не менее 10% голосов, набранных отдельным списком. Из каждого списка отбираются кандидаты, получившие наибольшее количество голосов. Когда два или более кандидатов получают одинаковое количество голосов, порядок в списке кандидатов является определяющим.Число членов парламента, которые будут избраны по спискам кандидатов, выдвинутых избирателями, не проживающими в Хорватии, определяется следующим образом: общее количество голосов, полученных каждым списком кандидатов в депутаты, делится на числа от 1 до 3 включительно. Полученные частные размещаются в порядке их уменьшения, а каждый список кандидатов получает из трех распределяемых мандатов столько, сколько наибольших частных на него приходится.Депутатом от национальных меньшинств становится кандидат, набравший наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если два или более кандидата получают одинаковое количество голосов, то выборы проводятся повторно.Возражение, связанное с нарушениями в выдвижении кандидатуры или процедуре выборов, подается в Государственную избирательную комиссию и может быть подано любой политической партией, лицом, уполномоченным представлять независимый список, кандидатами в депутаты Парламента, не менее чем 100 избирателями или не менее 5% избирателей избирательного округа, в котором проводятся выборы, в течение 48 часов со дня совершения действия, против которого было выдвинуто возражение.Государственная избирательная комиссия обязана вынести решение по возражению в течение 48 часов со дня подачи возражения. Если комиссия установит, что имели место нарушения, которые существенно повлияли или могли повлиять на результаты выборов, она отменяет действия и определяет, что в течение определенного срока, который должен позволить провести выборы в день их назначения, эти действия повторяются.Если нет возможности повторить отмененные действия или если нарушения связаны с процедурой голосования и они существенно повлияли или могли повлиять н результат выборов, Государственная избирательная комиссия аннулирует выборы и устанавливает срок, в течение которого выборы будут повторены.Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, хорватия
Согласно Конституции Хорватии (1990), парламент (сабор) является представительным и законодательным органом республики.
Депутаты парламента избираются на основе всеобщего и равного избирательного права прямым тайным голосованием. Срок полномочий депутатов – четыре года.
Число депутатов парламента должно быть не менее 100
и не более 160. В настоящее время число депутатов
в парламенте Хорватии – 151.
Порядок избрания депутатов парламента регулируется "Законом о выборах депутатов в парламент (сабор) Хорватии" (1999).
Выборы депутатов назначаются
президентом не позднее чем за 30 дней до дня их проведения.
В 2024 году они пройдут 17 апреля
. Этот день объявлен нерабочим.
Избирательными органами, осуществляющими подготовку и проведение выборов депутатов в парламент Хорватии, являются Государственная избирательная комиссия, окружные избирательные комиссии, муниципальные и городские избирательные комиссии, избирательные комитеты.
Комиссия по этике оценивает поведение участников выборов
в ходе предвыборной кампании и непосредственно во время голосования.
Правом выбирать депутатов парламента обладают граждане Хорватии, достигшие 18 лет.
Правом быть избранным обладают хорватские граждане, достигшие 18 лет.
Полномочия депутата несовместимы с полномочиями судьи Конституционного суда Хорватии, государственного прокурора, заместителя государственного прокурора, омбудсмена, заместителя омбудсмена, президента или заместителя премьер-министра Республики Хорватия, министра, государственного секретаря, руководителя государственного административного органа, мэра или вице-мэра Загреба
, военнослужащего и др. (полный перечень содержится в статье 9 "Закона о выборах депутатов").
Хорватия гарантирует национальным меньшинствам в республике право на представительство в парламенте. Национальные меньшинства имеют право избирать восемь депутатов в парламент. Избирают этих депутатов в специальном избирательном округе, находящемся на территории республики.
В соответствии с законом сербское национальное меньшинство избирает трех депутатов в парламент; венгерское национальное меньшинство – одного депутата; итальянское национальное меньшинство – одного депутата; чешское и словацкое меньшинства– одного депутата (совместно); австрийское, болгарское, немецкое, польское, цыганское, румынское, русинское, русское, турецкое, украинское, валашское и еврейское национальные меньшинства – одного депутата (совместно); албанское, боснийское, черногорское, македонское и словенское меньшинства совместно – одного депутата.
Избиратели, не имеющие постоянного места жительства на территории Хорватии, также имеют право на представительство в парламенте и избирают трех депутатов из списка кандидатов в специальном избирательном округе.
140 депутатов избираются в 10 избирательных округах, в каждом из которых на основании избирательных списков избираются 14 депутатов парламента.
Правом выдвижения партийных списков на выборах депутата парламента обладают все зарегистрированные политические партии. Список может выдвинуть как одна партия, так и коалиция.
Избиратели также могут внести свой список кандидатов в депутаты. Он должен быть поддержан подписями не менее чем 500 избирателей соответствующего избирательного округа.
Право выдвижения кандидатов в депутаты парламента от национальных меньшинств имеют политические партии, избиратели и объединения национальных меньшинств. Кандидатура должна быть поддержана подписями не менее 100 избирателей.
Избиратели, не имеющие постоянного места жительства на территории Хорватии, выдвигают в списках кандидатов не менее 6 и не более 14 кандидатов в депутаты.
Списки кандидатов в депутаты должны быть представлены в Государственную избирательную комиссию Хорватии в течение 14 дней после назначения выборов.
Государственная избирательная комиссия в течение 48 часов должна опубликовать все принятые списки для каждого избирательного округа, а также сводный список всех списков кандидатов в депутаты по каждому избирательному округу.
Избирательная кампания начинается со дня опубликования сводных избирательных списков и заканчивается за 24 часа до дня проведения выборов.
Выборы проводятся на избирательных участках на территории Хорватии и в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Хорватии за рубежом. Избиратели, постоянно проживающие на территории республики, голосуют на избирательных участках по месту жительства. Избиратели, постоянно проживающие на территории Хорватии, несущие службу на день выборов в рядах Вооруженных сил, избиратели, находящиеся в день выборов в миротворческих операциях и миссиях, избиратели, являющиеся членами экипажей морских и речных судов под хорватским флагом, находящихся за пределами страны, а также избиратели, помещенные в учреждения социальной защиты, и избиратели, находящиеся в местах лишения свободы, голосуют на специальных избирательных участках, созданных в соответствии с положениями "Закона о выборах депутатов".
Если избиратели, постоянно проживающие на территории республики, в день выборов находятся за ее пределами, то они голосуют в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Хорватии за депутатов того избирательного округа, в котором они постоянно проживают на территории своей страны.
В день выборов избирательные участки открыты с 7.00 до 19.00.
В штаб-квартире дипломатических и консульских представительств голосование длится два дня и заканчивается в день окончания голосования в Хорватии.
Голосование осуществляется очно, по избирательным бюллетеням. Избирательный бюллетень печатается в государственной типографии, назначенной и находящейся под непосредственным контролем Государственной избирательной комиссии. На каждом избирательном бюллетене должен быть напечатан серийный номер.
Избирательный бюллетень, по которому проводится голосование по избирательному округу, в котором избирается представитель национального меньшинства, должен содержать имя и фамилию кандидата, наименование выдвинувшей его политической партии или коалиции партий (или содержать наименование "кандидат группы избирателей") и серий номер.
Личность избирателя определяется по документу, его удостоверяющему.
Избиратели заполняют избирательный бюллетень, обводя порядковый номер перед названием списка избирателей. Избиратель также может указать одного кандидата, который имеет преимущество перед другими кандидатами в списке.
Избирателю, который по физическому недостатку или по причине своей неграмотности не может проголосовать, предоставляется возможность прийти на избирательный участок с другим лицом, которое является грамотным и заполнит бюллетень в соответствии с указаниями избирателя.
Избиратель, который из-за тяжелой болезни, физических недостатков не может попасть на избирательный участок, сообщает об этом в избирательную комиссию не ранее, чем за три дня до даты выборов, или в избирательный участок в день выборов. В таком случае председатель избирательной комиссии назначает не менее двух членов избирательной комиссии, которые посещают избирателя в месте его нахождения и дают ему возможность проголосовать. Избиратель должен не менее одного раза сложить избирательный бюллетень, поместить его в специальный конверт и закрыть его. Член избирательной комиссии передает конверт с бюллетенем председателю, который помещает вынутый из конверта бюллетень в урну для голосования.
Результаты выборов депутатов парламента определяются Государственной избирательной комиссией.
Право на участие в распределении депутатских мандатов в избирательном округе получают те списки кандидатов, которые в ходе выборов получили не менее 5% голосов избирателей. Предпочтительные голоса по отдельным кандидатам учитываются, если число голосов по отдельному кандидату составляет не менее 10% голосов, набранных отдельным списком. Из каждого списка отбираются кандидаты, получившие наибольшее количество голосов. Когда два или более кандидатов получают одинаковое количество голосов, порядок в списке кандидатов является определяющим.
Число членов парламента, которые будут избраны по спискам кандидатов, выдвинутых избирателями, не проживающими в Хорватии, определяется следующим образом: общее количество голосов, полученных каждым списком кандидатов в депутаты, делится на числа от 1 до 3 включительно. Полученные частные размещаются в порядке их уменьшения, а каждый список кандидатов получает из трех распределяемых мандатов столько, сколько наибольших частных на него приходится.
Депутатом от национальных меньшинств становится кандидат, набравший наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если два или более кандидата получают одинаковое количество голосов, то выборы проводятся повторно.
Возражение, связанное с нарушениями в выдвижении кандидатуры или процедуре выборов, подается в Государственную избирательную комиссию и может быть подано любой политической партией, лицом, уполномоченным представлять независимый список, кандидатами в депутаты Парламента, не менее чем 100 избирателями или не менее 5% избирателей избирательного округа, в котором проводятся выборы, в течение 48 часов со дня совершения действия, против которого было выдвинуто возражение.
Государственная избирательная комиссия обязана вынести решение по возражению в течение 48 часов со дня подачи возражения. Если комиссия установит, что имели место нарушения, которые существенно повлияли или могли повлиять на результаты выборов, она отменяет действия и определяет, что в течение определенного срока, который должен позволить провести выборы в день их назначения, эти действия повторяются.
Если нет возможности повторить отмененные действия или если нарушения связаны с процедурой голосования и они существенно повлияли или могли повлиять н результат выборов, Государственная избирательная комиссия аннулирует выборы и устанавливает срок, в течение которого выборы будут повторены.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников