https://ria.ru/20240417/khorvatiya-1940174732.html

Процедура выборов в парламент Хорватии

Процедура выборов в парламент Хорватии - РИА Новости, 17.04.2024

Процедура выборов в парламент Хорватии

Согласно Конституции Хорватии (1990), парламент (сабор) является представительным и законодательным органом республики. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T01:45

2024-04-17T01:45

2024-04-17T01:45

справки

хорватия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573837235_0:300:1601:1200_1920x0_80_0_0_a85e50498a5a390f11293a26f6210327.jpg

Согласно Конституции Хорватии (1990), парламент (сабор) является представительным и законодательным органом республики.Депутаты парламента избираются на основе всеобщего и равного избирательного права прямым тайным голосованием. Срок полномочий депутатов – четыре года.Число депутатов парламента должно быть не менее 100 и не более 160. В настоящее время число депутатов в парламенте Хорватии – 151. Порядок избрания депутатов парламента регулируется "Законом о выборах депутатов в парламент (сабор) Хорватии" (1999).Выборы депутатов назначаются президентом не позднее чем за 30 дней до дня их проведения. В 2024 году они пройдут 17 апреля. Этот день объявлен нерабочим.Избирательными органами, осуществляющими подготовку и проведение выборов депутатов в парламент Хорватии, являются Государственная избирательная комиссия, окружные избирательные комиссии, муниципальные и городские избирательные комиссии, избирательные комитеты.Комиссия по этике оценивает поведение участников выборов в ходе предвыборной кампании и непосредственно во время голосования.Правом выбирать депутатов парламента обладают граждане Хорватии, достигшие 18 лет.Правом быть избранным обладают хорватские граждане, достигшие 18 лет.Полномочия депутата несовместимы с полномочиями судьи Конституционного суда Хорватии, государственного прокурора, заместителя государственного прокурора, омбудсмена, заместителя омбудсмена, президента или заместителя премьер-министра Республики Хорватия, министра, государственного секретаря, руководителя государственного административного органа, мэра или вице-мэра Загреба, военнослужащего и др. (полный перечень содержится в статье 9 "Закона о выборах депутатов").Хорватия гарантирует национальным меньшинствам в республике право на представительство в парламенте. Национальные меньшинства имеют право избирать восемь депутатов в парламент. Избирают этих депутатов в специальном избирательном округе, находящемся на территории республики.В соответствии с законом сербское национальное меньшинство избирает трех депутатов в парламент; венгерское национальное меньшинство – одного депутата; итальянское национальное меньшинство – одного депутата; чешское и словацкое меньшинства– одного депутата (совместно); австрийское, болгарское, немецкое, польское, цыганское, румынское, русинское, русское, турецкое, украинское, валашское и еврейское национальные меньшинства – одного депутата (совместно); албанское, боснийское, черногорское, македонское и словенское меньшинства совместно – одного депутата.Избиратели, не имеющие постоянного места жительства на территории Хорватии, также имеют право на представительство в парламенте и избирают трех депутатов из списка кандидатов в специальном избирательном округе.140 депутатов избираются в 10 избирательных округах, в каждом из которых на основании избирательных списков избираются 14 депутатов парламента.Правом выдвижения партийных списков на выборах депутата парламента обладают все зарегистрированные политические партии. Список может выдвинуть как одна партия, так и коалиция.Избиратели также могут внести свой список кандидатов в депутаты. Он должен быть поддержан подписями не менее чем 500 избирателей соответствующего избирательного округа.Право выдвижения кандидатов в депутаты парламента от национальных меньшинств имеют политические партии, избиратели и объединения национальных меньшинств. Кандидатура должна быть поддержана подписями не менее 100 избирателей.Избиратели, не имеющие постоянного места жительства на территории Хорватии, выдвигают в списках кандидатов не менее 6 и не более 14 кандидатов в депутаты.Списки кандидатов в депутаты должны быть представлены в Государственную избирательную комиссию Хорватии в течение 14 дней после назначения выборов.Государственная избирательная комиссия в течение 48 часов должна опубликовать все принятые списки для каждого избирательного округа, а также сводный список всех списков кандидатов в депутаты по каждому избирательному округу.Избирательная кампания начинается со дня опубликования сводных избирательных списков и заканчивается за 24 часа до дня проведения выборов.Выборы проводятся на избирательных участках на территории Хорватии и в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Хорватии за рубежом. Избиратели, постоянно проживающие на территории республики, голосуют на избирательных участках по месту жительства. Избиратели, постоянно проживающие на территории Хорватии, несущие службу на день выборов в рядах Вооруженных сил, избиратели, находящиеся в день выборов в миротворческих операциях и миссиях, избиратели, являющиеся членами экипажей морских и речных судов под хорватским флагом, находящихся за пределами страны, а также избиратели, помещенные в учреждения социальной защиты, и избиратели, находящиеся в местах лишения свободы, голосуют на специальных избирательных участках, созданных в соответствии с положениями "Закона о выборах депутатов".Если избиратели, постоянно проживающие на территории республики, в день выборов находятся за ее пределами, то они голосуют в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Хорватии за депутатов того избирательного округа, в котором они постоянно проживают на территории своей страны.В день выборов избирательные участки открыты с 7.00 до 19.00.В штаб-квартире дипломатических и консульских представительств голосование длится два дня и заканчивается в день окончания голосования в Хорватии.Голосование осуществляется очно, по избирательным бюллетеням. Избирательный бюллетень печатается в государственной типографии, назначенной и находящейся под непосредственным контролем Государственной избирательной комиссии. На каждом избирательном бюллетене должен быть напечатан серийный номер.Избирательный бюллетень, по которому проводится голосование по избирательному округу, в котором избирается представитель национального меньшинства, должен содержать имя и фамилию кандидата, наименование выдвинувшей его политической партии или коалиции партий (или содержать наименование "кандидат группы избирателей") и серий номер.Личность избирателя определяется по документу, его удостоверяющему.Избиратели заполняют избирательный бюллетень, обводя порядковый номер перед названием списка избирателей. Избиратель также может указать одного кандидата, который имеет преимущество перед другими кандидатами в списке.Избирателю, который по физическому недостатку или по причине своей неграмотности не может проголосовать, предоставляется возможность прийти на избирательный участок с другим лицом, которое является грамотным и заполнит бюллетень в соответствии с указаниями избирателя.Избиратель, который из-за тяжелой болезни, физических недостатков не может попасть на избирательный участок, сообщает об этом в избирательную комиссию не ранее, чем за три дня до даты выборов, или в избирательный участок в день выборов. В таком случае председатель избирательной комиссии назначает не менее двух членов избирательной комиссии, которые посещают избирателя в месте его нахождения и дают ему возможность проголосовать. Избиратель должен не менее одного раза сложить избирательный бюллетень, поместить его в специальный конверт и закрыть его. Член избирательной комиссии передает конверт с бюллетенем председателю, который помещает вынутый из конверта бюллетень в урну для голосования.Результаты выборов депутатов парламента определяются Государственной избирательной комиссией.Право на участие в распределении депутатских мандатов в избирательном округе получают те списки кандидатов, которые в ходе выборов получили не менее 5% голосов избирателей. Предпочтительные голоса по отдельным кандидатам учитываются, если число голосов по отдельному кандидату составляет не менее 10% голосов, набранных отдельным списком. Из каждого списка отбираются кандидаты, получившие наибольшее количество голосов. Когда два или более кандидатов получают одинаковое количество голосов, порядок в списке кандидатов является определяющим.Число членов парламента, которые будут избраны по спискам кандидатов, выдвинутых избирателями, не проживающими в Хорватии, определяется следующим образом: общее количество голосов, полученных каждым списком кандидатов в депутаты, делится на числа от 1 до 3 включительно. Полученные частные размещаются в порядке их уменьшения, а каждый список кандидатов получает из трех распределяемых мандатов столько, сколько наибольших частных на него приходится.Депутатом от национальных меньшинств становится кандидат, набравший наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если два или более кандидата получают одинаковое количество голосов, то выборы проводятся повторно.Возражение, связанное с нарушениями в выдвижении кандидатуры или процедуре выборов, подается в Государственную избирательную комиссию и может быть подано любой политической партией, лицом, уполномоченным представлять независимый список, кандидатами в депутаты Парламента, не менее чем 100 избирателями или не менее 5% избирателей избирательного округа, в котором проводятся выборы, в течение 48 часов со дня совершения действия, против которого было выдвинуто возражение.Государственная избирательная комиссия обязана вынести решение по возражению в течение 48 часов со дня подачи возражения. Если комиссия установит, что имели место нарушения, которые существенно повлияли или могли повлиять на результаты выборов, она отменяет действия и определяет, что в течение определенного срока, который должен позволить провести выборы в день их назначения, эти действия повторяются.Если нет возможности повторить отмененные действия или если нарушения связаны с процедурой голосования и они существенно повлияли или могли повлиять н результат выборов, Государственная избирательная комиссия аннулирует выборы и устанавливает срок, в течение которого выборы будут повторены.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

хорватия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, хорватия