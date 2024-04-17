https://ria.ru/20240417/khimki-1940572719.html

Глава Химок проверил работу УК в рамках месяца чистоты и порядка

Глава Химок проверил работу УК в рамках месяца чистоты и порядка - РИА Новости, 17.04.2024

Глава Химок проверил работу УК в рамках месяца чистоты и порядка

Глава Химок Дмитрий Волошин вместе с председателем Совета дома №13 на улице Калинина Еленой Савельевой проинспектировал работу управляющей компании "Жилищник" в РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T13:54

2024-04-17T13:54

2024-04-17T13:54

химки

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

жкх

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава Химок Дмитрий Волошин вместе с председателем Совета дома №13 на улице Калинина Еленой Савельевой проинспектировал работу управляющей компании "Жилищник" в рамках месяца чистоты и порядка, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Специалисты покрасили цоколь дома, подготовили клумбы во дворе, обновили входную группу, провели уборку подъездов. "Проверили, в каком состоянии фасад дома, инженерные коммуникации, подъезды, подвалы. Поговорили с химчанами, обсудили, какие работы еще необходимо провести. По просьбе жителей капитально отремонтируем кровлю. Дал соответствующее поручение управлению ЖКХ", — цитирует пресс-служба Волошина. Кроме того, коммунальщики просушили подвал, проверили инженерные коммуникации. "У нас в доме уже много, что сделано с начала апреля. Приведен в порядок цоколь, подвал, покрашены двери в подъезд, подготовлены клумбы. Наш двор теперь расцвечен новыми красками, выглядит просто потрясающе", — сказала Савельева. К маю коммунальные и дорожные службы приведут в порядок 1440 многоквартирных домов и более 600 дворов. Работы проводят во всех микрорайонах Химок.

https://ria.ru/20240413/khimki-1939802718.html

химки

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Артем Смирнов

химки, дмитрий волошин (глава городского округа химки), жкх