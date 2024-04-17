Рейтинг@Mail.ru
Глава Химок проверил работу УК в рамках месяца чистоты и порядка - РИА Новости, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/khimki-1940572719.html
Глава Химок проверил работу УК в рамках месяца чистоты и порядка
Глава Химок проверил работу УК в рамках месяца чистоты и порядка - РИА Новости, 17.04.2024
Глава Химок проверил работу УК в рамках месяца чистоты и порядка
Глава Химок Дмитрий Волошин вместе с председателем Совета дома №13 на улице Калинина Еленой Савельевой проинспектировал работу управляющей компании "Жилищник" в РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T13:54
2024-04-17T13:54
химки
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
жкх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940572221_0:175:2500:1581_1920x0_80_0_0_b3520394430cd671d1c1ff21f78dc901.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава Химок Дмитрий Волошин вместе с председателем Совета дома №13 на улице Калинина Еленой Савельевой проинспектировал работу управляющей компании "Жилищник" в рамках месяца чистоты и порядка, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Специалисты покрасили цоколь дома, подготовили клумбы во дворе, обновили входную группу, провели уборку подъездов. "Проверили, в каком состоянии фасад дома, инженерные коммуникации, подъезды, подвалы. Поговорили с химчанами, обсудили, какие работы еще необходимо провести. По просьбе жителей капитально отремонтируем кровлю. Дал соответствующее поручение управлению ЖКХ", — цитирует пресс-служба Волошина. Кроме того, коммунальщики просушили подвал, проверили инженерные коммуникации. "У нас в доме уже много, что сделано с начала апреля. Приведен в порядок цоколь, подвал, покрашены двери в подъезд, подготовлены клумбы. Наш двор теперь расцвечен новыми красками, выглядит просто потрясающе", — сказала Савельева. К маю коммунальные и дорожные службы приведут в порядок 1440 многоквартирных домов и более 600 дворов. Работы проводят во всех микрорайонах Химок.
https://ria.ru/20240413/khimki-1939802718.html
химки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940572221_88:0:2311:1667_1920x0_80_0_0_6f9d66eb8341d1754de328638e9d2701.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки, дмитрий волошин (глава городского округа химки), жкх
Химки, Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), ЖКХ

Глава Химок проверил работу УК в рамках месяца чистоты и порядка

© Фото : пресс-служба администрации ХимокГлава Химок Дмитрий Волошин проверил работу УК в рамках месяца чистоты и порядка
Глава Химок Дмитрий Волошин проверил работу УК в рамках месяца чистоты и порядка - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© Фото : пресс-служба администрации Химок
Глава Химок Дмитрий Волошин проверил работу УК в рамках месяца чистоты и порядка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава Химок Дмитрий Волошин вместе с председателем Совета дома №13 на улице Калинина Еленой Савельевой проинспектировал работу управляющей компании "Жилищник" в рамках месяца чистоты и порядка, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Специалисты покрасили цоколь дома, подготовили клумбы во дворе, обновили входную группу, провели уборку подъездов.
Общегородской субботник в Химках - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
В Химках прошел общегородской субботник
13 апреля, 15:08
"Проверили, в каком состоянии фасад дома, инженерные коммуникации, подъезды, подвалы. Поговорили с химчанами, обсудили, какие работы еще необходимо провести. По просьбе жителей капитально отремонтируем кровлю. Дал соответствующее поручение управлению ЖКХ", — цитирует пресс-служба Волошина.
Кроме того, коммунальщики просушили подвал, проверили инженерные коммуникации.
"У нас в доме уже много, что сделано с начала апреля. Приведен в порядок цоколь, подвал, покрашены двери в подъезд, подготовлены клумбы. Наш двор теперь расцвечен новыми красками, выглядит просто потрясающе", — сказала Савельева.
К маю коммунальные и дорожные службы приведут в порядок 1440 многоквартирных домов и более 600 дворов. Работы проводят во всех микрорайонах Химок.
 
ХимкиДмитрий Волошин (глава городского округа Химки)ЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала