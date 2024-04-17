https://ria.ru/20240417/kapremont-1940634758.html

Евраев: региональный фонд капремонта должен показать свою эффективность

Евраев: региональный фонд капремонта должен показать свою эффективность - РИА Новости, 17.04.2024

Евраев: региональный фонд капремонта должен показать свою эффективность

Региональный фонд капремонта Ярославской области должен показать эффективность своей работы, это повлияет на собираемость платежей для организации капремонтов и РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T18:02

2024-04-17T18:02

2024-04-17T18:02

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

жкх

капремонт

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Региональный фонд капремонта Ярославской области должен показать эффективность своей работы, это повлияет на собираемость платежей для организации капремонтов и на успешное выполнение краткосрочного плана в рамках профильной программы, заявил губернатор Михаил Евраев. "Направление серьезных средств на ремонт лифтового оборудования в прошлые годы привело к перекосу. По лифтам был сделан шаг вперед, но сейчас мы должны наращивать темпы по другим видам работ с тем, чтобы справиться с объемами, предусмотренными в регпрограмме, в будущем", - сказал Михаил Евраев на заседании правительства Ярославской области. Он подчеркнул, что важно повышать эффективность расходования средств, показывать прозрачность работы фонда и проводить работу по взысканию накопившейся задолженности, а также средств по банковской гарантии. "Раньше люди выбирали спецсчета, потому что не видели эффективности фонда капремонта. Если ситуация изменится, то и отношение изменится. Надо, чтобы жители региона видели, что ситуация кардинально изменилась и фонд начинает работать по-другому. В том числе обратить внимание на финансовую устойчивость системы в целом", - заявил глава Ярославской области. Как отмечалось на совещании, в конце прошлого года правительством региона при поддержке областной думы принято решение об оказании финансовой помощи фонду капитального ремонта в размере 100 миллионов рублей из средств регионального бюджета. В первую очередь средства будут направлены на проведение ремонта в малоэтажных жилых домах. Министр жилищно-коммунального хозяйства региона Алексей Рябченков в своем выступлении отметил, что серьезной нагрузкой для бюджета является исполнение гарантийных обязательств по выполненным объектам, потому что фирмы-исполнители были ликвидированы. "С 2017 года начал действовать механизм обеспечительных мер при выполнении работ по капремонту. Поэтому прошу провести анализ и проработать вопрос о возможности предъявления исков к банкам в соответствии с требованиями действующего законодательства. Не к подрядчикам, если их уже нет, а к финансовым учреждениям", – отметил Михаил Евраев.

https://ria.ru/20240415/turizm-1940136505.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ярославская область, михаил евраев, жкх, капремонт