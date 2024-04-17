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Социолога Кагарлицкого* начали этапировать в исправительную колонию - РИА Новости, 17.04.2024
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18:50 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/kagarlitskiy-1940641111.html
Социолога Кагарлицкого* начали этапировать в исправительную колонию
Социолога Кагарлицкого* начали этапировать в исправительную колонию - РИА Новости, 17.04.2024
Социолога Кагарлицкого* начали этапировать в исправительную колонию
Социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* начали этапировать в исправительную колонию для отбывания наказания, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Ерохов. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T18:50
2024-04-17T18:50
происшествия
борис кагарлицкий
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* начали этапировать в исправительную колонию для отбывания наказания, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Ерохов. "Сегодня мы были уведомлены, что в этот день Борис Юльевич* будет этапирован в исправительную колонию общего режима для отбывания наказания по вступившему в силу определению Апелляционного военного суда от 13 февраля 2024 года. Мы пока не знаем, в какую именно колонию он будет этапирован", - рассказал собеседник агентства. По версии следствия, Кагарлицкий*, будучи главным редактором интернет-площадки "Рабкор", разместил в открытом доступе видеоролик, "направленный на публичное оправдание терроризма". Военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре 12 декабря 2023 года постановил оштрафовать социолога на 600 тысяч рублей. Прокуратура обжаловала решение, и Апелляционный военный суд в Подмосковье в середине февраля назначил Кагарлицкому* 5 лет колонии общего режима. В этот же день приговор вступил в силу. Как писали местные СМИ, дело на Кагарлицкого* завели из-за ролика под названием "Взрывное поздравление кота Мостика, нервные люди и события, удары по инфраструктуре", в котором социолог рассуждал о теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года. Впоследствии видео было удалено. Позиция защиты заключается в том, что Кагарлицкий* "допустил некорректное высказывание", которое, впрочем, не может быть истолковано как оправдание терроризма, сообщал РИА Новости Ерохов. Кагарлицкий* – социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и YouTube-канала "Рабкор". В мае прошлого года Минюст внес его в реестр иностранных агентов, в августе Росфинмониторинг - в перечень террористов и экстремистов.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240213/peskov-1927044261.html
https://ria.ru/20231005/kagarlitskiy-1900812268.html
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происшествия, борис кагарлицкий
Происшествия, Борис Кагарлицкий
Социолога Кагарлицкого* начали этапировать в исправительную колонию

Адвокат Кагарлицкого сообщил об этапировании его подзащитного в колонию

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкПолитолог Борис Кагарлицкий*
Политолог Борис Кагарлицкий* - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Политолог Борис Кагарлицкий*. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* начали этапировать в исправительную колонию для отбывания наказания, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Ерохов.
"Сегодня мы были уведомлены, что в этот день Борис Юльевич* будет этапирован в исправительную колонию общего режима для отбывания наказания по вступившему в силу определению Апелляционного военного суда от 13 февраля 2024 года. Мы пока не знаем, в какую именно колонию он будет этапирован", - рассказал собеседник агентства.
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По версии следствия, Кагарлицкий*, будучи главным редактором интернет-площадки "Рабкор", разместил в открытом доступе видеоролик, "направленный на публичное оправдание терроризма". Военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре 12 декабря 2023 года постановил оштрафовать социолога на 600 тысяч рублей. Прокуратура обжаловала решение, и Апелляционный военный суд в Подмосковье в середине февраля назначил Кагарлицкому* 5 лет колонии общего режима. В этот же день приговор вступил в силу.
Как писали местные СМИ, дело на Кагарлицкого* завели из-за ролика под названием "Взрывное поздравление кота Мостика, нервные люди и события, удары по инфраструктуре", в котором социолог рассуждал о теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года. Впоследствии видео было удалено. Позиция защиты заключается в том, что Кагарлицкий* "допустил некорректное высказывание", которое, впрочем, не может быть истолковано как оправдание терроризма, сообщал РИА Новости Ерохов.
Кагарлицкий* – социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и YouTube-канала "Рабкор". В мае прошлого года Минюст внес его в реестр иностранных агентов, в августе Росфинмониторинг - в перечень террористов и экстремистов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в список террористов и экстремистов
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ПроисшествияБорис Кагарлицкий
 
 
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