https://ria.ru/20240417/kagarlitskiy-1940641111.html

Социолога Кагарлицкого* начали этапировать в исправительную колонию

Социолога Кагарлицкого* начали этапировать в исправительную колонию - РИА Новости, 17.04.2024

Социолога Кагарлицкого* начали этапировать в исправительную колонию

Социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* начали этапировать в исправительную колонию для отбывания наказания, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Ерохов. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T18:50

2024-04-17T18:50

2024-04-17T18:50

происшествия

борис кагарлицкий

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927034644_0:24:2545:1456_1920x0_80_0_0_f108466a8440d08afabbb349de767342.jpg

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* начали этапировать в исправительную колонию для отбывания наказания, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Ерохов. "Сегодня мы были уведомлены, что в этот день Борис Юльевич* будет этапирован в исправительную колонию общего режима для отбывания наказания по вступившему в силу определению Апелляционного военного суда от 13 февраля 2024 года. Мы пока не знаем, в какую именно колонию он будет этапирован", - рассказал собеседник агентства. По версии следствия, Кагарлицкий*, будучи главным редактором интернет-площадки "Рабкор", разместил в открытом доступе видеоролик, "направленный на публичное оправдание терроризма". Военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре 12 декабря 2023 года постановил оштрафовать социолога на 600 тысяч рублей. Прокуратура обжаловала решение, и Апелляционный военный суд в Подмосковье в середине февраля назначил Кагарлицкому* 5 лет колонии общего режима. В этот же день приговор вступил в силу. Как писали местные СМИ, дело на Кагарлицкого* завели из-за ролика под названием "Взрывное поздравление кота Мостика, нервные люди и события, удары по инфраструктуре", в котором социолог рассуждал о теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года. Впоследствии видео было удалено. Позиция защиты заключается в том, что Кагарлицкий* "допустил некорректное высказывание", которое, впрочем, не может быть истолковано как оправдание терроризма, сообщал РИА Новости Ерохов. Кагарлицкий* – социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и YouTube-канала "Рабкор". В мае прошлого года Минюст внес его в реестр иностранных агентов, в августе Росфинмониторинг - в перечень террористов и экстремистов.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240213/peskov-1927044261.html

https://ria.ru/20231005/kagarlitskiy-1900812268.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, борис кагарлицкий