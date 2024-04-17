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На Алтае возбудили дело из-за видео, на котором одна девочка бьет другую - РИА Новости, 17.04.2024
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16:32 17.04.2024 (обновлено: 16:57 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/izbienie-1940611806.html
На Алтае возбудили дело из-за видео, на котором одна девочка бьет другую
На Алтае возбудили дело из-за видео, на котором одна девочка бьет другую - РИА Новости, 17.04.2024
На Алтае возбудили дело из-за видео, на котором одна девочка бьет другую
Следователи возбудили уголовное дело из-за видео, на котором одна девочка избивает другую в Алтайском крае, краевая прокуратура проводит проверку по факту... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T16:32
2024-04-17T16:57
происшествия
алтайский край
бийский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 17 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за видео, на котором одна девочка избивает другую в Алтайском крае, краевая прокуратура проводит проверку по факту инцидента, сообщает СК и прокуратура. "В социальной сети размещено видео, на котором в поселке Заря Бийского района несовершеннолетняя избивает свою ровесницу. Кроме того, автор видео утверждает, что подобные противоправные действия в отношении несовершеннолетней носят систематический характер. По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия либо угрозой его применения)", - говорится в сообщении СУСК по Алтайскому краю. Отмечается, что следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку действиям несовершеннолетней, причастной к избиению. "Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проведение проверки. Перед территориальным прокурором поставлена задача детально разобраться в произошедшем, установить участников, дать правовую оценку", - сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
https://ria.ru/20240314/kriminal-1932760318.html
алтайский край
бийский район
россия
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происшествия, алтайский край, бийский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Алтайский край, Бийский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На Алтае возбудили дело из-за видео, на котором одна девочка бьет другую

СК возбудил дело из-за видео из Бийского района, где одна девочка бьет другую

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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БАРНАУЛ, 17 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за видео, на котором одна девочка избивает другую в Алтайском крае, краевая прокуратура проводит проверку по факту инцидента, сообщает СК и прокуратура.
"В социальной сети размещено видео, на котором в поселке Заря Бийского района несовершеннолетняя избивает свою ровесницу. Кроме того, автор видео утверждает, что подобные противоправные действия в отношении несовершеннолетней носят систематический характер. По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия либо угрозой его применения)", - говорится в сообщении СУСК по Алтайскому краю.
Отмечается, что следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку действиям несовершеннолетней, причастной к избиению. "Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проведение проверки. Перед территориальным прокурором поставлена задача детально разобраться в произошедшем, установить участников, дать правовую оценку", - сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
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ПроисшествияАлтайский крайБийский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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