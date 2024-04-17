https://ria.ru/20240417/izbienie-1940611806.html

На Алтае возбудили дело из-за видео, на котором одна девочка бьет другую

На Алтае возбудили дело из-за видео, на котором одна девочка бьет другую - РИА Новости, 17.04.2024

На Алтае возбудили дело из-за видео, на котором одна девочка бьет другую

Следователи возбудили уголовное дело из-за видео, на котором одна девочка избивает другую в Алтайском крае, краевая прокуратура проводит проверку по факту... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T16:32

2024-04-17T16:32

2024-04-17T16:57

происшествия

алтайский край

бийский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 17 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за видео, на котором одна девочка избивает другую в Алтайском крае, краевая прокуратура проводит проверку по факту инцидента, сообщает СК и прокуратура. "В социальной сети размещено видео, на котором в поселке Заря Бийского района несовершеннолетняя избивает свою ровесницу. Кроме того, автор видео утверждает, что подобные противоправные действия в отношении несовершеннолетней носят систематический характер. По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия либо угрозой его применения)", - говорится в сообщении СУСК по Алтайскому краю. Отмечается, что следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку действиям несовершеннолетней, причастной к избиению. "Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проведение проверки. Перед территориальным прокурором поставлена задача детально разобраться в произошедшем, установить участников, дать правовую оценку", - сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.

https://ria.ru/20240314/kriminal-1932760318.html

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бийский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, алтайский край, бийский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)