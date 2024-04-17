https://ria.ru/20240417/izbienie-1940611806.html
На Алтае возбудили дело из-за видео, на котором одна девочка бьет другую
На Алтае возбудили дело из-за видео, на котором одна девочка бьет другую - РИА Новости, 17.04.2024
На Алтае возбудили дело из-за видео, на котором одна девочка бьет другую
Следователи возбудили уголовное дело из-за видео, на котором одна девочка избивает другую в Алтайском крае, краевая прокуратура проводит проверку по факту... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T16:32
2024-04-17T16:32
2024-04-17T16:57
происшествия
алтайский край
бийский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
БАРНАУЛ, 17 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за видео, на котором одна девочка избивает другую в Алтайском крае, краевая прокуратура проводит проверку по факту инцидента, сообщает СК и прокуратура. "В социальной сети размещено видео, на котором в поселке Заря Бийского района несовершеннолетняя избивает свою ровесницу. Кроме того, автор видео утверждает, что подобные противоправные действия в отношении несовершеннолетней носят систематический характер. По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия либо угрозой его применения)", - говорится в сообщении СУСК по Алтайскому краю. Отмечается, что следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку действиям несовершеннолетней, причастной к избиению. "Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проведение проверки. Перед территориальным прокурором поставлена задача детально разобраться в произошедшем, установить участников, дать правовую оценку", - сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
https://ria.ru/20240314/kriminal-1932760318.html
алтайский край
бийский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алтайский край, бийский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Алтайский край, Бийский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На Алтае возбудили дело из-за видео, на котором одна девочка бьет другую
СК возбудил дело из-за видео из Бийского района, где одна девочка бьет другую