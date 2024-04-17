https://ria.ru/20240417/inoagenty-1940608090.html

Закон об иноагентах отдалит Грузию от ЕС, заявил глава Евросовета

Закон об иноагентах отдалит Грузию от ЕС, заявил глава Евросовета - РИА Новости, 17.04.2024

Закон об иноагентах отдалит Грузию от ЕС, заявил глава Евросовета

Принятие закона об иноагентах может помешать вступлению Грузии в ЕС, написал глава Евросовета Шарль Мишель в соцсети X. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T16:21

2024-04-17T16:21

2024-04-17T17:09

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БРЮССЕЛЬ, 17 апр — РИА Новости. Принятие закона об иноагентах может помешать вступлению Грузии в ЕС, написал глава Евросовета Шарль Мишель в соцсети X."Грузинский народ выбрал европейский путь, в ответ Евросовет предоставил Грузии в декабре прошлого года статус кандидата. Позвольте внести ясность: проект закона не соответствует стремлению Грузии в ЕС и не приблизит, а отдалит Грузию от Евросоюза", — говорится в публикации.Как заявлял верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, грузинский законопроект "не соответствует нормам и ценностям ЕС", и призвал "воздержаться от его утверждения". При этом лидеры европейских институтов не поясняют, чем законопроект об иноагентах в Грузии принципиально отличается от предложенного Еврокомиссией в конце прошлого года законопроекта о контроле за организациями с иностранным финансированием.Среди предлагаемых мер — создание реестра организаций, работающих в интересах стран, которые не входят в ЕС. Их также хотят обязать публиковать данные об иностранном финансировании своей деятельности. Кроме того, в марте этого года Европарламент утвердил противоречивый закон о свободе СМИ, который предоставляет дополнительные полномочия Европейской комиссии для вмешательства в медиапространство государств-членов.Закон об иноагентах в ГрузииПарламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в столице страны начались массовые митинги, которые полиции пришлось разгонять с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на манифестациях в те дни задержали 133 человека. Позднее власти отозвали документ из парламента.Третьего апреля правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла спорный законопроект на рассмотрение. Там пояснили, что вместо термина "агент иностранного влияния" используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним.В пояснительной записке сказано, что инициатива предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, поступают из-за границы. Кроме того, все организации, проводящие "интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре.В Тбилиси возобновились акции протестов с требованием отозвать законопроект. Оппозиция утверждает, что этот документ является аналогом российского. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такие заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, грузия, шарль мишель, жозеп боррель, евросоюз, евросовет