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Закон об иноагентах отдалит Грузию от ЕС, заявил глава Евросовета - РИА Новости, 17.04.2024
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16:21 17.04.2024 (обновлено: 17:09 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/inoagenty-1940608090.html
Закон об иноагентах отдалит Грузию от ЕС, заявил глава Евросовета
Закон об иноагентах отдалит Грузию от ЕС, заявил глава Евросовета - РИА Новости, 17.04.2024
Закон об иноагентах отдалит Грузию от ЕС, заявил глава Евросовета
Принятие закона об иноагентах может помешать вступлению Грузии в ЕС, написал глава Евросовета Шарль Мишель в соцсети X. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T16:21
2024-04-17T17:09
в мире
грузия
шарль мишель
жозеп боррель
евросоюз
евросовет
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БРЮССЕЛЬ, 17 апр — РИА Новости. Принятие закона об иноагентах может помешать вступлению Грузии в ЕС, написал глава Евросовета Шарль Мишель в соцсети X."Грузинский народ выбрал европейский путь, в ответ Евросовет предоставил Грузии в декабре прошлого года статус кандидата. Позвольте внести ясность: проект закона не соответствует стремлению Грузии в ЕС и не приблизит, а отдалит Грузию от Евросоюза", — говорится в публикации.Как заявлял верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, грузинский законопроект "не соответствует нормам и ценностям ЕС", и призвал "воздержаться от его утверждения". При этом лидеры европейских институтов не поясняют, чем законопроект об иноагентах в Грузии принципиально отличается от предложенного Еврокомиссией в конце прошлого года законопроекта о контроле за организациями с иностранным финансированием.Среди предлагаемых мер — создание реестра организаций, работающих в интересах стран, которые не входят в ЕС. Их также хотят обязать публиковать данные об иностранном финансировании своей деятельности. Кроме того, в марте этого года Европарламент утвердил противоречивый закон о свободе СМИ, который предоставляет дополнительные полномочия Европейской комиссии для вмешательства в медиапространство государств-членов.Закон об иноагентах в ГрузииПарламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в столице страны начались массовые митинги, которые полиции пришлось разгонять с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на манифестациях в те дни задержали 133 человека. Позднее власти отозвали документ из парламента.Третьего апреля правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла спорный законопроект на рассмотрение. Там пояснили, что вместо термина "агент иностранного влияния" используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним.В пояснительной записке сказано, что инициатива предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, поступают из-за границы. Кроме того, все организации, проводящие "интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре.В Тбилиси возобновились акции протестов с требованием отозвать законопроект. Оппозиция утверждает, что этот документ является аналогом российского. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такие заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США.
https://ria.ru/20240417/peskov-1940559781.html
https://ria.ru/20240416/gruziya-1940370597.html
https://ria.ru/20240415/gruziya-1940098690.html
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в мире, грузия, шарль мишель, жозеп боррель, евросоюз, евросовет
В мире, Грузия, Шарль Мишель, Жозеп Боррель, Евросоюз, Евросовет
Закон об иноагентах отдалит Грузию от ЕС, заявил глава Евросовета

Мишель: законопроект об иноагентах не соответствует стремлению Грузии в ЕС

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШарль Мишель
Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Шарль Мишель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 апр — РИА Новости. Принятие закона об иноагентах может помешать вступлению Грузии в ЕС, написал глава Евросовета Шарль Мишель в соцсети X.
"Грузинский народ выбрал европейский путь, в ответ Евросовет предоставил Грузии в декабре прошлого года статус кандидата. Позвольте внести ясность: проект закона не соответствует стремлению Грузии в ЕС и не приблизит, а отдалит Грузию от Евросоюза", — говорится в публикации.
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Песков прокомментировал законопроект об иноагентах в Грузии
Вчера, 13:04
Как заявлял верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, грузинский законопроект "не соответствует нормам и ценностям ЕС", и призвал "воздержаться от его утверждения".
При этом лидеры европейских институтов не поясняют, чем законопроект об иноагентах в Грузии принципиально отличается от предложенного Еврокомиссией в конце прошлого года законопроекта о контроле за организациями с иностранным финансированием.
Среди предлагаемых мер — создание реестра организаций, работающих в интересах стран, которые не входят в ЕС. Их также хотят обязать публиковать данные об иностранном финансировании своей деятельности. Кроме того, в марте этого года Европарламент утвердил противоречивый закон о свободе СМИ, который предоставляет дополнительные полномочия Европейской комиссии для вмешательства в медиапространство государств-членов.
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16 апреля, 14:02

Закон об иноагентах в Грузии

Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в столице страны начались массовые митинги, которые полиции пришлось разгонять с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на манифестациях в те дни задержали 133 человека. Позднее власти отозвали документ из парламента.
Третьего апреля правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла спорный законопроект на рассмотрение. Там пояснили, что вместо термина "агент иностранного влияния" используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним.
В пояснительной записке сказано, что инициатива предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, поступают из-за границы. Кроме того, все организации, проводящие "интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре.
В Тбилиси возобновились акции протестов с требованием отозвать законопроект. Оппозиция утверждает, что этот документ является аналогом российского. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такие заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США.
Люди с национальным флагом у здания парламента Грузии - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
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15 апреля, 11:27
 
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