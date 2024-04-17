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Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в первом чтении - РИА Новости, 17.04.2024
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13:38 17.04.2024 (обновлено: 14:10 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/inoagenty-1940569418.html
Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в первом чтении
Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в первом чтении - РИА Новости, 17.04.2024
Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в первом чтении
Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах, видеозапись заседания ведется на сайте высшего законодательного органа страны. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T13:38
2024-04-17T14:10
грузия
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 17 апр — РИА Новости. Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах, видеозапись заседания ведется на сайте высшего законодательного органа страны."Восемьдесят три голоса в поддержку, ни одного голоса против. Принят в первом чтении", — сказал спикер парламента Шалва Папуашвили.Во время заседания произошли перепалки между оппозиционными депутатами и представителями правящей коалиции. Папуашвили потребовал, чтобы некоторые парламентарии покинули зал.Рассмотрение законопроекта началось накануне, до этого инициативу одобрил юридический комитет парламента.Закон об иноагентах в ГрузииПарламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в столице страны начались массовые митинги, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на манифестациях в те дни задержали 133 человека. Позднее власти отозвали документ из парламента.Третьего апреля правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла спорный законопроект на рассмотрение законодательного органа. В этот раз вместо термина "агент иностранного влияния" используется понятие "организация, проводящая интересы иностранной силы". Остальное содержание осталось без изменений.В пояснительной записке сказано, что инициатива предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, поступают из-за границы. Кроме того, все организации, проводящие "интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре.В Тбилиси возобновились акции протестов с требованием отозвать законопроект. Местная оппозиция утверждает, что этот документ является аналогом российского. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такие заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США. И сейчас это уже стало общемировой практикой, добавил он.
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грузия, в мире, тбилиси, дмитрий песков, сша
Грузия, В мире, Тбилиси, Дмитрий Песков, США
Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в первом чтении

Парламент Грузии на фоне протестов принял проект об иноагентах в первом чтении

© Фото : Parliament of GeorgiaПленарное заседание парламента Грузии
Пленарное заседание парламента Грузии - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© Фото : Parliament of Georgia
Пленарное заседание парламента Грузии
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ТБИЛИСИ, 17 апр — РИА Новости. Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах, видеозапись заседания ведется на сайте высшего законодательного органа страны.
«
"Восемьдесят три голоса в поддержку, ни одного голоса против. Принят в первом чтении", — сказал спикер парламента Шалва Папуашвили.
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Во время заседания произошли перепалки между оппозиционными депутатами и представителями правящей коалиции. Папуашвили потребовал, чтобы некоторые парламентарии покинули зал.
Рассмотрение законопроекта началось накануне, до этого инициативу одобрил юридический комитет парламента.

Закон об иноагентах в Грузии

Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в столице страны начались массовые митинги, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на манифестациях в те дни задержали 133 человека. Позднее власти отозвали документ из парламента.
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Третьего апреля правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла спорный законопроект на рассмотрение законодательного органа. В этот раз вместо термина "агент иностранного влияния" используется понятие "организация, проводящая интересы иностранной силы". Остальное содержание осталось без изменений.
В пояснительной записке сказано, что инициатива предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, поступают из-за границы. Кроме того, все организации, проводящие "интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре.
В Тбилиси возобновились акции протестов с требованием отозвать законопроект. Местная оппозиция утверждает, что этот документ является аналогом российского. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такие заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США. И сейчас это уже стало общемировой практикой, добавил он.
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