https://ria.ru/20240417/inoagenty-1940520091.html
Медведев предложил ужесточить закон об иноагентах
Медведев предложил ужесточить закон об иноагентах - РИА Новости, 17.04.2024
Медведев предложил ужесточить закон об иноагентах
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предложил подумать об ужесточении закона об иноагентах по примеру США, которые непримиримы к врагам... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T10:15
2024-04-17T10:15
2024-04-17T10:44
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предложил подумать об ужесточении закона об иноагентах по примеру США, которые непримиримы к врагам своей страны, число иноагентов там, по его словам, исчисляется тысячами."Надо и нам изменить закон, взяв за основу некоторые правила американского. Например, установить уголовную ответственность для иноагентов, как в Штатах. И постепенно довести число иноагентов до тысяч, как у них. Чего там наши жалкие сотни. Ведь есть достойные кандидаты. Точно есть. Ищите лучше!", - написал Медведев.Он добавил, что американцы – "последовательные люди", и "с 1938 года непримиримы к врагам своего государства".Российский закон об иностранных агентах допускает их деятельность, но совершенно справедливо требует от них прозрачности, заявил Медведев."В отличие от грузинского, киргизского или вполне лояльного российского закона, который допускает деятельность иноагентов, но – совершенно справедливо – требует от них прозрачности и препятствует скрытому неправовому иностранному вмешательству во внутренние дела государства, в его экономику и политическую жизнь", - написал Медведев.
https://ria.ru/20240416/miting-1940464644.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, политика, дмитрий медведев, россия
США, Политика, Дмитрий Медведев, Россия
Медведев предложил ужесточить закон об иноагентах
Медведев предложил ужесточить закон об иноагентах по примеру США
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предложил подумать об ужесточении закона об иноагентах по примеру США, которые непримиримы к врагам своей страны, число иноагентов там, по его словам, исчисляется тысячами.
"Надо и нам изменить закон, взяв за основу некоторые правила американского. Например, установить уголовную ответственность для иноагентов, как в Штатах. И постепенно довести число иноагентов до тысяч, как у них. Чего там наши жалкие сотни. Ведь есть достойные кандидаты. Точно есть. Ищите лучше!", - написал Медведев
.
Он добавил, что американцы – "последовательные люди", и "с 1938 года непримиримы к врагам своего государства".
Российский закон об иностранных агентах допускает их деятельность, но совершенно справедливо требует от них прозрачности, заявил Медведев.
"В отличие от грузинского, киргизского или вполне лояльного российского закона, который допускает деятельность иноагентов, но – совершенно справедливо – требует от них прозрачности и препятствует скрытому неправовому иностранному вмешательству во внутренние дела государства, в его экономику и политическую жизнь", - написал Медведев.