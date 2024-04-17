https://ria.ru/20240417/inauguratsiya-1940560309.html
В церемонии инаугурации Путина будут небольшие нюансы, заявили в Кремле
В церемонии инаугурации Путина будут небольшие нюансы, заявили в Кремле - РИА Новости, 17.04.2024
В церемонии инаугурации Путина будут небольшие нюансы, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что инаугурация Владимира Путина в этом году пройдет стандартно, но будут небольшие нюансы. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T13:04
2024-04-17T13:04
2024-04-17T16:12
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что инаугурация Владимира Путина в этом году пройдет стандартно, но будут небольшие нюансы. "В целом церемония достаточно прописанная хорошо, стандартная, поэтому мы будем следовать этой церемонии. Определенные нюансы будут иметь место. Мы своевременно будем вас информировать", — сказал представитель Кремля.Как сообщал в начале марта источник РИА Новости в Госдуме, инаугурация избранного президента состоится 7 мая. На следующий день депутаты рассмотрят вопрос о назначении нового председателя правительства.В рамках церемонии инаугурации будет представлена рестайлинговая версия автомобиля Aurus Senat, рассказал вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
https://ria.ru/20240412/inauguratsiya-1939600804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В церемонии инаугурации Путина будут небольшие нюансы, заявили в Кремле
Песков: инаугурация Путина пройдет стандартно, но с небольшими нюансами