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В церемонии инаугурации Путина будут небольшие нюансы, заявили в Кремле - РИА Новости, 17.04.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
13:04 17.04.2024 (обновлено: 16:12 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/inauguratsiya-1940560309.html
В церемонии инаугурации Путина будут небольшие нюансы, заявили в Кремле
В церемонии инаугурации Путина будут небольшие нюансы, заявили в Кремле - РИА Новости, 17.04.2024
В церемонии инаугурации Путина будут небольшие нюансы, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что инаугурация Владимира Путина в этом году пройдет стандартно, но будут небольшие нюансы. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T13:04
2024-04-17T16:12
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что инаугурация Владимира Путина в этом году пройдет стандартно, но будут небольшие нюансы. "В целом церемония достаточно прописанная хорошо, стандартная, поэтому мы будем следовать этой церемонии. Определенные нюансы будут иметь место. Мы своевременно будем вас информировать", — сказал представитель Кремля.Как сообщал в начале марта источник РИА Новости в Госдуме, инаугурация избранного президента состоится 7 мая. На следующий день депутаты рассмотрят вопрос о назначении нового председателя правительства.В рамках церемонии инаугурации будет представлена рестайлинговая версия автомобиля Aurus Senat, рассказал вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
https://ria.ru/20240412/inauguratsiya-1939600804.html
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В церемонии инаугурации Путина будут небольшие нюансы, заявили в Кремле

Песков: инаугурация Путина пройдет стандартно, но с небольшими нюансами

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкИзбранный президент России Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле
Избранный президент России Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Избранный президент России Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что инаугурация Владимира Путина в этом году пройдет стандартно, но будут небольшие нюансы.
"В целом церемония достаточно прописанная хорошо, стандартная, поэтому мы будем следовать этой церемонии. Определенные нюансы будут иметь место. Мы своевременно будем вас информировать", — сказал представитель Кремля.
Как сообщал в начале марта источник РИА Новости в Госдуме, инаугурация избранного президента состоится 7 мая. На следующий день депутаты рассмотрят вопрос о назначении нового председателя правительства.
В рамках церемонии инаугурации будет представлена рестайлинговая версия автомобиля Aurus Senat, рассказал вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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