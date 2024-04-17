https://ria.ru/20240417/inauguratsiya-1940560309.html

В церемонии инаугурации Путина будут небольшие нюансы, заявили в Кремле

В церемонии инаугурации Путина будут небольшие нюансы, заявили в Кремле - РИА Новости, 17.04.2024

В церемонии инаугурации Путина будут небольшие нюансы, заявили в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что инаугурация Владимира Путина в этом году пройдет стандартно, но будут небольшие нюансы. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T13:04

2024-04-17T13:04

2024-04-17T16:12

выборы президента россии — 2024

политика

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что инаугурация Владимира Путина в этом году пройдет стандартно, но будут небольшие нюансы. "В целом церемония достаточно прописанная хорошо, стандартная, поэтому мы будем следовать этой церемонии. Определенные нюансы будут иметь место. Мы своевременно будем вас информировать", — сказал представитель Кремля.Как сообщал в начале марта источник РИА Новости в Госдуме, инаугурация избранного президента состоится 7 мая. На следующий день депутаты рассмотрят вопрос о назначении нового председателя правительства.В рамках церемонии инаугурации будет представлена рестайлинговая версия автомобиля Aurus Senat, рассказал вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

https://ria.ru/20240412/inauguratsiya-1939600804.html

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Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков