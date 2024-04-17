https://ria.ru/20240417/gubernator-1940494328.html

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 17.04.2024

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности, около границ региона замечены беспилотники, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T05:00

2024-04-17T05:00

2024-04-17T05:03

липецкая область

происшествия

россия

специальная военная операция на украине

игорь артамонов

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности, около границ региона замечены беспилотники, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале."Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность", - написал Артамонов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

россия

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липецкая область, происшествия, россия, игорь артамонов