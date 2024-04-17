https://ria.ru/20240417/gosizmena-1940604326.html

В Томской области двух человек задержали за госизмену

В Томской области двух человек задержали за госизмену - РИА Новости, 17.04.2024

В Томской области двух человек задержали за госизмену

Сотрудники УФСБ России по Томской области задержали двух жителей области за госизмену в форме оказания финансовой помощи ВСУ, сообщает в среду УФСБ. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T16:04

2024-04-17T16:04

2024-04-17T16:10

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

томская область

вооруженные силы украины

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НОВОСИБИРСК, 17 апр - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Томской области задержали двух жителей области за госизмену в форме оказания финансовой помощи ВСУ, сообщает в среду УФСБ. "Установлено, что фигуранты осуществили переводы денежных средств на платежные реквизиты в интересах Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении. Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. "В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на закрепление доказательной базы, установление иных фактов противоправной деятельности фигурантов, а также причастности к ней других лиц. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в УФСБ.

https://ria.ru/20240122/gosizmena-1922700630.html

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происшествия, россия, томская область, вооруженные силы украины