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В Томской области двух человек задержали за госизмену - РИА Новости, 17.04.2024
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16:04 17.04.2024 (обновлено: 16:10 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/gosizmena-1940604326.html
В Томской области двух человек задержали за госизмену
В Томской области двух человек задержали за госизмену - РИА Новости, 17.04.2024
В Томской области двух человек задержали за госизмену
Сотрудники УФСБ России по Томской области задержали двух жителей области за госизмену в форме оказания финансовой помощи ВСУ, сообщает в среду УФСБ. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T16:04
2024-04-17T16:10
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
томская область
вооруженные силы украины
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НОВОСИБИРСК, 17 апр - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Томской области задержали двух жителей области за госизмену в форме оказания финансовой помощи ВСУ, сообщает в среду УФСБ. "Установлено, что фигуранты осуществили переводы денежных средств на платежные реквизиты в интересах Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении. Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. "В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на закрепление доказательной базы, установление иных фактов противоправной деятельности фигурантов, а также причастности к ней других лиц. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в УФСБ.
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происшествия, россия, томская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Томская область, Вооруженные силы Украины
В Томской области двух человек задержали за госизмену

В Томской области ФСБ задержала двух человек, переводивших деньги ВСУ

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
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НОВОСИБИРСК, 17 апр - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Томской области задержали двух жителей области за госизмену в форме оказания финансовой помощи ВСУ, сообщает в среду УФСБ.
«
"Установлено, что фигуранты осуществили переводы денежных средств на платежные реквизиты в интересах Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
"В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на закрепление доказательной базы, установление иных фактов противоправной деятельности фигурантов, а также причастности к ней других лиц. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в УФСБ.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияТомская областьВооруженные силы Украины
 
 
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