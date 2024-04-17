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Во Владимирской области возбудили дело против россиянина, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 17.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:35 17.04.2024 (обновлено: 11:41 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/gosizmena-1940537522.html
Во Владимирской области возбудили дело против россиянина, воевавшего за ВСУ
Во Владимирской области возбудили дело против россиянина, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 17.04.2024
Во Владимирской области возбудили дело против россиянина, воевавшего за ВСУ
Дело о государственной измене возбуждено во Владимирской области на уроженца Украины, получившего гражданство РФ, а затем участвовавшего в боях в составе ВСУ и... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T11:35
2024-04-17T11:41
специальная военная операция на украине
безопасность
владимирская область
россия
украина
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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РЯЗАНЬ, 17 апр - РИА Новости. Дело о государственной измене возбуждено во Владимирской области на уроженца Украины, получившего гражданство РФ, а затем участвовавшего в боях в составе ВСУ и попавшего в плен, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по Владимирской области. "Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность уроженца Украинской ССР, гражданина Российской Федерации, 1986 года рождения, причастного к совершению государственной измены", - говорится в сообщении. По версии следствия, уроженец и гражданин Украины в январе 2016 года получил гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, мотивировав свое решение желанием постоянно жить и работать на территории РФ. В 2018 году он выехал на территорию Украины и в 2020 году заключил контракт о прохождении военной службы в рядах ВСУ. Заявлений в уполномоченные российские органы о выходе из гражданства РФ им в этот период не подавалось. "В период с 2020 года он проходил военную службу по контракту в ВСУ, а с 2022 года с оружием в руках участвовал в боевых действиях в составе подразделений, непосредственно противостоящих ВС РФ", - уточняет УФСБ. Отмечается, что весной 2022 года мужчина попал в плен и содержался в специализированном учреждении на территории Владимирской области. При проведении проверок в его отношении сотрудниками регионального УФСБ "были выявлены указанные выше обстоятельства". В марте этого года в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена).
https://ria.ru/20240226/prigovor-1929565183.html
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безопасность, владимирская область, россия, украина, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимирская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Во Владимирской области возбудили дело против россиянина, воевавшего за ВСУ

Россиянин родом с Украины, воевавший за ВСУ, стал фигурантом дела о госизмене

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
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РЯЗАНЬ, 17 апр - РИА Новости. Дело о государственной измене возбуждено во Владимирской области на уроженца Украины, получившего гражданство РФ, а затем участвовавшего в боях в составе ВСУ и попавшего в плен, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по Владимирской области.
"Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность уроженца Украинской ССР, гражданина Российской Федерации, 1986 года рождения, причастного к совершению государственной измены", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, уроженец и гражданин Украины в январе 2016 года получил гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, мотивировав свое решение желанием постоянно жить и работать на территории РФ. В 2018 году он выехал на территорию Украины и в 2020 году заключил контракт о прохождении военной службы в рядах ВСУ. Заявлений в уполномоченные российские органы о выходе из гражданства РФ им в этот период не подавалось.
"В период с 2020 года он проходил военную службу по контракту в ВСУ, а с 2022 года с оружием в руках участвовал в боевых действиях в составе подразделений, непосредственно противостоящих ВС РФ", - уточняет УФСБ.
Отмечается, что весной 2022 года мужчина попал в плен и содержался в специализированном учреждении на территории Владимирской области. При проведении проверок в его отношении сотрудниками регионального УФСБ "были выявлены указанные выше обстоятельства". В марте этого года в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена).
Сотрудники ФСБ России задерживают гражданина России по подозрению в государственной измене в Севастополе - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимирская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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