Во Владимирской области возбудили дело против россиянина, воевавшего за ВСУ
Россиянин родом с Украины, воевавший за ВСУ, стал фигурантом дела о госизмене
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 17 апр - РИА Новости. Дело о государственной измене возбуждено во Владимирской области на уроженца Украины, получившего гражданство РФ, а затем участвовавшего в боях в составе ВСУ и попавшего в плен, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по Владимирской области.
"Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность уроженца Украинской ССР, гражданина Российской Федерации, 1986 года рождения, причастного к совершению государственной измены", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, уроженец и гражданин Украины в январе 2016 года получил гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, мотивировав свое решение желанием постоянно жить и работать на территории РФ. В 2018 году он выехал на территорию Украины и в 2020 году заключил контракт о прохождении военной службы в рядах ВСУ. Заявлений в уполномоченные российские органы о выходе из гражданства РФ им в этот период не подавалось.
"В период с 2020 года он проходил военную службу по контракту в ВСУ, а с 2022 года с оружием в руках участвовал в боевых действиях в составе подразделений, непосредственно противостоящих ВС РФ", - уточняет УФСБ.
Отмечается, что весной 2022 года мужчина попал в плен и содержался в специализированном учреждении на территории Владимирской области. При проведении проверок в его отношении сотрудниками регионального УФСБ "были выявлены указанные выше обстоятельства". В марте этого года в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена).
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