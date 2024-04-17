https://ria.ru/20240417/gosizmena-1940537522.html

Во Владимирской области возбудили дело против россиянина, воевавшего за ВСУ

Во Владимирской области возбудили дело против россиянина, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 17.04.2024

Во Владимирской области возбудили дело против россиянина, воевавшего за ВСУ

Дело о государственной измене возбуждено во Владимирской области на уроженца Украины, получившего гражданство РФ, а затем участвовавшего в боях в составе ВСУ и... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T11:35

2024-04-17T11:35

2024-04-17T11:41

специальная военная операция на украине

безопасность

владимирская область

россия

украина

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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РЯЗАНЬ, 17 апр - РИА Новости. Дело о государственной измене возбуждено во Владимирской области на уроженца Украины, получившего гражданство РФ, а затем участвовавшего в боях в составе ВСУ и попавшего в плен, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по Владимирской области. "Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность уроженца Украинской ССР, гражданина Российской Федерации, 1986 года рождения, причастного к совершению государственной измены", - говорится в сообщении. По версии следствия, уроженец и гражданин Украины в январе 2016 года получил гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, мотивировав свое решение желанием постоянно жить и работать на территории РФ. В 2018 году он выехал на территорию Украины и в 2020 году заключил контракт о прохождении военной службы в рядах ВСУ. Заявлений в уполномоченные российские органы о выходе из гражданства РФ им в этот период не подавалось. "В период с 2020 года он проходил военную службу по контракту в ВСУ, а с 2022 года с оружием в руках участвовал в боевых действиях в составе подразделений, непосредственно противостоящих ВС РФ", - уточняет УФСБ. Отмечается, что весной 2022 года мужчина попал в плен и содержался в специализированном учреждении на территории Владимирской области. При проведении проверок в его отношении сотрудниками регионального УФСБ "были выявлены указанные выше обстоятельства". В марте этого года в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена).

https://ria.ru/20240226/prigovor-1929565183.html

https://ria.ru/20231030/zaderzhanie-1906088587.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, владимирская область, россия, украина, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)