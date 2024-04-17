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СМИ сообщили о дерзком шаге США на границе Финляндии и России - РИА Новости, 17.04.2024
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18:42 17.04.2024 (обновлено: 18:46 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/finlyandiya-1940640235.html
СМИ сообщили о дерзком шаге США на границе Финляндии и России
СМИ сообщили о дерзком шаге США на границе Финляндии и России - РИА Новости, 17.04.2024
СМИ сообщили о дерзком шаге США на границе Финляндии и России
США и Финляндия не согласовали решение об отправке американских военных в город Ивало с местными жителями, чем вызвали их недовольство, пишет Yle. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T18:42
2024-04-17T18:46
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. США и Финляндия не согласовали решение об отправке американских военных в город Ивало с местными жителями, чем вызвали их недовольство, пишет Yle."Саамский парламент критикует правительство Финляндии за то, что с саамами не обсудили соглашение DCA (Defence Cooperation Agreement) о сотрудничестве в области обороны между Финляндией и США и вступление в НАТО. &lt;…&gt; В результате соглашения &lt;…&gt; американские военные смогут пользоваться постом пограничной службы Ивало в муниципалитете Инари", — говорится в статье.По информации СМИ, содержание документа было обнародовано в декабре 2023 года. Тогда саамский парламент обратился в Комитет по конституционному праву с просьбой дать ему возможность представить свое мнение о заключении договора с США, но ответ на этот запрос получен не был.В местном законодательном органе считают, что нужно было провести переговоры с саамами по вопросам вступления Финляндии в НАТО и подписания военного пакта с Соединенными Штатами.В России неоднократно указывали на агрессивный курс НАТО в отношении Москвы. Блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и конфронтацию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такая политика Североатлантического альянса, а также включение Финляндии и Швеции в объединение, не могут принести большей безопасности региону.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240417/ukraina-1940625382.html
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в мире, финляндия, сша, россия, дмитрий песков, нато
В мире, Финляндия, США, Россия, Дмитрий Песков, НАТО
СМИ сообщили о дерзком шаге США на границе Финляндии и России

Yle: США разозлили жителей финского Ивало, отправив туда военных без разрешения

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЗдание аэропорта Ивало провинции Лаппи в Финляндии
Здание аэропорта Ивало провинции Лаппи в Финляндии - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Здание аэропорта Ивало провинции Лаппи в Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. США и Финляндия не согласовали решение об отправке американских военных в город Ивало с местными жителями, чем вызвали их недовольство, пишет Yle.
"Саамский парламент критикует правительство Финляндии за то, что с саамами не обсудили соглашение DCA (Defence Cooperation Agreement) о сотрудничестве в области обороны между Финляндией и США и вступление в НАТО. <…> В результате соглашения <…> американские военные смогут пользоваться постом пограничной службы Ивало в муниципалитете Инари", — говорится в статье.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
"Быстрее, чем мы думали". В США раскрыли, что скоро случится с Украиной
Вчера, 17:19
По информации СМИ, содержание документа было обнародовано в декабре 2023 года. Тогда саамский парламент обратился в Комитет по конституционному праву с просьбой дать ему возможность представить свое мнение о заключении договора с США, но ответ на этот запрос получен не был.
В местном законодательном органе считают, что нужно было провести переговоры с саамами по вопросам вступления Финляндии в НАТО и подписания военного пакта с Соединенными Штатами.
В России неоднократно указывали на агрессивный курс НАТО в отношении Москвы. Блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и конфронтацию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такая политика Североатлантического альянса, а также включение Финляндии и Швеции в объединение, не могут принести большей безопасности региону.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
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Вчера, 15:24
 
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