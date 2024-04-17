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В восьми населенных пунктах Тюменской области объявили эвакуацию - РИА Новости, 17.04.2024
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18:20 17.04.2024 (обновлено: 18:30 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/evakuatsiya-1940637937.html
В восьми населенных пунктах Тюменской области объявили эвакуацию
В восьми населенных пунктах Тюменской области объявили эвакуацию - РИА Новости, 17.04.2024
В восьми населенных пунктах Тюменской области объявили эвакуацию
Эвакуация жителей восьми населенных пунктов, включая райцентр, из-за угрозы затопления началась в Упоровском районе Тюменской области, через который протекает... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T18:20
2024-04-17T18:30
тюменская область
происшествия
александр моор
владимир путин
тобол (река)
коркино
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 17 апр – РИА Новости. Эвакуация жителей восьми населенных пунктов, включая райцентр, из-за угрозы затопления началась в Упоровском районе Тюменской области, через который протекает река Тобол."Проводится эвакуация в пункты временного размещения жителей населенных пунктов Упоровского района: Черная, Бызово, Карагужева, Чащина, Николаевка, Упорово, Коркино, Губина. С собой необходимо взять: документы, вещи, лекарства", - сообщает информцентр правительства.В среду губернатор Тюменской области Александр Моор доложил президенту Владимиру Путину, что по реке Тобол вода пока не прибывает, но волна из Курганской области ожидается в течение ближайших дней.
https://ria.ru/20240417/navodnenie-1940626101.html
тюменская область
тобол (река)
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тюменская область, происшествия, александр моор, владимир путин, тобол (река), коркино, наводнения в россии — 2024
Тюменская область, Происшествия, Александр Моор, Владимир Путин, Тобол (река), Коркино, Наводнения в России — 2024
В восьми населенных пунктах Тюменской области объявили эвакуацию

Под Тюменью в восьми населенных пунктах Упоровского района объявили эвакуацию

© Фото : Telegram/Информационный центр Правительства Тюменской областиОбстановка в Тюменской области
Обстановка в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© Фото : Telegram/Информационный центр Правительства Тюменской области
Обстановка в Тюменской области
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ТЮМЕНЬ, 17 апр – РИА Новости. Эвакуация жителей восьми населенных пунктов, включая райцентр, из-за угрозы затопления началась в Упоровском районе Тюменской области, через который протекает река Тобол.
«
"Проводится эвакуация в пункты временного размещения жителей населенных пунктов Упоровского района: Черная, Бызово, Карагужева, Чащина, Николаевка, Упорово, Коркино, Губина. С собой необходимо взять: документы, вещи, лекарства", - сообщает информцентр правительства.
В среду губернатор Тюменской области Александр Моор доложил президенту Владимиру Путину, что по реке Тобол вода пока не прибывает, но волна из Курганской области ожидается в течение ближайших дней.
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Тюменская областьПроисшествияАлександр МоорВладимир ПутинТобол (река)КоркиноНаводнения в России — 2024
 
 
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