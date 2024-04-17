https://ria.ru/20240417/evakuatsiya-1940637937.html

В восьми населенных пунктах Тюменской области объявили эвакуацию

В восьми населенных пунктах Тюменской области объявили эвакуацию - РИА Новости, 17.04.2024

В восьми населенных пунктах Тюменской области объявили эвакуацию

Эвакуация жителей восьми населенных пунктов, включая райцентр, из-за угрозы затопления началась в Упоровском районе Тюменской области, через который протекает... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T18:20

2024-04-17T18:20

2024-04-17T18:30

тюменская область

происшествия

александр моор

владимир путин

тобол (река)

коркино

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 17 апр – РИА Новости. Эвакуация жителей восьми населенных пунктов, включая райцентр, из-за угрозы затопления началась в Упоровском районе Тюменской области, через который протекает река Тобол."Проводится эвакуация в пункты временного размещения жителей населенных пунктов Упоровского района: Черная, Бызово, Карагужева, Чащина, Николаевка, Упорово, Коркино, Губина. С собой необходимо взять: документы, вещи, лекарства", - сообщает информцентр правительства.В среду губернатор Тюменской области Александр Моор доложил президенту Владимиру Путину, что по реке Тобол вода пока не прибывает, но волна из Курганской области ожидается в течение ближайших дней.

https://ria.ru/20240417/navodnenie-1940626101.html

тюменская область

тобол (река)

коркино

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тюменская область, происшествия, александр моор, владимир путин, тобол (река), коркино, наводнения в россии — 2024