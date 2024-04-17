https://ria.ru/20240417/evakuatsiya-1940579488.html

Жительница Кургана рассказала, как эвакуировала коз и коров

Жительница Кургана рассказала, как эвакуировала коз и коров - РИА Новости, 17.04.2024

Жительница Кургана рассказала, как эвакуировала коз и коров

Жительница Кургана Галина Писемских рассказала РИА Новости, как вместе с мужем и соседями эвакуировала своих коз и коров из затопленного микрорайона Тополя, а... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T14:23

2024-04-17T14:23

2024-04-17T20:15

происшествия

курган

тобол (река)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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КУРГАН, 17 апр - РИА Новости. Жительница Кургана Галина Писемских рассказала РИА Новости, как вместе с мужем и соседями эвакуировала своих коз и коров из затопленного микрорайона Тополя, а сейчас обустраивает им загоны на безопасной территории. "У меня корова с тёлочкой и десять коз. Коз только сегодня перевезли. Конечно, они испугались большой воды, перетаскивали через воду на себе, нам помогали. Вот и сейчас мы тут все соседи помогаем другу другу, строим клети. Беда общая", - рассказала РИА Новости хозяйка коз Галина Писемских. На холме вдоль трассы между микрорайонами Тополя и Увал несколько мужчин и женщин сколачивают загоны для скота. По ее словам, место для скота выделили местные власти, помогли и со стройматериалами. Говорит, что до конца дня успеют все обустроить. "Сюда вода уже не дойдет, тут возвышенность", - добавила женщина. Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся за 6 часов на 41 сантиметр и к 14.00 (12.00 мск) среды достиг 906 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Отметка "опасного явления" - 850 сантиметров. По данным правительства, эвакуация с территорий, по прогнозам МЧС находящихся в зоне риска затопления, продолжается. По данным ГУМЧС по состоянию на 17 апреля, остаются затопленными в шести муниципальных образованиях (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский округа и Курган) в 25 населенных пунктах 669 жилых и 2376 дачных домов, 5 низководных мостов и 9 участков автомобильных дорог. Эвакуированы более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

https://ria.ru/20230914/korova-1896331927.html

https://ria.ru/20240416/tobol-1940298073.html

курган

тобол (река)

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Жительница Кургана рассказывает про эвакуацию коз и коров из затопленного микрорайона Жительница Кургана рассказала РИА Новости, как вместе с мужем и соседями эвакуировала коз и коров из затопленного микрорайона Тополя. Сейчас спасенным животным сколачивают загоны, со стройматериалами помогли местные власти. 2024-04-17T14:23 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курган, тобол (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024