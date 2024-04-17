https://ria.ru/20240417/evakuatsiya-1940501484.html

В Кетово Курганской области этой ночью прошла эвакуация жителей 46 улиц

В Кетово Курганской области этой ночью прошла эвакуация жителей 46 улиц - РИА Новости, 17.04.2024

В Кетово Курганской области этой ночью прошла эвакуация жителей 46 улиц

Эвакуация жителей 46 улиц проведена в Кетово Курганской области ночью 17 апреля, уровень воды в реке Тобол в этом районе достиг 10 метров 36 сантиметров,... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T07:42

2024-04-17T07:42

2024-04-17T07:51

курганская область

происшествия

россия

наводнения в россии — 2024

тобол (река)

курган

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938927529_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_3c7ff60710bb776e6971644412f18a21.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр – РИА Новости. Эвакуация жителей 46 улиц проведена в Кетово Курганской области ночью 17 апреля, уровень воды в реке Тобол в этом районе достиг 10 метров 36 сантиметров, сообщило правительство региона."Вследствие резкого подъёма воды в Кетово ночью проведена эвакуация жителей 46 улиц. По информации на 08.00 (06.00 мск) уровень воды в Тоболе в районе Кетово составил 10 м 36 см", - говорится в сообщении.Правительство напоминает, что уровень воды в районе Кургана продолжает расти. Преодолена опасная отметка, сейчас он составляет 870 сантиметров."Жителям подтопляемых зон Кургана и Кетовского округа необходимо незамедлительно эвакуироваться. В том числе жителям нижней части села Кетово", - поясняется в сообщении.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По данным ГУМЧС, по состоянию на 17 апреля, остаются затопленными в шести муниципальных образованиях (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский округа и г. Курган) в 25 населенных пунктах 669 жилых и 2376 дачных домов, пять низководных мостов и девять участков автомобильных дорог. В области эвакуировано более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

https://ria.ru/20240417/navodnenie-1940500331.html

курганская область

россия

тобол (река)

курган

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курганская область, происшествия, россия, наводнения в россии — 2024, тобол (река), курган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)