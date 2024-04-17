Рейтинг@Mail.ru
В Ишимском районе Тюменской области началась эвакуация жителей - РИА Новости, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:38 17.04.2024 (обновлено: 07:44 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/evakuatsiya-1940501327.html
В Ишимском районе Тюменской области началась эвакуация жителей
В Ишимском районе Тюменской области началась эвакуация жителей - РИА Новости, 17.04.2024
В Ишимском районе Тюменской области началась эвакуация жителей
Жителей четырнадцати населенных пунктов Ишимского района Тюменской области эвакуируют из вероятной зоны затопления при разливе реки Ишим, сообщила администрация РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T07:38
2024-04-17T07:44
происшествия
ишимский район
тюменская область
россия
наводнения в россии — 2024
гидрометцентр
ишим
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938600918_0:99:2942:1753_1920x0_80_0_0_aafb476141d43167968df63b12f522dd.jpg
ТЮМЕНЬ, 17 апр – РИА Новости. Жителей четырнадцати населенных пунктов Ишимского района Тюменской области эвакуируют из вероятной зоны затопления при разливе реки Ишим, сообщила администрация района."Сегодня с 9.00 будет проводиться эвакуация жителей п. Плодопитомник, д. Синицына, д. Симаново, п. Д. Отдыха, Детского санатория, п. Детский дом 29, с. Боровое, с. Плешково, с. Клепиково, д. Заворохино, д. Б. Остров, д. Кошкарагай, д. Налимова, д. Макарова", - сообщается в Telegram-канале администрации Ишимского района.Ранее объявлялась эвакуация деревень Лайкова и Бутырки.Гражданам напоминают, что с собой необходимо взять документы, лекарства, вещи. Вопросы по паводку и эвакуации можно задать по телефону горячей линии 122, которая работает круглосуточно.Глава муниципалитета Сергей Ломовцев в понедельник на встречах с жителями подверженных угрозе затопления территорий сообщил, что, по прогнозам Росгидромета, при неблагоприятном развитии событий уровень реки Ишим может достигнуть 1170 см над нулём поста в городе Ишим.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
https://ria.ru/20240417/podtoplenie-1940500874.html
https://ria.ru/20240417/ural-1940499945.html
ишимский район
тюменская область
россия
ишим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938600918_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_045122f247f001a34eceade8901d30f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ишимский район, тюменская область, россия, наводнения в россии — 2024, гидрометцентр, ишим
Происшествия, Ишимский район, Тюменская область, Россия, Наводнения в России — 2024, Гидрометцентр, Ишим
В Ишимском районе Тюменской области началась эвакуация жителей

В Ишимском районе Тюменской области началась эвакуация в 14 населенных пунктах

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЧастный дом в Тюменской области, подтопленный в результате сильного поднятия воды в реке Ишим
Частный дом в Тюменской области, подтопленный в результате сильного поднятия воды в реке Ишим - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Частный дом в Тюменской области, подтопленный в результате сильного поднятия воды в реке Ишим. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 17 апр – РИА Новости. Жителей четырнадцати населенных пунктов Ишимского района Тюменской области эвакуируют из вероятной зоны затопления при разливе реки Ишим, сообщила администрация района.
"Сегодня с 9.00 будет проводиться эвакуация жителей п. Плодопитомник, д. Синицына, д. Симаново, п. Д. Отдыха, Детского санатория, п. Детский дом 29, с. Боровое, с. Плешково, с. Клепиково, д. Заворохино, д. Б. Остров, д. Кошкарагай, д. Налимова, д. Макарова", - сообщается в Telegram-канале администрации Ишимского района.
Затопленный мост в районе Малое Чаусово в Кургане. Кадр видео очевидца
В Курганской области остаются подтопленными девять участков автодорог
07:26
Ранее объявлялась эвакуация деревень Лайкова и Бутырки.
Гражданам напоминают, что с собой необходимо взять документы, лекарства, вещи. Вопросы по паводку и эвакуации можно задать по телефону горячей линии 122, которая работает круглосуточно.
Глава муниципалитета Сергей Ломовцев в понедельник на встречах с жителями подверженных угрозе затопления территорий сообщил, что, по прогнозам Росгидромета, при неблагоприятном развитии событий уровень реки Ишим может достигнуть 1170 см над нулём поста в городе Ишим.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
Паводок в микрорайоне Авиагородок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки снизился на 34 сантиметра
07:08
 
ПроисшествияИшимский районТюменская областьРоссияНаводнения в России — 2024ГидрометцентрИшим
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала