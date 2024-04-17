https://ria.ru/20240417/evakuatsiya-1940501327.html

В Ишимском районе Тюменской области началась эвакуация жителей

В Ишимском районе Тюменской области началась эвакуация жителей - РИА Новости, 17.04.2024

В Ишимском районе Тюменской области началась эвакуация жителей

Жителей четырнадцати населенных пунктов Ишимского района Тюменской области эвакуируют из вероятной зоны затопления при разливе реки Ишим, сообщила администрация РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T07:38

2024-04-17T07:38

2024-04-17T07:44

происшествия

ишимский район

тюменская область

россия

наводнения в россии — 2024

гидрометцентр

ишим

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ТЮМЕНЬ, 17 апр – РИА Новости. Жителей четырнадцати населенных пунктов Ишимского района Тюменской области эвакуируют из вероятной зоны затопления при разливе реки Ишим, сообщила администрация района."Сегодня с 9.00 будет проводиться эвакуация жителей п. Плодопитомник, д. Синицына, д. Симаново, п. Д. Отдыха, Детского санатория, п. Детский дом 29, с. Боровое, с. Плешково, с. Клепиково, д. Заворохино, д. Б. Остров, д. Кошкарагай, д. Налимова, д. Макарова", - сообщается в Telegram-канале администрации Ишимского района.Ранее объявлялась эвакуация деревень Лайкова и Бутырки.Гражданам напоминают, что с собой необходимо взять документы, лекарства, вещи. Вопросы по паводку и эвакуации можно задать по телефону горячей линии 122, которая работает круглосуточно.Глава муниципалитета Сергей Ломовцев в понедельник на встречах с жителями подверженных угрозе затопления территорий сообщил, что, по прогнозам Росгидромета, при неблагоприятном развитии событий уровень реки Ишим может достигнуть 1170 см над нулём поста в городе Ишим.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.

https://ria.ru/20240417/podtoplenie-1940500874.html

https://ria.ru/20240417/ural-1940499945.html

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происшествия, ишимский район, тюменская область, россия, наводнения в россии — 2024, гидрометцентр, ишим