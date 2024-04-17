Рейтинг@Mail.ru
МИД России вышлет сотрудника посольства Эстонии - РИА Новости, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 17.04.2024 (обновлено: 13:07 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/estoniya-1940558521.html
МИД России вышлет сотрудника посольства Эстонии
МИД России вышлет сотрудника посольства Эстонии - РИА Новости, 17.04.2024
МИД России вышлет сотрудника посольства Эстонии
РФ высылает сотрудника посольства Эстонии в Москве, сообщило министерство иностранных дел России. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T12:58
2024-04-17T13:07
в мире
россия
эстония
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861228215_0:0:3090:1738_1920x0_80_0_0_f851e63dcdec6a237848b43d8aa42ab4.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. РФ высылает сотрудника посольства Эстонии в Москве, сообщило министерство иностранных дел России. "В МИД России была вызвана временный поверенный в делах Эстонии в России Яна Ванамёльдер. Главе эстонской дипмиссии выражен решительный протест в связи с объявлением 19 марта без каких-либо оснований persona non grata дипломата посольства Российской Федерации в Таллине", - говорится в заявлении ведомства. Министерство сообщило, что "исходя из принципа взаимности заявлено, что из России высылается дипломатический сотрудник посольства Эстонии в Москве". Кроме того, Москва довела до эстонской стороны, что её "враждебная деятельность всегда будет получать должный ответ".
https://ria.ru/20240411/avstriya-1939327631.html
россия
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861228215_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fd5c96011e63b46339a16aee7ad36d4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, эстония, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Эстония, Санкции в отношении России, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России вышлет сотрудника посольства Эстонии

МИД России вызвал временного поверенного Эстонии и объявил о высылке дипломата

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. РФ высылает сотрудника посольства Эстонии в Москве, сообщило министерство иностранных дел России.
"В МИД России была вызвана временный поверенный в делах Эстонии в России Яна Ванамёльдер. Главе эстонской дипмиссии выражен решительный протест в связи с объявлением 19 марта без каких-либо оснований persona non grata дипломата посольства Российской Федерации в Таллине", - говорится в заявлении ведомства.
Министерство сообщило, что "исходя из принципа взаимности заявлено, что из России высылается дипломатический сотрудник посольства Эстонии в Москве".
Кроме того, Москва довела до эстонской стороны, что её "враждебная деятельность всегда будет получать должный ответ".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Россия объявила сотрудника посольства Австрии персоной нон грата
11 апреля, 12:57
 
В миреРоссияЭстонияСанкции в отношении РоссииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала