https://ria.ru/20240417/estoniya-1940558521.html

МИД России вышлет сотрудника посольства Эстонии

МИД России вышлет сотрудника посольства Эстонии - РИА Новости, 17.04.2024

МИД России вышлет сотрудника посольства Эстонии

РФ высылает сотрудника посольства Эстонии в Москве, сообщило министерство иностранных дел России. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T12:58

2024-04-17T12:58

2024-04-17T13:07

в мире

россия

эстония

санкции в отношении россии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861228215_0:0:3090:1738_1920x0_80_0_0_f851e63dcdec6a237848b43d8aa42ab4.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. РФ высылает сотрудника посольства Эстонии в Москве, сообщило министерство иностранных дел России. "В МИД России была вызвана временный поверенный в делах Эстонии в России Яна Ванамёльдер. Главе эстонской дипмиссии выражен решительный протест в связи с объявлением 19 марта без каких-либо оснований persona non grata дипломата посольства Российской Федерации в Таллине", - говорится в заявлении ведомства. Министерство сообщило, что "исходя из принципа взаимности заявлено, что из России высылается дипломатический сотрудник посольства Эстонии в Москве". Кроме того, Москва довела до эстонской стороны, что её "враждебная деятельность всегда будет получать должный ответ".

https://ria.ru/20240411/avstriya-1939327631.html

россия

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, эстония, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)