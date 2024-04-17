https://ria.ru/20240417/estoniya-1940558521.html
МИД России вышлет сотрудника посольства Эстонии
МИД России вышлет сотрудника посольства Эстонии - РИА Новости, 17.04.2024
МИД России вышлет сотрудника посольства Эстонии
РФ высылает сотрудника посольства Эстонии в Москве, сообщило министерство иностранных дел России. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T12:58
2024-04-17T12:58
2024-04-17T13:07
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эстония
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. РФ высылает сотрудника посольства Эстонии в Москве, сообщило министерство иностранных дел России. "В МИД России была вызвана временный поверенный в делах Эстонии в России Яна Ванамёльдер. Главе эстонской дипмиссии выражен решительный протест в связи с объявлением 19 марта без каких-либо оснований persona non grata дипломата посольства Российской Федерации в Таллине", - говорится в заявлении ведомства. Министерство сообщило, что "исходя из принципа взаимности заявлено, что из России высылается дипломатический сотрудник посольства Эстонии в Москве". Кроме того, Москва довела до эстонской стороны, что её "враждебная деятельность всегда будет получать должный ответ".
https://ria.ru/20240411/avstriya-1939327631.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, эстония, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Эстония, Санкции в отношении России, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России вышлет сотрудника посольства Эстонии
МИД России вызвал временного поверенного Эстонии и объявил о высылке дипломата