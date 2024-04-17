https://ria.ru/20240417/elektrosnabzhenie-1940671313.html

На Украине допустили ограничение электроснабжения промышленных потребителей

На Украине допустили ограничение электроснабжения промышленных потребителей - РИА Новости, 17.04.2024

На Украине допустили ограничение электроснабжения промышленных потребителей

Ограничение электроснабжения промышленных потребителей может быть применено в четверг на Украине из-за дефицита мощности в энергосистеме, сообщили в украинской... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T21:38

2024-04-17T21:38

2024-04-17T23:36

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Ограничение электроснабжения промышленных потребителей может быть применено в четверг на Украине из-за дефицита мощности в энергосистеме, сообщили в украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" в телеграм-канале. Ранее в среду "Укрэнерго" сообщила о повышении уровня потребления электроэнергии в стране на 7% по сравнению со вторником, призвала экономно ее использовать. "Восемнадцатого апреля с 8.00 до 22.00 может возникнуть необходимость применить контролируемые ограничения энергоснабжения промышленных потребителей (графики ограничения мощности). Они будут применены равномерно для бизнеса и промышленных предприятий по всем регионам Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". В компании отметили, что из-за похолодания на Украине выросло потребление электроэнергии, в энергосистеме возник дефицит мощности. "Объем ограничений незначителен. Ограничения не будут применены для объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса", - добавили в "Укрэнерго". Ранее "Укрэнерго" заявила, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы. Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.

https://ria.ru/20240322/kharkov-1934901153.html

https://ria.ru/20231122/ukraina-1911049737.html

https://ria.ru/20240417/ukrenergo-1940651821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жкх, украина, запорожье, герман галущенко, укрэнерго, дтэк, вооруженные силы украины