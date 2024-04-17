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На Украине допустили ограничение электроснабжения промышленных потребителей - РИА Новости, 17.04.2024
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21:38 17.04.2024 (обновлено: 23:36 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/elektrosnabzhenie-1940671313.html
На Украине допустили ограничение электроснабжения промышленных потребителей
На Украине допустили ограничение электроснабжения промышленных потребителей - РИА Новости, 17.04.2024
На Украине допустили ограничение электроснабжения промышленных потребителей
Ограничение электроснабжения промышленных потребителей может быть применено в четверг на Украине из-за дефицита мощности в энергосистеме, сообщили в украинской... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T21:38
2024-04-17T23:36
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Ограничение электроснабжения промышленных потребителей может быть применено в четверг на Украине из-за дефицита мощности в энергосистеме, сообщили в украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" в телеграм-канале. Ранее в среду "Укрэнерго" сообщила о повышении уровня потребления электроэнергии в стране на 7% по сравнению со вторником, призвала экономно ее использовать. "Восемнадцатого апреля с 8.00 до 22.00 может возникнуть необходимость применить контролируемые ограничения энергоснабжения промышленных потребителей (графики ограничения мощности). Они будут применены равномерно для бизнеса и промышленных предприятий по всем регионам Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". В компании отметили, что из-за похолодания на Украине выросло потребление электроэнергии, в энергосистеме возник дефицит мощности. "Объем ограничений незначителен. Ограничения не будут применены для объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса", - добавили в "Укрэнерго". Ранее "Укрэнерго" заявила, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы. Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
https://ria.ru/20240322/kharkov-1934901153.html
https://ria.ru/20231122/ukraina-1911049737.html
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в мире, жкх, украина, запорожье, герман галущенко, укрэнерго, дтэк, вооруженные силы украины
В мире, ЖКХ, Украина, Запорожье, Герман Галущенко, Укрэнерго, ДТЭК, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
На Украине допустили ограничение электроснабжения промышленных потребителей

"Укрэнерго": в четверг может быть ограничено электроснабжение для промышленности

© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© iStock.com / Hanna Bohdan
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Ограничение электроснабжения промышленных потребителей может быть применено в четверг на Украине из-за дефицита мощности в энергосистеме, сообщили в украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" в телеграм-канале.
Ранее в среду "Укрэнерго" сообщила о повышении уровня потребления электроэнергии в стране на 7% по сравнению со вторником, призвала экономно ее использовать.
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"Восемнадцатого апреля с 8.00 до 22.00 может возникнуть необходимость применить контролируемые ограничения энергоснабжения промышленных потребителей (графики ограничения мощности). Они будут применены равномерно для бизнеса и промышленных предприятий по всем регионам Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
В компании отметили, что из-за похолодания на Украине выросло потребление электроэнергии, в энергосистеме возник дефицит мощности.
"Объем ограничений незначителен. Ограничения не будут применены для объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса", - добавили в "Укрэнерго".
Ранее "Укрэнерго" заявила, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию.
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Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
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