Рейтинг@Mail.ru
В Москве автомобиль сбил самокатчика - РИА Новости, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:52 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/elektrosamokat-1940641347.html
В Москве автомобиль сбил самокатчика
В Москве автомобиль сбил самокатчика - РИА Новости, 17.04.2024
В Москве автомобиль сбил самокатчика
Машина сбила 18-летнего парня, переезжавшего на электросамокате проезжую часть в неустановленном для перехода месте на востоке Москвы, он госпитализирован,... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T18:52
2024-04-17T18:52
происшествия
авто
москва
управление гибдд по г. москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604293431_0:176:2469:1565_1920x0_80_0_0_a2e8420f574e2a31ce408e1d90969e41.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Машина сбила 18-летнего парня, переезжавшего на электросамокате проезжую часть в неустановленном для перехода месте на востоке Москвы, он госпитализирован, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. "По предварительным данным, на Краснобогатырской улице в районе дома 72, строение 11, водитель автомобиля Nissan совершил наезд на 18-летнего молодого человека, который на прокатном электросамокате переезжал проезжую часть в неустановленном для перехода месте... Медики госпитализировали пострадавшего самокатчика в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20231008/dtp-1901312748.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604293431_278:0:2469:1643_1920x0_80_0_0_a4e86e78c5f7c2ccb930ef06766ce09c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, москва, управление гибдд по г. москве
Происшествия, Авто, Москва, Управление ГИБДД по г. Москве
В Москве автомобиль сбил самокатчика

В ГИБДД сообщили, что на востоке Москвы машина сбила человека на электросамокате

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЭлектросамокат на улице Москвы
Электросамокат на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Электросамокат на улице Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Машина сбила 18-летнего парня, переезжавшего на электросамокате проезжую часть в неустановленном для перехода месте на востоке Москвы, он госпитализирован, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
«
"По предварительным данным, на Краснобогатырской улице в районе дома 72, строение 11, водитель автомобиля Nissan совершил наезд на 18-летнего молодого человека, который на прокатном электросамокате переезжал проезжую часть в неустановленном для перехода месте... Медики госпитализировали пострадавшего самокатчика в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Дело завели после смерти подростка, которого сбил автобус в Подмосковье
8 октября 2023, 15:31
 
ПроисшествияАвтоМоскваУправление ГИБДД по г. Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала