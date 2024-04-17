https://ria.ru/20240417/elektrosamokat-1940641347.html
В Москве автомобиль сбил самокатчика
В Москве автомобиль сбил самокатчика - РИА Новости, 17.04.2024
В Москве автомобиль сбил самокатчика
Машина сбила 18-летнего парня, переезжавшего на электросамокате проезжую часть в неустановленном для перехода месте на востоке Москвы, он госпитализирован,... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T18:52
2024-04-17T18:52
2024-04-17T18:52
происшествия
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москва
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Машина сбила 18-летнего парня, переезжавшего на электросамокате проезжую часть в неустановленном для перехода месте на востоке Москвы, он госпитализирован, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. "По предварительным данным, на Краснобогатырской улице в районе дома 72, строение 11, водитель автомобиля Nissan совершил наезд на 18-летнего молодого человека, который на прокатном электросамокате переезжал проезжую часть в неустановленном для перехода месте... Медики госпитализировали пострадавшего самокатчика в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20231008/dtp-1901312748.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва, управление гибдд по г. москве
Происшествия, Авто, Москва, Управление ГИБДД по г. Москве
В Москве автомобиль сбил самокатчика
В ГИБДД сообщили, что на востоке Москвы машина сбила человека на электросамокате