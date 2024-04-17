https://ria.ru/20240417/eksport-1940533950.html

"Мой экспорт" - ключевой инструмент для экспортеров растительной продукции

"Мой экспорт" - ключевой инструмент для экспортеров растительной продукции - РИА Новости, 17.04.2024

"Мой экспорт" - ключевой инструмент для экспортеров растительной продукции

Ежедневно цифровая платформа "Мой экспорт" обрабатывает свыше 3 тысяч заявок на оформление фитосанитарных сертификатов, сообщает Российский экспортный центр... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T11:26

2024-04-17T11:26

2024-04-17T11:26

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Ежедневно цифровая платформа "Мой экспорт" обрабатывает свыше 3 тысяч заявок на оформление фитосанитарных сертификатов, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Фитосанитарный сертификат является документом, подтверждающим соответствие растительной продукции международным карантинным фитосанитарным требованиям. Благодаря сервису на платформе "Мой экспорт" тысячи компаний ежедневно упрощают процесс получения этого ключевого документа, облегчая организацию экспортных операций", - говорится в сообщении.С 1 января 2024 года через платформу "Мой экспорт" было подано более 314 тысяч заявлений на получение сертификата."Мой экспорт" предлагает экспортерам возможность подачи заявок на сертификацию в онлайн-режиме, обеспечивая простую систему выбора сведений для оформления сертификата. Информация из государственных информационных систем и баз данных автоматически интегрируется в заявку, а конфиденциальные данные надежно защищены, что гарантирует безопасность процесса.Оформление фитосанитарного сертификата через платформу "Мой экспорт" занимает всего один рабочий день, следующий за днем регистрации заявления в ФГИС "Аргус-Фито", при этом регистрация заявления осуществляется автоматически.Для удобства пользователей на платформе "Мой экспорт" реализовано отображение статуса заявления, что позволяет быть в курсе всех этапов процесса. Предпринимателю остается только получить бумажный документ - по нормам международного законодательства, при вывозе товара за рубеж компетентные органы стран-импортеров (национальные организации по карантину и защите растений) пока принимают сертификаты только на бумаге.Кроме того, на платформе "Мой экспорт" можно запросить в электронной форме оформление заключения о карантинном фитосанитарном состоянии продукции, которое необходимо для получения фитосанитарного сертификата, а также акта карантинного фитосанитарного обеззараживания.Инструкция по работе с сервисом по запросу фитосанитарного сертификата на официальном канале РЭЦ в Rutube.

https://ria.ru/20240416/razrabotki-1940442128.html

https://ria.ru/20240415/vstrecha-1940135352.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)