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Египет рассчитывает на рост числа туристов из России в этом году - РИА Новости, 17.04.2024
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Туризм
 
08:18 17.04.2024 (обновлено: 08:53 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/egipet-1940505146.html
Египет рассчитывает на рост числа туристов из России в этом году
Египет рассчитывает на рост числа туристов из России в этом году - РИА Новости, 17.04.2024
Египет рассчитывает на рост числа туристов из России в этом году
Египет рассчитывает на рост числа туристов из России в этом году, заявил РИА Новости министр финансов страны Мухаммед Мааит. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T08:18
2024-04-17T08:53
туризм
египет
россия
вашингтон (штат)
мвф
всемирный банк
брикс
туризм
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Египет рассчитывает на рост числа туристов из России в этом году, заявил РИА Новости министр финансов страны Мухаммед Мааит. "Я надеюсь, что он вырастет", - сообщил он на полях весенней конференции Международного валютного фонд (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне, оценивая возможность роста числа российских туристов в 2024 году. Во вторник в пресс-службе министерства экономического развития РФ сообщили журналистам, что туристический поток между странами БРИКС, куда вошел и Египет, к концу 2024 года может вырасти почти в 4 раза, до 5 миллионов поездок.
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египет
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египет, россия, вашингтон (штат), мвф, всемирный банк, брикс, туризм
Туризм, Египет, Россия, Вашингтон (штат), МВФ, Всемирный банк, БРИКС, Туризм
Египет рассчитывает на рост числа туристов из России в этом году

Министр финансов Египта: страна надеется на рост числа туристов из России

© iStock.com / Anton AleksenkoВид на побережье Александрии, Египет
Вид на побережье Александрии, Египет - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© iStock.com / Anton Aleksenko
Вид на побережье Александрии, Египет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Египет рассчитывает на рост числа туристов из России в этом году, заявил РИА Новости министр финансов страны Мухаммед Мааит.
"Я надеюсь, что он вырастет", - сообщил он на полях весенней конференции Международного валютного фонд (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне, оценивая возможность роста числа российских туристов в 2024 году.
Во вторник в пресс-службе министерства экономического развития РФ сообщили журналистам, что туристический поток между странами БРИКС, куда вошел и Египет, к концу 2024 года может вырасти почти в 4 раза, до 5 миллионов поездок.
Аэропорт Каира - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
Египет может увеличить количество рейсов в Россию
31 марта, 06:01
 
ТуризмЕгипетРоссияВашингтон (штат)МВФВсемирный банкБРИКСТуризм
 
 
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