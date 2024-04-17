https://ria.ru/20240417/egipet-1940505146.html

Египет рассчитывает на рост числа туристов из России в этом году

Египет рассчитывает на рост числа туристов из России в этом году - РИА Новости, 17.04.2024

Египет рассчитывает на рост числа туристов из России в этом году

Египет рассчитывает на рост числа туристов из России в этом году, заявил РИА Новости министр финансов страны Мухаммед Мааит. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T08:18

2024-04-17T08:18

2024-04-17T08:53

туризм

египет

россия

вашингтон (штат)

мвф

всемирный банк

брикс

туризм

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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Египет рассчитывает на рост числа туристов из России в этом году, заявил РИА Новости министр финансов страны Мухаммед Мааит. "Я надеюсь, что он вырастет", - сообщил он на полях весенней конференции Международного валютного фонд (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне, оценивая возможность роста числа российских туристов в 2024 году. Во вторник в пресс-службе министерства экономического развития РФ сообщили журналистам, что туристический поток между странами БРИКС, куда вошел и Египет, к концу 2024 года может вырасти почти в 4 раза, до 5 миллионов поездок.

https://ria.ru/20240331/egipet-1936901542.html

египет

россия

вашингтон (штат)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

египет, россия, вашингтон (штат), мвф, всемирный банк, брикс, туризм