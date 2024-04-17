https://ria.ru/20240417/dvizhenie-1940615588.html
Движение по автодороге Джанкой — Феодосия восстановили
Движение по автодороге Джанкой — Феодосия восстановили - РИА Новости, 17.04.2024
Движение по автодороге Джанкой — Феодосия восстановили
Движение транспорта по автодороге Джанкой-Феодосия в Крыму , перекрытое утром, восстановлено, сообщил министр транспорта региона Николай Лукашенко в... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T16:45
2024-04-17T16:45
2024-04-17T16:47
авто
джанкой
феодосия
николай лукашенко
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости. Движение транспорта по автодороге Джанкой-Феодосия в Крыму , перекрытое утром, восстановлено, сообщил министр транспорта региона Николай Лукашенко в Telegram–канале. Участок автомобильной дороги Джанкой–Феодосия рядом с Джанкоем был временно перекрыт для движения автотранспорта, был организован объезд, сообщил ранее Лукашенко. "Движение автомобилей на участке автомобильной дороги... Джанкой - Феодосия от города Джанкоя до с. Победное Джанкойского района возобновлено. Приносим извинения за возможные неудобства!" , - написал Лукашенко.
https://ria.ru/20240303/tavrida-1930820586.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, джанкой, феодосия, николай лукашенко, происшествия
Авто, Джанкой, Феодосия, Николай Лукашенко, Происшествия
Движение по автодороге Джанкой — Феодосия восстановили
Движение транспорта по автодороге Джанкой-Феодосия в Крыму восстановили