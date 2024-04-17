https://ria.ru/20240417/dvizhenie-1940615588.html

Движение по автодороге Джанкой — Феодосия восстановили

Движение по автодороге Джанкой — Феодосия восстановили - РИА Новости, 17.04.2024

Движение по автодороге Джанкой — Феодосия восстановили

Движение транспорта по автодороге Джанкой-Феодосия в Крыму , перекрытое утром, восстановлено, сообщил министр транспорта региона Николай Лукашенко в... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T16:45

2024-04-17T16:45

2024-04-17T16:47

авто

джанкой

феодосия

николай лукашенко

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости. Движение транспорта по автодороге Джанкой-Феодосия в Крыму , перекрытое утром, восстановлено, сообщил министр транспорта региона Николай Лукашенко в Telegram–канале. Участок автомобильной дороги Джанкой–Феодосия рядом с Джанкоем был временно перекрыт для движения автотранспорта, был организован объезд, сообщил ранее Лукашенко. "Движение автомобилей на участке автомобильной дороги... Джанкой - Феодосия от города Джанкоя до с. Победное Джанкойского района возобновлено. Приносим извинения за возможные неудобства!" , - написал Лукашенко.

https://ria.ru/20240303/tavrida-1930820586.html

джанкой

феодосия

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Наталья Макарова

авто, джанкой, феодосия, николай лукашенко, происшествия