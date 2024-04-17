https://ria.ru/20240417/dvizhenie-1940578767.html

Движение на проспекте Мира в Москве восстановили

Движение на проспекте Мира в Москве восстановили - РИА Новости, 17.04.2024

Движение на проспекте Мира в Москве восстановили

Движение на проспекте Мира в Москве восстановлено после массового ДТП, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T14:16

2024-04-17T14:16

2024-04-17T14:16

происшествия

москва

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Движение на проспекте Мира в Москве восстановлено после массового ДТП, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Проезжая часть освобождена, движение на проспекте Мира восстановлено", - говорится в сообщении. Как ранее рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы, сразу девять автомашин столкнулись на Большом Крестовском путепроводе на северо-востоке Москвы, по предварительной информации, люди не пострадали. В Telegram-канале столичного департамента транспорта уточнялось, что ДТП произошло на проспекте Мира, 81, Крестовский путепровод. Движение в сторону центра было затруднено.

https://ria.ru/20240229/dvizhenie-1930111884.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва