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Движение на проспекте Мира в Москве восстановили - РИА Новости, 17.04.2024
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14:16 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/dvizhenie-1940578767.html
Движение на проспекте Мира в Москве восстановили
Движение на проспекте Мира в Москве восстановили - РИА Новости, 17.04.2024
Движение на проспекте Мира в Москве восстановили
Движение на проспекте Мира в Москве восстановлено после массового ДТП, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T14:16
2024-04-17T14:16
происшествия
москва
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Движение на проспекте Мира в Москве восстановлено после массового ДТП, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Проезжая часть освобождена, движение на проспекте Мира восстановлено", - говорится в сообщении. Как ранее рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы, сразу девять автомашин столкнулись на Большом Крестовском путепроводе на северо-востоке Москвы, по предварительной информации, люди не пострадали. В Telegram-канале столичного департамента транспорта уточнялось, что ДТП произошло на проспекте Мира, 81, Крестовский путепровод. Движение в сторону центра было затруднено.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Движение на проспекте Мира в Москве восстановили

Движение на проспекте Мира в Москве восстановили после массового ДТП

© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия ДТП с участием нескольких машин на Крестовском путепроводе на проспекте Мира в Москве
Последствия ДТП с участием нескольких машин на Крестовском путепроводе на проспекте Мира в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Последствия ДТП с участием нескольких машин на Крестовском путепроводе на проспекте Мира в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Движение на проспекте Мира в Москве восстановлено после массового ДТП, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«
"Проезжая часть освобождена, движение на проспекте Мира восстановлено", - говорится в сообщении.
Как ранее рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы, сразу девять автомашин столкнулись на Большом Крестовском путепроводе на северо-востоке Москвы, по предварительной информации, люди не пострадали. В Telegram-канале столичного департамента транспорта уточнялось, что ДТП произошло на проспекте Мира, 81, Крестовский путепровод. Движение в сторону центра было затруднено.
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