https://ria.ru/20240417/dvizhenie-1940578767.html
Движение на проспекте Мира в Москве восстановили
Движение на проспекте Мира в Москве восстановили - РИА Новости, 17.04.2024
Движение на проспекте Мира в Москве восстановили
Движение на проспекте Мира в Москве восстановлено после массового ДТП, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T14:16
2024-04-17T14:16
2024-04-17T14:16
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940553566_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_f8678141ede233f399c29996275c1d30.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Движение на проспекте Мира в Москве восстановлено после массового ДТП, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Проезжая часть освобождена, движение на проспекте Мира восстановлено", - говорится в сообщении. Как ранее рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы, сразу девять автомашин столкнулись на Большом Крестовском путепроводе на северо-востоке Москвы, по предварительной информации, люди не пострадали. В Telegram-канале столичного департамента транспорта уточнялось, что ДТП произошло на проспекте Мира, 81, Крестовский путепровод. Движение в сторону центра было затруднено.
https://ria.ru/20240229/dvizhenie-1930111884.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940553566_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_966218e6d115709b06801b4731acc2d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Движение на проспекте Мира в Москве восстановили
Движение на проспекте Мира в Москве восстановили после массового ДТП