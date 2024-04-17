https://ria.ru/20240417/durov-1940491271.html

Дуров рассказал, почему не переехал в США

Дуров рассказал, почему не переехал в США - РИА Новости, 17.04.2024

Дуров рассказал, почему не переехал в США

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал в интервью, что хотел обосноваться в США, но передумал, когда подвергся нападению уличных грабителей в Сан-Франциско. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T03:59

2024-04-17T03:59

2024-04-17T04:10

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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров рассказал в интервью, что хотел обосноваться в США, но передумал, когда подвергся нападению уличных грабителей в Сан-Франциско. После отъезда из России предприниматель некоторое время провел в Германии, но, по его словам, не прижился там из-за избыточной бюрократии - и перебрался вместе с бизнесом в ОАЭ. "По поводу Сан-Франциско. Мы действительно думали, что это подходящее для нас место, поскольку все технологические компании расположены в Сан-Франциско или в окрестностях", - сказал Дуров в интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону. Впечатление о себе город и США в целом испортили после того, как на Дурова на сан-францисской улице напали грабители - в первый и единственный раз в его жизни. "Три больших парня попытались вырвать у меня из рук телефон. Я в этот момент твитил о том, что только что встретился с основателем Twitter. Тогда мне это казалось удачной идеей", - рассказал Дуров. От грабителей он отбился, но пережитое стало шоком. "Я много путешествую, но это был первый раз, когда на меня напали", - признался бизнесмен. Второй причиной не переезжать в США стало, по его словам, избыточное внимание местных спецслужб. Выбор в пользу ОАЭ Дуров объяснил легкостью ведения там бизнеса, эффективностью налоговой системы, качественной инфраструктурой, нейтралитетом страны и нулевым давлением со стороны властей.

https://ria.ru/20240417/telegram-1940491144.html

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в мире, технологии, сша, сан-франциско, оаэ, павел дуров, такер карлсон, telegram