Рейтинг@Mail.ru
Дуров рассказал, почему не переехал в США - РИА Новости, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:59 17.04.2024 (обновлено: 04:10 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/durov-1940491271.html
Дуров рассказал, почему не переехал в США
Дуров рассказал, почему не переехал в США - РИА Новости, 17.04.2024
Дуров рассказал, почему не переехал в США
Основатель Telegram Павел Дуров рассказал в интервью, что хотел обосноваться в США, но передумал, когда подвергся нападению уличных грабителей в Сан-Франциско. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T03:59
2024-04-17T04:10
в мире
технологии
сша
сан-франциско
оаэ
павел дуров
такер карлсон
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150566/49/1505664956_0:96:1920:1176_1920x0_80_0_0_872790160ab9ace537fde74d565682f1.jpg
ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров рассказал в интервью, что хотел обосноваться в США, но передумал, когда подвергся нападению уличных грабителей в Сан-Франциско. После отъезда из России предприниматель некоторое время провел в Германии, но, по его словам, не прижился там из-за избыточной бюрократии - и перебрался вместе с бизнесом в ОАЭ. "По поводу Сан-Франциско. Мы действительно думали, что это подходящее для нас место, поскольку все технологические компании расположены в Сан-Франциско или в окрестностях", - сказал Дуров в интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону. Впечатление о себе город и США в целом испортили после того, как на Дурова на сан-францисской улице напали грабители - в первый и единственный раз в его жизни. "Три больших парня попытались вырвать у меня из рук телефон. Я в этот момент твитил о том, что только что встретился с основателем Twitter. Тогда мне это казалось удачной идеей", - рассказал Дуров. От грабителей он отбился, но пережитое стало шоком. "Я много путешествую, но это был первый раз, когда на меня напали", - признался бизнесмен. Второй причиной не переезжать в США стало, по его словам, избыточное внимание местных спецслужб. Выбор в пользу ОАЭ Дуров объяснил легкостью ведения там бизнеса, эффективностью налоговой системы, качественной инфраструктурой, нейтралитетом страны и нулевым давлением со стороны властей.
https://ria.ru/20240417/telegram-1940491144.html
https://ria.ru/20240417/telegram-1940490378.html
сша
сан-франциско
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150566/49/1505664956_112:0:1808:1272_1920x0_80_0_0_6144331dc2316d3aff24ccb2c3e482dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, сша, сан-франциско, оаэ, павел дуров, такер карлсон, telegram
В мире, Технологии, США, Сан-Франциско, ОАЭ, Павел Дуров, Такер Карлсон, Telegram
Дуров рассказал, почему не переехал в США

Основатель Telegram Дуров заявил, что хотел поселиться в США, но передумал

CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров рассказал в интервью, что хотел обосноваться в США, но передумал, когда подвергся нападению уличных грабителей в Сан-Франциско.
После отъезда из России предприниматель некоторое время провел в Германии, но, по его словам, не прижился там из-за избыточной бюрократии - и перебрался вместе с бизнесом в ОАЭ.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Дуров спрогнозировал рост аудитории Telegram в течение года
03:57
"По поводу Сан-Франциско. Мы действительно думали, что это подходящее для нас место, поскольку все технологические компании расположены в Сан-Франциско или в окрестностях", - сказал Дуров в интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону.
Впечатление о себе город и США в целом испортили после того, как на Дурова на сан-францисской улице напали грабители - в первый и единственный раз в его жизни.
"Три больших парня попытались вырвать у меня из рук телефон. Я в этот момент твитил о том, что только что встретился с основателем Twitter. Тогда мне это казалось удачной идеей", - рассказал Дуров.
От грабителей он отбился, но пережитое стало шоком. "Я много путешествую, но это был первый раз, когда на меня напали", - признался бизнесмен.
Второй причиной не переезжать в США стало, по его словам, избыточное внимание местных спецслужб. Выбор в пользу ОАЭ Дуров объяснил легкостью ведения там бизнеса, эффективностью налоговой системы, качественной инфраструктурой, нейтралитетом страны и нулевым давлением со стороны властей.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Дуров рассказал о давлении Apple и Google на Telegram
03:32
 
В миреТехнологииСШАСан-ФранцискоОАЭПавел ДуровТакер КарлсонTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала