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Дуров отверг утверждения о подконтрольности Telegram - РИА Новости, 17.04.2024
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02:54 17.04.2024 (обновлено: 03:04 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/durov-1940487724.html
Дуров отверг утверждения о подконтрольности Telegram
Дуров отверг утверждения о подконтрольности Telegram - РИА Новости, 17.04.2024
Дуров отверг утверждения о подконтрольности Telegram
Основатель Telegram Павел Дуров заявил в интервью, что утверждения о подконтрольности мессенджера российским властям далеки от истины и могут быть происками... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T02:54
2024-04-17T03:04
технологии
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павел дуров
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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров заявил в интервью, что утверждения о подконтрольности мессенджера российским властям далеки от истины и могут быть происками конкурентов, пытающихся сдержать его развитие, подобное "лесному пожару". В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону предприниматель пересказал историю создания Telegram, которым он занялся после того, как продал социальную сеть "ВКонтакте", отказавшись, по его утверждению, раскрывать по запросу российских властей личные данные организаторов оппозиционных протестов на Украине. "Это могут говорить люди с очень ограниченным знанием того, откуда произошел Telegram. И их могут поощрять наши конкуренты, который видят в этом удачный способ нас дискредитировать, потому что Telegram распространяется, как лесной пожар", - сказал Дуров. Он повторил, что не тратит ни доллара на маркетинг, а рост аудитории Telegram до 900 миллионов пользователей носит, по его словам, "чисто органический характер". "Наши конкуренты на маркетинг тратят десятки миллиардов долларов, и они известны тем, что используют PR-фирмы для кампаний, подобной этой", - сказал Дуров.
https://ria.ru/20240417/telegram-1940484970.html
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технологии, украина, павел дуров, такер карлсон, telegram
Технологии, Украина, Павел Дуров, Такер Карлсон, Telegram
Дуров отверг утверждения о подконтрольности Telegram

Дуров: утверждения о подконтрольности Telegram могут быть происками конкурентов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров заявил в интервью, что утверждения о подконтрольности мессенджера российским властям далеки от истины и могут быть происками конкурентов, пытающихся сдержать его развитие, подобное "лесному пожару".
В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону предприниматель пересказал историю создания Telegram, которым он занялся после того, как продал социальную сеть "ВКонтакте", отказавшись, по его утверждению, раскрывать по запросу российских властей личные данные организаторов оппозиционных протестов на Украине.
"Это могут говорить люди с очень ограниченным знанием того, откуда произошел Telegram. И их могут поощрять наши конкуренты, который видят в этом удачный способ нас дискредитировать, потому что Telegram распространяется, как лесной пожар", - сказал Дуров.
Он повторил, что не тратит ни доллара на маркетинг, а рост аудитории Telegram до 900 миллионов пользователей носит, по его словам, "чисто органический характер".
"Наши конкуренты на маркетинг тратят десятки миллиардов долларов, и они известны тем, что используют PR-фирмы для кампаний, подобной этой", - сказал Дуров.
Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Telegram привлекает повышенное внимание спецслужб США, заявил Дуров
01:55
 
ТехнологииУкраинаПавел ДуровТакер КарлсонTelegram
 
 
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