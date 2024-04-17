https://ria.ru/20240417/durov-1940487724.html

Дуров отверг утверждения о подконтрольности Telegram

Дуров отверг утверждения о подконтрольности Telegram - РИА Новости, 17.04.2024

Дуров отверг утверждения о подконтрольности Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров заявил в интервью, что утверждения о подконтрольности мессенджера российским властям далеки от истины и могут быть происками... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T02:54

2024-04-17T02:54

2024-04-17T03:04

технологии

украина

павел дуров

такер карлсон

telegram

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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров заявил в интервью, что утверждения о подконтрольности мессенджера российским властям далеки от истины и могут быть происками конкурентов, пытающихся сдержать его развитие, подобное "лесному пожару". В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону предприниматель пересказал историю создания Telegram, которым он занялся после того, как продал социальную сеть "ВКонтакте", отказавшись, по его утверждению, раскрывать по запросу российских властей личные данные организаторов оппозиционных протестов на Украине. "Это могут говорить люди с очень ограниченным знанием того, откуда произошел Telegram. И их могут поощрять наши конкуренты, который видят в этом удачный способ нас дискредитировать, потому что Telegram распространяется, как лесной пожар", - сказал Дуров. Он повторил, что не тратит ни доллара на маркетинг, а рост аудитории Telegram до 900 миллионов пользователей носит, по его словам, "чисто органический характер". "Наши конкуренты на маркетинг тратят десятки миллиардов долларов, и они известны тем, что используют PR-фирмы для кампаний, подобной этой", - сказал Дуров.

https://ria.ru/20240417/telegram-1940484970.html

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технологии, украина, павел дуров, такер карлсон, telegram