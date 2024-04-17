https://ria.ru/20240417/dubay-1940583280.html

"Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" принимают меры по рейсам Москва — Дубай

"Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" принимают меры по рейсам Москва — Дубай - РИА Новости, 17.04.2024

"Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" принимают меры по рейсам Москва — Дубай

"Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" предпринимают меры для скорейшей перевозки пассажиров рейсов Москва - Дубай, говорится в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T14:38

2024-04-17T14:38

2024-04-17T14:38

туризм

дубай

москва

оаэ

аэрофлот

уральские авиалинии

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" предпринимают меры для скорейшей перевозки пассажиров рейсов Москва - Дубай, говорится в официальном Telegram-канале Росавиации. "Сложности в работе аэропортов Дубаи (коды ICAO: OMDB и OMDW), произошедшие на фоне наводнения из-за ливня вечером во вторник, 16 апреля, к сожалению, сказались на регулярности полетов некоторых российских перевозчиков в Объединенные Арабские Эмираты и обратно. В частности, авиакомпании "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" предпринимают необходимые меры для скорейшей перевозки пассажиров задержанных рейсов по маршруту Москва - Дубай - Москва", - говорится в сообщении. В ОАЭ с начала недели установилась непогода, идут сильные дожди, которые сопровождаются шквалистым ветром и грозами. Из-за затопления улиц и автомагистралей в городах парализована работа общественного транспорта, закрыты учебные заведения и госучреждения. Международный аэропорт Дубая сообщил на своей странице в X, что испытывает значительные сбои в связи с погодой, отметив, что подтопления и перекрытия дорог ограничили транспортные возможности для прибывающих и вылетающих гостей. Также аэропорт сообщает о задержках и перенаправлениях рейсов.

https://ria.ru/20240416/oteli-1940454254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дубай, москва, оаэ, аэрофлот, уральские авиалинии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, туризм