"Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" принимают меры по рейсам Москва — Дубай
Российские компании работают над перевозкой пассажиров рейсов Москва — Дубай
© iStock.com / Mirjam ClausАэропорт Дубая
© iStock.com / Mirjam Claus
Аэропорт Дубая. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" предпринимают меры для скорейшей перевозки пассажиров рейсов Москва - Дубай, говорится в официальном Telegram-канале Росавиации.
"Сложности в работе аэропортов Дубаи (коды ICAO: OMDB и OMDW), произошедшие на фоне наводнения из-за ливня вечером во вторник, 16 апреля, к сожалению, сказались на регулярности полетов некоторых российских перевозчиков в Объединенные Арабские Эмираты и обратно. В частности, авиакомпании "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" предпринимают необходимые меры для скорейшей перевозки пассажиров задержанных рейсов по маршруту Москва - Дубай - Москва", - говорится в сообщении.
В ОАЭ с начала недели установилась непогода, идут сильные дожди, которые сопровождаются шквалистым ветром и грозами. Из-за затопления улиц и автомагистралей в городах парализована работа общественного транспорта, закрыты учебные заведения и госучреждения. Международный аэропорт Дубая сообщил на своей странице в X, что испытывает значительные сбои в связи с погодой, отметив, что подтопления и перекрытия дорог ограничили транспортные возможности для прибывающих и вылетающих гостей. Также аэропорт сообщает о задержках и перенаправлениях рейсов.
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