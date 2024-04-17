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"Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" принимают меры по рейсам Москва — Дубай - РИА Новости, 17.04.2024
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Туризм
 
14:38 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/dubay-1940583280.html
"Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" принимают меры по рейсам Москва — Дубай
"Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" принимают меры по рейсам Москва — Дубай - РИА Новости, 17.04.2024
"Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" принимают меры по рейсам Москва — Дубай
"Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" предпринимают меры для скорейшей перевозки пассажиров рейсов Москва - Дубай, говорится в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T14:38
2024-04-17T14:38
туризм
дубай
москва
оаэ
аэрофлот
уральские авиалинии
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" предпринимают меры для скорейшей перевозки пассажиров рейсов Москва - Дубай, говорится в официальном Telegram-канале Росавиации. "Сложности в работе аэропортов Дубаи (коды ICAO: OMDB и OMDW), произошедшие на фоне наводнения из-за ливня вечером во вторник, 16 апреля, к сожалению, сказались на регулярности полетов некоторых российских перевозчиков в Объединенные Арабские Эмираты и обратно. В частности, авиакомпании "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" предпринимают необходимые меры для скорейшей перевозки пассажиров задержанных рейсов по маршруту Москва - Дубай - Москва", - говорится в сообщении. В ОАЭ с начала недели установилась непогода, идут сильные дожди, которые сопровождаются шквалистым ветром и грозами. Из-за затопления улиц и автомагистралей в городах парализована работа общественного транспорта, закрыты учебные заведения и госучреждения. Международный аэропорт Дубая сообщил на своей странице в X, что испытывает значительные сбои в связи с погодой, отметив, что подтопления и перекрытия дорог ограничили транспортные возможности для прибывающих и вылетающих гостей. Также аэропорт сообщает о задержках и перенаправлениях рейсов.
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дубай, москва, оаэ, аэрофлот, уральские авиалинии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, туризм
Туризм, Дубай, Москва, ОАЭ, Аэрофлот, Уральские авиалинии, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество, Туризм
"Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" принимают меры по рейсам Москва — Дубай

Российские компании работают над перевозкой пассажиров рейсов Москва — Дубай

© iStock.com / Mirjam ClausАэропорт Дубая
Аэропорт Дубая - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© iStock.com / Mirjam Claus
Аэропорт Дубая. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" предпринимают меры для скорейшей перевозки пассажиров рейсов Москва - Дубай, говорится в официальном Telegram-канале Росавиации.
"Сложности в работе аэропортов Дубаи (коды ICAO: OMDB и OMDW), произошедшие на фоне наводнения из-за ливня вечером во вторник, 16 апреля, к сожалению, сказались на регулярности полетов некоторых российских перевозчиков в Объединенные Арабские Эмираты и обратно. В частности, авиакомпании "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" предпринимают необходимые меры для скорейшей перевозки пассажиров задержанных рейсов по маршруту Москва - Дубай - Москва", - говорится в сообщении.
В ОАЭ с начала недели установилась непогода, идут сильные дожди, которые сопровождаются шквалистым ветром и грозами. Из-за затопления улиц и автомагистралей в городах парализована работа общественного транспорта, закрыты учебные заведения и госучреждения. Международный аэропорт Дубая сообщил на своей странице в X, что испытывает значительные сбои в связи с погодой, отметив, что подтопления и перекрытия дорог ограничили транспортные возможности для прибывающих и вылетающих гостей. Также аэропорт сообщает о задержках и перенаправлениях рейсов.
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ТуризмДубайМоскваОАЭАэрофлотУральские авиалинииФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ОбществоТуризм
 
 
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