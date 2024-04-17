https://ria.ru/20240417/dtp-1940551848.html

В Приднестровье автомобиль протаранил остановку

В Приднестровье автомобиль протаранил остановку - РИА Новости, 17.04.2024

В Приднестровье автомобиль протаранил остановку

Легковой автомобиль протаранил остановку общественного транспорта в Бендерах, втором по величине городе Приднестровья, один человек погиб и трое попали в... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T12:38

2024-04-17T12:38

2024-04-17T12:42

авто

бендеры

приднестровская молдавская республика

кишинев

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940552663_52:0:1076:576_1920x0_80_0_0_8ebb058c0ea334473d4da815187adc5a.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Легковой автомобиль протаранил остановку общественного транспорта в Бендерах, втором по величине городе Приднестровья, один человек погиб и трое попали в больницу, сообщает пресс-центр МВД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. "Выскочивший с проезжей части автомобиль сбил и прижал к забору прохожего, который от полученных травм скончался на месте... Тяжелые травмы получили три человека: женщина 49 лет, а также 71-летний и 50-летний мужчины. Они стояли на остановке. Все госпитализированы в городскую больницу. У них врачи диагностировали переломы нижних и верхних конечностей и другие травмы", - говорится в сообщении. Отмечается, что авария произошла примерно в 7.00 на Кишиневской улице в районе магазина "Юг-7", это окраина города в сторону выезда на Новые Анены и Кишинев. Установлено, что за рулем была 20-летняя девушка, которая получила водительские права меньше года назад,. Медицинское освидетельствование показало, что она была трезва. Автомобиль принадлежит 23-летнему мужчине, который находился в салоне - по предварительным данным, в состоянии опьянения, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240211/dtp-1926651012.html

бендеры

приднестровская молдавская республика

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, бендеры, приднестровская молдавская республика, кишинев, в мире