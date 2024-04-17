https://ria.ru/20240417/dtp-1940551848.html
В Приднестровье автомобиль протаранил остановку
В Приднестровье автомобиль протаранил остановку - РИА Новости, 17.04.2024
В Приднестровье автомобиль протаранил остановку
Легковой автомобиль протаранил остановку общественного транспорта в Бендерах, втором по величине городе Приднестровья, один человек погиб и трое попали в... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T12:38
2024-04-17T12:38
2024-04-17T12:42
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ТИРАСПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Легковой автомобиль протаранил остановку общественного транспорта в Бендерах, втором по величине городе Приднестровья, один человек погиб и трое попали в больницу, сообщает пресс-центр МВД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. "Выскочивший с проезжей части автомобиль сбил и прижал к забору прохожего, который от полученных травм скончался на месте... Тяжелые травмы получили три человека: женщина 49 лет, а также 71-летний и 50-летний мужчины. Они стояли на остановке. Все госпитализированы в городскую больницу. У них врачи диагностировали переломы нижних и верхних конечностей и другие травмы", - говорится в сообщении. Отмечается, что авария произошла примерно в 7.00 на Кишиневской улице в районе магазина "Юг-7", это окраина города в сторону выезда на Новые Анены и Кишинев. Установлено, что за рулем была 20-летняя девушка, которая получила водительские права меньше года назад,. Медицинское освидетельствование показало, что она была трезва. Автомобиль принадлежит 23-летнему мужчине, который находился в салоне - по предварительным данным, в состоянии опьянения, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240211/dtp-1926651012.html
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авто, бендеры, приднестровская молдавская республика, кишинев, в мире
Авто, Бендеры, Приднестровская Молдавская Республика, Кишинев, В мире
В Приднестровье автомобиль протаранил остановку
В Бендерах автомобиль протаранил остановку, один человек погиб
ТИРАСПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Легковой автомобиль протаранил остановку общественного транспорта в Бендерах, втором по величине городе Приднестровья, один человек погиб и трое попали в больницу, сообщает пресс-центр МВД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.
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"Выскочивший с проезжей части автомобиль сбил и прижал к забору прохожего, который от полученных травм скончался на месте... Тяжелые травмы получили три человека: женщина 49 лет, а также 71-летний и 50-летний мужчины. Они стояли на остановке. Все госпитализированы в городскую больницу. У них врачи диагностировали переломы нижних и верхних конечностей и другие травмы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что авария произошла примерно в 7.00 на Кишиневской улице в районе магазина "Юг-7", это окраина города в сторону выезда на Новые Анены и Кишинев.
Установлено, что за рулем была 20-летняя девушка, которая получила водительские права меньше года назад,. Медицинское освидетельствование показало, что она была трезва. Автомобиль принадлежит 23-летнему мужчине, который находился в салоне - по предварительным данным, в состоянии опьянения, отмечается в сообщении.