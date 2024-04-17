https://ria.ru/20240417/donetskoe-1940582894.html

Российские ВС улучшили положение на Донецком направлении

Российские ВС улучшили положение на Донецком направлении - РИА Новости, 17.04.2024

Российские ВС улучшили положение на Донецком направлении

Российские войска на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили три атаки ВСУ, потери Украины составили до 480 военнослужащих, один... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T14:37

2024-04-17T14:37

2024-04-17T14:47

специальная военная операция на украине

киев

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вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили три атаки ВСУ, потери Украины составили до 480 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 5-й, 79-й десантно-штурмовых, 28-й, 30-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Благодатное, Богдановка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, отражены три контратаки штурмовых групп 10-й горно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Выемка и Красногоровка ДНР."Противник потерял до 480 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 20 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 122-мм гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240417/sklady-1940583041.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность