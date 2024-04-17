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Российские ВС улучшили положение на Донецком направлении - РИА Новости, 17.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:37 17.04.2024 (обновлено: 14:47 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/donetskoe-1940582894.html
Российские ВС улучшили положение на Донецком направлении
Российские ВС улучшили положение на Донецком направлении - РИА Новости, 17.04.2024
Российские ВС улучшили положение на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили три атаки ВСУ, потери Украины составили до 480 военнослужащих, один... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T14:37
2024-04-17T14:47
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили три атаки ВСУ, потери Украины составили до 480 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 5-й, 79-й десантно-штурмовых, 28-й, 30-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Благодатное, Богдановка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, отражены три контратаки штурмовых групп 10-й горно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Выемка и Красногоровка ДНР."Противник потерял до 480 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 20 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 122-мм гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - сообщили в Минобороны.
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киев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские ВС улучшили положение на Донецком направлении

Российские ВС на Донецком направлении улучшили положение по переднему краю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили три атаки ВСУ, потери Украины составили до 480 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 5-й, 79-й десантно-штурмовых, 28-й, 30-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Благодатное, Богдановка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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Кроме того, по данным ведомства, отражены три контратаки штурмовых групп 10-й горно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Выемка и Красногоровка ДНР.
"Противник потерял до 480 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 20 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 122-мм гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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