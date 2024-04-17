https://ria.ru/20240417/dokument-1940625860.html

МИД поддержит усилия Башкирии в развитии внешних связей

МИД поддержит усилия Башкирии в развитии внешних связей - РИА Новости, 17.04.2024

МИД поддержит усилия Башкирии в развитии внешних связей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российское внешнеполитическое ведомство будет поддерживать усилия Башкирии по развитию связей с... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T17:21

2024-04-17T17:21

2024-04-17T18:19

россия

москва

сергей лавров

политика

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российское внешнеполитическое ведомство будет поддерживать усилия Башкирии по развитию связей с зарубежными партнерами,"Мы приветствуем нацеленность руководства Республики и деловых кругов Башкортостана на дальнейшее совершенствование внешних связей, поиск надежных зарубежных партнеров, которые будут руководствоваться принципом взаимной выгоды, а не делать совместные проекты, заложенные в геополитических амбициях. МИД России будет и впредь всячески поддерживать эти усилия, учитывая, что они идут в контексте тех самых глобальных тенденций формирования справедливого, демократичного, сбалансированного, взаимоуважительного мироустройства", - заявил Лавров на презентации экономического и инвестиционного потенциала в культурном центре МИД РФ.Лавров отметил туристический потенциал региона и пригласил послов и зарубежных представителей, которые присутствовали на презентации, посетить республику."Туристам открывается здесь огромное количество возможностей. Южный Урал тем более в двух часах лёта от Москвы, так что кто ещё не воспользовался этими возможностями, от души приглашаю", - отметил министр.Глава внешнеполитического ведомства отдельно упомянул в ходе презентации о своем увлечении сплавами по горным рекам и водным туризмом, он рассказал гостям, что эта страсть, которая "сформировала его как человека", началась именно с Башкортостана.

https://ria.ru/20240417/lavrov-1940610501.html

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Кирилл Волков

россия, москва, сергей лавров, политика