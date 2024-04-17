https://ria.ru/20240417/dokument-1940625860.html
МИД поддержит усилия Башкирии в развитии внешних связей
МИД поддержит усилия Башкирии в развитии внешних связей - РИА Новости, 17.04.2024
МИД поддержит усилия Башкирии в развитии внешних связей
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российское внешнеполитическое ведомство будет поддерживать усилия Башкирии по развитию связей с... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T17:21
2024-04-17T17:21
2024-04-17T18:19
россия
москва
сергей лавров
политика
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российское внешнеполитическое ведомство будет поддерживать усилия Башкирии по развитию связей с зарубежными партнерами,"Мы приветствуем нацеленность руководства Республики и деловых кругов Башкортостана на дальнейшее совершенствование внешних связей, поиск надежных зарубежных партнеров, которые будут руководствоваться принципом взаимной выгоды, а не делать совместные проекты, заложенные в геополитических амбициях. МИД России будет и впредь всячески поддерживать эти усилия, учитывая, что они идут в контексте тех самых глобальных тенденций формирования справедливого, демократичного, сбалансированного, взаимоуважительного мироустройства", - заявил Лавров на презентации экономического и инвестиционного потенциала в культурном центре МИД РФ.Лавров отметил туристический потенциал региона и пригласил послов и зарубежных представителей, которые присутствовали на презентации, посетить республику."Туристам открывается здесь огромное количество возможностей. Южный Урал тем более в двух часах лёта от Москвы, так что кто ещё не воспользовался этими возможностями, от души приглашаю", - отметил министр.Глава внешнеполитического ведомства отдельно упомянул в ходе презентации о своем увлечении сплавами по горным рекам и водным туризмом, он рассказал гостям, что эта страсть, которая "сформировала его как человека", началась именно с Башкортостана.
https://ria.ru/20240417/lavrov-1940610501.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, сергей лавров, политика
Россия, Москва, Сергей Лавров, Политика
МИД поддержит усилия Башкирии в развитии внешних связей
Глава МИД Лавров пообещал Башкирии поддержку в развитии внешних связей
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российское внешнеполитическое ведомство будет поддерживать усилия Башкирии по развитию связей с зарубежными партнерами,
"Мы приветствуем нацеленность руководства Республики и деловых кругов Башкортостана на дальнейшее совершенствование внешних связей, поиск надежных зарубежных партнеров, которые будут руководствоваться принципом взаимной выгоды, а не делать совместные проекты, заложенные в геополитических амбициях. МИД России будет и впредь всячески поддерживать эти усилия, учитывая, что они идут в контексте тех самых глобальных тенденций формирования справедливого, демократичного, сбалансированного, взаимоуважительного мироустройства", - заявил Лавров на презентации экономического и инвестиционного потенциала в культурном центре МИД РФ.
Лавров отметил туристический потенциал региона и пригласил послов и зарубежных представителей, которые присутствовали на презентации, посетить республику.
"Туристам открывается здесь огромное количество возможностей. Южный Урал
тем более в двух часах лёта от Москвы
, так что кто ещё не воспользовался этими возможностями, от души приглашаю", - отметил министр.
Глава внешнеполитического ведомства отдельно упомянул в ходе презентации о своем увлечении сплавами по горным рекам и водным туризмом, он рассказал гостям, что эта страсть, которая "сформировала его как человека", началась именно с Башкортостана.