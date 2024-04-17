https://ria.ru/20240417/deti-1940515613.html

Дети участников СВО из Приангарья будут получать бесплатное питание в школе

Дети участников СВО из Приангарья будут получать бесплатное питание в школе - РИА Новости, 17.04.2024

Дети участников СВО из Приангарья будут получать бесплатное питание в школе

Меру соцподдержки по обеспечению бесплатным питанием детей участников СВО до 2025 года продлят в Приангарье по инициативе губернатора Игоря Кобзева, сообщает... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T09:48

2024-04-17T09:48

2024-04-17T09:48

иркутская область

общество

иркутская область

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 17 апр - РИА Новости. Меру соцподдержки по обеспечению бесплатным питанием детей участников СВО до 2025 года продлят в Приангарье по инициативе губернатора Игоря Кобзева, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. "Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил продлить действие меры социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием детей участников специальной военной операции до 31 мая 2025 года. Согласно закону Иркутской области № 85-ОЗ от 5 июля 2023 года, данная мера соцподдержки действует до 31 мая 2024 года", - говорится в сообщении. Инициативу рассмотрели на 10-й сессии законодательного собрания Иркутской области 17 апреля. Депутаты одобрили поправки и приняли их в окончательном чтении. Бесплатным питание обеспечиваются ученики 5-11-х классов муниципальных или частных образовательных организаций, у которых отсутствует право на обеспечение бесплатным питанием по другим правовым актам. В течение 2023 года бесплатное питание в школах региона получали 1520 детей участников СВО, с января 2024 года получают 1739 человек.

https://ria.ru/20240406/protsenty-1938254006.html

https://ria.ru/20240322/vyplata-1935035725.html

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, иркутская область, игорь кобзев