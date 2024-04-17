https://ria.ru/20240417/deti-1940499548.html

Гладков рассказал о размещении детей из Белгородской области

Гладков рассказал о размещении детей из Белгородской области - РИА Новости, 17.04.2024

Гладков рассказал о размещении детей из Белгородской области

Более 13 тысяч детей из приграничных районов Белгородской области находятся почти в 40 регионах России, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков на своей... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T07:02

2024-04-17T07:02

2024-04-17T07:02

общество

белгородская область

россия

украина

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Более 13 тысяч детей из приграничных районов Белгородской области находятся почти в 40 регионах России, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". В середине марта Гладков заявил, что принято решение вывезти детей из Белгородской области в другие субъекты России из-за обстрелов со стороны Украины. По его словам, пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета. "Вчера 500 наших детей прибыли в Крым, Рязань, Калугу, Северную Осетию - Аланию. Сейчас находятся в почти 40 регионах более 13 тысяч наших детей", - сказал Гладков. Глава области подчеркнул, что везде, куда приезжают дети, их встречают с большим вниманием. Там, где возникают замечания со стороны родителей, власти реагируют максимально оперативно, уточнил губернатор. "Если есть какие-то вопросы, задавайте. Наша задача - все проблемы, связанные с нашими детьми, решать быстро. Что мы и стараемся делать", - отметил Гладков.

https://ria.ru/20240415/belgorod-1940064664.html

https://ria.ru/20240414/belgorod-1939898584.html

белгородская область

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общество, белгородская область, россия, украина, вячеслав гладков