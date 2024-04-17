https://ria.ru/20240417/desantniki-1940494970.html

Российские десантники уничтожили снайперов ВСУ на Артемовском участке

Российские десантники уничтожили снайперов ВСУ на Артемовском участке - РИА Новости, 17.04.2024

Российские десантники уничтожили снайперов ВСУ на Артемовском участке

Снайперская группа уссурийских десантников уничтожила снайперов и взяла в плен четверых военнослужащих ВСУ на Артемовском участке фронта в Донбассе, сообщили... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T05:06

2024-04-17T05:06

2024-04-17T05:49

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ЛУГАНСК, 17 апр – РИА Новости. Снайперская группа уссурийских десантников уничтожила снайперов и взяла в плен четверых военнослужащих ВСУ на Артемовском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ. "Одна из самых результативных снайперских групп российской армии – десантники Уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в снайперской дуэли уничтожили противника и захватили в плен четверых солдат ВСУ", - сообщили в МО РФ. Данные о том, что в районе действует снайпер ВСУ, были получены от разведки, сообщает МО. Снайперская группа уссурийских десантников выдвинулась в указанный район. "Лишь на пятые сутки ожидания наблюдатель заметил снайперскую пару ВСУ и ее группу прикрытия. В результате снайперской дуэли был ликвидирован опытный снайпер одного из спецподразделений ВСУ и его группа прикрытия, состоявшая из семи человек", - рассказали в ведомстве. Уточняется, что для эвакуации своих бойцов противник направил еще одну группу из четырех военнослужащих, на которую устроила засаду снайперская пара десантников с группой прикрытия. "В результате группа эвакуации ВСУ была захвачена в плен в полном составе", - отметили в МО РФ.

https://ria.ru/20240417/artilleriya-1940494552.html

https://ria.ru/20240417/porazheniya-1940486172.html

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россия, донбасс, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф