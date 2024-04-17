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Российские десантники уничтожили снайперов ВСУ на Артемовском участке - РИА Новости, 17.04.2024
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05:06 17.04.2024 (обновлено: 05:49 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/desantniki-1940494970.html
Российские десантники уничтожили снайперов ВСУ на Артемовском участке
Российские десантники уничтожили снайперов ВСУ на Артемовском участке - РИА Новости, 17.04.2024
Российские десантники уничтожили снайперов ВСУ на Артемовском участке
Снайперская группа уссурийских десантников уничтожила снайперов и взяла в плен четверых военнослужащих ВСУ на Артемовском участке фронта в Донбассе, сообщили... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T05:06
2024-04-17T05:49
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ЛУГАНСК, 17 апр – РИА Новости. Снайперская группа уссурийских десантников уничтожила снайперов и взяла в плен четверых военнослужащих ВСУ на Артемовском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ. "Одна из самых результативных снайперских групп российской армии – десантники Уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в снайперской дуэли уничтожили противника и захватили в плен четверых солдат ВСУ", - сообщили в МО РФ. Данные о том, что в районе действует снайпер ВСУ, были получены от разведки, сообщает МО. Снайперская группа уссурийских десантников выдвинулась в указанный район. "Лишь на пятые сутки ожидания наблюдатель заметил снайперскую пару ВСУ и ее группу прикрытия. В результате снайперской дуэли был ликвидирован опытный снайпер одного из спецподразделений ВСУ и его группа прикрытия, состоявшая из семи человек", - рассказали в ведомстве. Уточняется, что для эвакуации своих бойцов противник направил еще одну группу из четырех военнослужащих, на которую устроила засаду снайперская пара десантников с группой прикрытия. "В результате группа эвакуации ВСУ была захвачена в плен в полном составе", - отметили в МО РФ.
https://ria.ru/20240417/artilleriya-1940494552.html
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россия, донбасс, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские десантники уничтожили снайперов ВСУ на Артемовском участке

Уссурийские десантники взяли в плен четверых солдат ВСУ на Артемовском участке

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащий в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнослужащий в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 апр – РИА Новости. Снайперская группа уссурийских десантников уничтожила снайперов и взяла в плен четверых военнослужащих ВСУ на Артемовском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.
"Одна из самых результативных снайперских групп российской армии – десантники Уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в снайперской дуэли уничтожили противника и захватили в плен четверых солдат ВСУ", - сообщили в МО РФ.
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Данные о том, что в районе действует снайпер ВСУ, были получены от разведки, сообщает МО. Снайперская группа уссурийских десантников выдвинулась в указанный район. "Лишь на пятые сутки ожидания наблюдатель заметил снайперскую пару ВСУ и ее группу прикрытия. В результате снайперской дуэли был ликвидирован опытный снайпер одного из спецподразделений ВСУ и его группа прикрытия, состоявшая из семи человек", - рассказали в ведомстве.
Уточняется, что для эвакуации своих бойцов противник направил еще одну группу из четырех военнослужащих, на которую устроила засаду снайперская пара десантников с группой прикрытия.
"В результате группа эвакуации ВСУ была захвачена в плен в полном составе", - отметили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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