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МЧС ведет патрулирование в селе Казанское, где вода подходит к дамбе

МЧС ведет патрулирование в селе Казанское, где вода подходит к дамбе - РИА Новости, 17.04.2024

МЧС ведет патрулирование в селе Казанское, где вода подходит к дамбе

Сотрудники МЧС ведут патрулирование в селе Казанское Казанского района Тюменской области, где сейчас наиболее сложная поводковая ситуация и вода из реки Ишим... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T10:51

2024-04-17T10:51

2024-04-17T11:28

тюменская область

казанский район

ишим

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 17 апр – РИА Новости. Сотрудники МЧС ведут патрулирование в селе Казанское Казанского района Тюменской области, где сейчас наиболее сложная поводковая ситуация и вода из реки Ишим подходит к дамбе, сообщила начальник пресс-службы МЧС России по Тюменской области Наталья Семина в эфире телеканала "Россия 24"."Сейчас на контроле находится ситуация в Казанском муниципальном районе, это село Казанское. Там вода сейчас поднимается и подходит к дамбе. Для ее контроля организованы патрулирования в ежесуточном режиме, где сотрудники МЧС и добровольцы, органы местного самоуправления будут контролировать ее состояние и, в случае необходимости, принимать соответствующие меры", – сказала Семина.Ранее сообщалось, что в Казанский район из Тюмени отправлена аэромобильная группировка областного главка МЧС России в составе 32 человек и 12 единиц техники, ее основная задача – обустройство и укрепление дамб. Во вторник в 15 населенных пунктах района была объявлена срочная эвакуация. На утро среды уровень воды в реке Ишим у села Ильинка в Казанском районе составил 884 сантиметра, что выше критического значения на 84 сантиметра. По данным главы муниципалитета, в зоне подтопления находятся Ильинское, Афонькинское, Большеярковское, Казанское, Гагарьевское, Огневское, Большеченчерское сельские поселения. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды прогнозируется на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер круглосуточной горячей линии 122, система оповещения через СМС-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.

https://ria.ru/20240411/pavodok-1939294090.html

тюменская область

казанский район

ишим

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тюменская область, казанский район, ишим, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024