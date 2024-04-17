https://ria.ru/20240417/budanov-1940673060.html
Буданов* усомнился, что Трамп может решить конфликт на Украине за один день
Буданов* усомнился, что Трамп может решить конфликт на Украине за один день - РИА Новости, 17.04.2024
Буданов* усомнился, что Трамп может решить конфликт на Украине за один день
Руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов* не верит, что бывший президент США и возможный кандидат на выборах в этом году... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T21:52
2024-04-17T21:52
2024-04-17T22:04
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов* не верит, что бывший президент США и возможный кандидат на выборах в этом году Дональд Трамп смог бы разрешить конфликт на Украине за один день. "Я очень сильно уважаю личность Трампа. В его жизни было девять примеров, когда он поднимался на вершину, падал на дно жизни, а затем возвращался обратно... даже такой человек, как он, не смог бы разрешить этот вопрос за один день", - сказал Буданов* в интервью газете Washington Post в ответ на вопрос о идеях Трампа по урегулированию на Украине.Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.* Внесен в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240417/vylazki-1940671905.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Буданов* усомнился, что Трамп может решить конфликт на Украине за один день
Буданов: даже Трамп не смог бы решить конфликт на Украине за один день