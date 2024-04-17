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Шойгу лично проехал на легком бронеавтомобиле для спецподразделений - РИА Новости, 17.04.2024
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08:14 17.04.2024 (обновлено: 08:48 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/broneavtomobili-1940504677.html
Шойгу лично проехал на легком бронеавтомобиле для спецподразделений
Шойгу лично проехал на легком бронеавтомобиле для спецподразделений - РИА Новости, 17.04.2024
Шойгу лично проехал на легком бронеавтомобиле для спецподразделений
Для спецподразделений Вооруженных сил РФ созданы новые легкие бронеавтомобили, на одном из них на месте водителя лично проехал министр обороны РФ Сергей Шойгу,... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T08:14
2024-04-17T08:48
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Для спецподразделений Вооруженных сил РФ созданы новые легкие бронеавтомобили, на одном из них на месте водителя лично проехал министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщили в среду в Минобороны РФ. Как отметили в ведомстве, министр обороны проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения военнослужащих с учетом опыта СВО. Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества. "В ходе работы министр обороны РФ лично апробировал специальное транспортное средство и проверил его ходовые качества. Легкие и защищенные специальные транспортные средства данной линейки предназначены для перевозки личного состава, обеспечения выполнения подразделениями специального назначения боевых задач с помощью установленного стрелкового вооружения", - сказали в министерстве.
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безопасность, россия, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу лично проехал на легком бронеавтомобиле для спецподразделений

Для спецподразделений Вооруженных сил создали новые легкие бронеавтомобили

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Для спецподразделений Вооруженных сил РФ созданы новые легкие бронеавтомобили, на одном из них на месте водителя лично проехал министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщили в среду в Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, министр обороны проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения военнослужащих с учетом опыта СВО. Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества.
"В ходе работы министр обороны РФ лично апробировал специальное транспортное средство и проверил его ходовые качества. Легкие и защищенные специальные транспортные средства данной линейки предназначены для перевозки личного состава, обеспечения выполнения подразделениями специального назначения боевых задач с помощью установленного стрелкового вооружения", - сказали в министерстве.
Министр обороны России Сергей Шойгу во время посещения предприятия оборонно-промышленного комплекса в Тульской области - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
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БезопасностьРоссияСергей Шойгу
 
 
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