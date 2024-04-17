https://ria.ru/20240417/broneavtomobili-1940504677.html

Шойгу лично проехал на легком бронеавтомобиле для спецподразделений

Шойгу лично проехал на легком бронеавтомобиле для спецподразделений - РИА Новости, 17.04.2024

Шойгу лично проехал на легком бронеавтомобиле для спецподразделений

Для спецподразделений Вооруженных сил РФ созданы новые легкие бронеавтомобили, на одном из них на месте водителя лично проехал министр обороны РФ Сергей Шойгу,... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T08:14

2024-04-17T08:14

2024-04-17T08:48

безопасность

россия

сергей шойгу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926405960_0:121:2800:1696_1920x0_80_0_0_75c3e15beebe0f0b34fea4d645a87483.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Для спецподразделений Вооруженных сил РФ созданы новые легкие бронеавтомобили, на одном из них на месте водителя лично проехал министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщили в среду в Минобороны РФ. Как отметили в ведомстве, министр обороны проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения военнослужащих с учетом опыта СВО. Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества. "В ходе работы министр обороны РФ лично апробировал специальное транспортное средство и проверил его ходовые качества. Легкие и защищенные специальные транспортные средства данной линейки предназначены для перевозки личного состава, обеспечения выполнения подразделениями специального назначения боевых задач с помощью установленного стрелкового вооружения", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20240228/oborona-1930034355.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, сергей шойгу