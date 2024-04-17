https://ria.ru/20240417/blinovskiy-1940490831.html

Источник: уехавший в зону СВО муж Блиновской намерен приезжать в Москву

Источник: уехавший в зону СВО муж Блиновской намерен приезжать в Москву - РИА Новости, 17.04.2024

Источник: уехавший в зону СВО муж Блиновской намерен приезжать в Москву

Уехавший служить в зону специальной военной операции муж "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей намерен приезжать в Москву по расписанию и знакомиться с... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T03:43

2024-04-17T03:43

2024-04-17T04:52

происшествия

елена блиновская

алексей блиновский

москва

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Уехавший служить в зону специальной военной операции муж "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей намерен приезжать в Москву по расписанию и знакомиться с материалами уголовного дела, сообщил РИА Новости осведомленный источник. Ранее источник рассказал РИА Новости, что Блиновский уехал в зону СВО. В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. Они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов. "Алексей Блиновский будет по расписанию приезжать в столицу и знакомиться с материалами уголовного дела", - сказал собеседник агентства. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО. Фигурантом уголовного дела также является ее муж Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.

https://ria.ru/20240406/blinovskaya-1938240164.html

https://ria.ru/20240322/blinovskaya-1934960962.html

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происшествия, елена блиновская, алексей блиновский, москва