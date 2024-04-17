https://ria.ru/20240417/biznes-proekt-1940543872.html
В Томской области поступило 44 заявки на участие в бизнес-проекте для мам
В Томской области поступило 44 заявки на участие в бизнес-проекте для мам - РИА Новости, 17.04.2024
В Томской области поступило 44 заявки на участие в бизнес-проекте для мам
Жительницы Томской области подали 44 заявки для участия в программе "Мама-предприниматель", сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T12:23
2024-04-17T12:23
2024-04-17T12:23
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Жительницы Томской области подали 44 заявки для участия в программе "Мама-предприниматель", сообщает пресс-служба регионального правительства. Томский центр "Мой бизнес" планирует провести образовательную программу "Мама-предприниматель" в конце августа. Участницы данного проекта смогут получить необходимые знания для открытия и ведения своего дела, а авторы лучших бизнес-проектов — грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию бизнес-идей. "Мама-предприниматель" — программа Минэкономразвития России, которая помогает женщинам открыть и развивать свое дело. В текущем году планируют расширить географию проекта. В программе будут участвовать 70 регионов. В 2023 году в Томской области участие в конкурсе приняли 27 мам-предпринимательниц. Победу на региональном этапе и грант в размере 100 тысяч рублей получила сыровар Мария Клычева. Участвовать в проекте могут женщины с несовершеннолетними детьми или в декретном отпуске, в том числе матери, женщины-усыновители, женщины-опекуны, женщины-попечители или приемные матери. Наличие предпринимательского опыта не обязательно.
https://ria.ru/20240416/natsproekt-1940343992.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, томская область, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Томская область, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Жительницы Томской области подали 44 заявки для участия в программе "Мама-предприниматель", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Томский центр "Мой бизнес" планирует провести образовательную программу "Мама-предприниматель" в конце августа. Участницы данного проекта смогут получить необходимые знания для открытия и ведения своего дела, а авторы лучших бизнес-проектов — грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию бизнес-идей.
"Мама-предприниматель" — программа Минэкономразвития
России, которая помогает женщинам открыть и развивать свое дело. В текущем году планируют расширить географию проекта. В программе будут участвовать 70 регионов.
В 2023 году в Томской области участие в конкурсе приняли 27 мам-предпринимательниц. Победу на региональном этапе и грант в размере 100 тысяч рублей получила сыровар Мария Клычева.
Участвовать в проекте могут женщины с несовершеннолетними детьми или в декретном отпуске, в том числе матери, женщины-усыновители, женщины-опекуны, женщины-попечители или приемные матери. Наличие предпринимательского опыта не обязательно.