https://ria.ru/20240417/biznes-missiya-1940536627.html
Приморские дизайнеры поедут в бизнес-миссию в Китай
Приморские дизайнеры поедут в бизнес-миссию в Китай - РИА Новости, 17.04.2024
Приморские дизайнеры поедут в бизнес-миссию в Китай
Дизайнеры, самозанятые мастера и предприниматели легкой промышленности могут стать участниками бизнес-миссии в Китай, где с 3 по 9 мая они смогут провести ряд... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T11:32
2024-04-17T11:32
2024-04-17T11:32
твой бизнес
твой бизнес – новости
китай
приморский край
гуанчжоу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535026_0:39:750:461_1920x0_80_0_0_adedba4cf3d880ef9e1f0194d9904e0e.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Дизайнеры, самозанятые мастера и предприниматели легкой промышленности могут стать участниками бизнес-миссии в Китай, где с 3 по 9 мая они смогут провести ряд переговоров с китайскими компаниями и посетить семь крупных мероприятий и технологических производств, сообщает пресс-служба правительства Приморского края. Данное мероприятие проводит "Модный альянс креативных индустрий Приморья" ("М.А.К.И. Приморья"). Эта организация входит в структуру поддержки центра "Мой бизнес" и работает совместно с министерством экономического развития Приморского края в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Для недельной рабочей поездки в Гуанчжоу отберут девять представителей индустрии. Участникам бизнес-миссии помогут подготовить презентационные материалы для дальнейшей работы. Дизайнерам и компаниям помогут правильно упаковать бренд с учетом специфики китайской аудитории и ориентации на экспорт. Руководитель проекта "М.А.К.И. Приморья" Наталья Карпова рассказала, что предпринимателей ждет активная рабочая программа, большое количество В2В-переговоров, а также посещение высокотехнологичных производств и фабрик.
https://ria.ru/20240416/biznes-igra-1940374397.html
китай
приморский край
гуанчжоу
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535026_58:0:713:491_1920x0_80_0_0_3081c0ece4a0bdcd4f9a94808ba8b0d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, китай, приморский край, гуанчжоу
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Китай, Приморский край, Гуанчжоу
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Дизайнеры, самозанятые мастера и предприниматели легкой промышленности могут стать участниками бизнес-миссии в Китай, где с 3 по 9 мая они смогут провести ряд переговоров с китайскими компаниями и посетить семь крупных мероприятий и технологических производств, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.
Данное мероприятие проводит "Модный альянс креативных индустрий Приморья" ("М.А.К.И. Приморья"). Эта организация входит в структуру поддержки центра "Мой бизнес" и работает совместно с министерством экономического развития Приморского края в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Для недельной рабочей поездки в Гуанчжоу
отберут девять представителей индустрии. Участникам бизнес-миссии помогут подготовить презентационные материалы для дальнейшей работы. Дизайнерам и компаниям помогут правильно упаковать бренд с учетом специфики китайской аудитории и ориентации на экспорт.
Руководитель проекта "М.А.К.И. Приморья" Наталья Карпова рассказала, что предпринимателей ждет активная рабочая программа, большое количество В2В-переговоров, а также посещение высокотехнологичных производств и фабрик.