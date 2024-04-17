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Приморские дизайнеры поедут в бизнес-миссию в Китай - РИА Новости, 17.04.2024
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11:32 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/biznes-missiya-1940536627.html
Приморские дизайнеры поедут в бизнес-миссию в Китай
Приморские дизайнеры поедут в бизнес-миссию в Китай - РИА Новости, 17.04.2024
Приморские дизайнеры поедут в бизнес-миссию в Китай
Дизайнеры, самозанятые мастера и предприниматели легкой промышленности могут стать участниками бизнес-миссии в Китай, где с 3 по 9 мая они смогут провести ряд... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T11:32
2024-04-17T11:32
твой бизнес
твой бизнес – новости
китай
приморский край
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Дизайнеры, самозанятые мастера и предприниматели легкой промышленности могут стать участниками бизнес-миссии в Китай, где с 3 по 9 мая они смогут провести ряд переговоров с китайскими компаниями и посетить семь крупных мероприятий и технологических производств, сообщает пресс-служба правительства Приморского края. Данное мероприятие проводит "Модный альянс креативных индустрий Приморья" ("М.А.К.И. Приморья"). Эта организация входит в структуру поддержки центра "Мой бизнес" и работает совместно с министерством экономического развития Приморского края в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Для недельной рабочей поездки в Гуанчжоу отберут девять представителей индустрии. Участникам бизнес-миссии помогут подготовить презентационные материалы для дальнейшей работы. Дизайнерам и компаниям помогут правильно упаковать бренд с учетом специфики китайской аудитории и ориентации на экспорт. Руководитель проекта "М.А.К.И. Приморья" Наталья Карпова рассказала, что предпринимателей ждет активная рабочая программа, большое количество В2В-переговоров, а также посещение высокотехнологичных производств и фабрик.
https://ria.ru/20240416/biznes-igra-1940374397.html
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приморский край
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твой бизнес – новости, китай, приморский край, гуанчжоу
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Китай, Приморский край, Гуанчжоу

Приморские дизайнеры поедут в бизнес-миссию в Китай

© Фото : Правительство Приморского края/Игорь НовиковПриморские дизайнеры поедут в бизнес-миссию в Китай
Приморские дизайнеры поедут в бизнес-миссию в Китай - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© Фото : Правительство Приморского края/Игорь Новиков
Приморские дизайнеры поедут в бизнес-миссию в Китай
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Дизайнеры, самозанятые мастера и предприниматели легкой промышленности могут стать участниками бизнес-миссии в Китай, где с 3 по 9 мая они смогут провести ряд переговоров с китайскими компаниями и посетить семь крупных мероприятий и технологических производств, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.
Данное мероприятие проводит "Модный альянс креативных индустрий Приморья" ("М.А.К.И. Приморья"). Эта организация входит в структуру поддержки центра "Мой бизнес" и работает совместно с министерством экономического развития Приморского края в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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Вчера, 14:20
Для недельной рабочей поездки в Гуанчжоу отберут девять представителей индустрии. Участникам бизнес-миссии помогут подготовить презентационные материалы для дальнейшей работы. Дизайнерам и компаниям помогут правильно упаковать бренд с учетом специфики китайской аудитории и ориентации на экспорт.
Руководитель проекта "М.А.К.И. Приморья" Наталья Карпова рассказала, что предпринимателей ждет активная рабочая программа, большое количество В2В-переговоров, а также посещение высокотехнологичных производств и фабрик.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиКитайПриморский крайГуанчжоу
 
 
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