https://ria.ru/20240417/biznes-1940515015.html

В АСИ рассказали, за что ценят российских молодых специалистов

В АСИ рассказали, за что ценят российских молодых специалистов - РИА Новости, 17.04.2024

В АСИ рассказали, за что ценят российских молодых специалистов

Российских молодых специалистов во многих странах мира ценят не только за профессионализм, но и за устойчивость к стрессовым ситуациям, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T09:44

2024-04-17T09:44

2024-04-17T09:44

казань

азия

африка

брикс

агентство стратегических инициатив (аси)

экономика

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российских молодых специалистов во многих странах мира ценят не только за профессионализм, но и за устойчивость к стрессовым ситуациям, заявил РИА Новости директор Центра молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Александр Вайно. "Знаете, во многих странах молодые российские специалисты ценятся куда больше, чем их британские или французские коллеги. Наших ребят так высоко ценят не только за профессионализм, но и за колоссальную устойчивость к стрессово-психологическим ситуациям!" - сказал он. При этом Вайно заметил, что "вообще выйти на рынок другой страны, да еще и влиять на него – задача не из легких". "Это большая работа, которой мы сейчас занимаемся, в частности, в рамках БРИКС. На предстоящем саммите БРИКС в Казани будет достаточно большой молодежный блок, где мы обсудим потенциальные решения этих вопросов", - подчеркнул собеседник агентства. Идет процесс по налаживанию, добавил он, международных контактов "с партнерами и по отдельным странам". "Ведь тема молодого предпринимательства сегодня актуальна, как никогда в мире. Хотя бы потому, что средний возраст населения большинства стран Азии, Африки и Латинской Америки – это 25-30 лет", - заключил Вайно.

https://ria.ru/20240417/kadry-1940501672.html

https://ria.ru/20240417/asi-1940492143.html

казань

азия

африка

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

казань, азия, африка, брикс, агентство стратегических инициатив (аси), экономика