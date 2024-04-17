В АСИ рассказали о поддержке молодежного предпринимательства
АСИ: государство заинтересовано в процветании молодежного бизнеса
© iStock.com / nd3000Молодые предприниматели радуются завершению проекта
© iStock.com / nd3000
Молодые предприниматели радуются завершению проекта . Архивное фото
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Государство очень заинтересовано в том, чтобы молодежное предпринимательство в России процветало, это один из фокусов развития отечественной экономики, заявил РИА Новости директор Центра молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Александр Вайно.
"Государство крайне заинтересовано в том, чтобы молодежное предпринимательство в России процветало, это один из фокусов развития отечественной экономики", - сказал он.
Среди мер поддержки Вайно назвал гранты, которые выдаются Министерством экономического развития индивидуальным предпринимателям до 25 лет под конкретные перспективные проекты.
"Сумма их варьируется от 100 до 500 тысяч рублей, а для тех, кто трудится в Арктике, она доходит до одного миллиона", - заметил собеседник агентства.
Еще один пример, добавил он, – Фонд "Молодежная предпринимательская инициатива", работающий в связке с платформой "Конструкториум", "который выдает не гранты, а инвестиции, размер которых может составлять до 50 миллионов рублей".
Вайно также подчеркнул, что с перспективными молодыми предпринимателями работают и большие компании, и банки. "Их поддерживают, например, "Тинькофф", такие гиганты, как "Росатом", "Русгидро", "Сибур", "Северсталь". Все они активно развивают молодежное предпринимательство как внутри своих структур, так и за их пределами", - заключил он.