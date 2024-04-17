https://ria.ru/20240417/biznes-1940505793.html

В АСИ рассказали о поддержке молодежного предпринимательства

В АСИ рассказали о поддержке молодежного предпринимательства - РИА Новости, 17.04.2024

В АСИ рассказали о поддержке молодежного предпринимательства

Государство очень заинтересовано в том, чтобы молодежное предпринимательство в России процветало, это один из фокусов развития отечественной экономики, заявил... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T08:27

2024-04-17T08:27

2024-04-17T08:27

экономика

россия

арктика

агентство стратегических инициатив (аси)

тинькофф. кредитные системы

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940219482_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_ade243988b6fcb72f191227ca908f829.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Государство очень заинтересовано в том, чтобы молодежное предпринимательство в России процветало, это один из фокусов развития отечественной экономики, заявил РИА Новости директор Центра молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Александр Вайно. "Государство крайне заинтересовано в том, чтобы молодежное предпринимательство в России процветало, это один из фокусов развития отечественной экономики", - сказал он. Среди мер поддержки Вайно назвал гранты, которые выдаются Министерством экономического развития индивидуальным предпринимателям до 25 лет под конкретные перспективные проекты. "Сумма их варьируется от 100 до 500 тысяч рублей, а для тех, кто трудится в Арктике, она доходит до одного миллиона", - заметил собеседник агентства. Еще один пример, добавил он, – Фонд "Молодежная предпринимательская инициатива", работающий в связке с платформой "Конструкториум", "который выдает не гранты, а инвестиции, размер которых может составлять до 50 миллионов рублей". Вайно также подчеркнул, что с перспективными молодыми предпринимателями работают и большие компании, и банки. "Их поддерживают, например, "Тинькофф", такие гиганты, как "Росатом", "Русгидро", "Сибур", "Северсталь". Все они активно развивают молодежное предпринимательство как внутри своих структур, так и за их пределами", - заключил он.

https://ria.ru/20240417/kadry-1940501672.html

https://ria.ru/20240417/asi-1940492143.html

россия

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, арктика, агентство стратегических инициатив (аси), тинькофф. кредитные системы, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"