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Ночью в Орловской области средствами ПВО был сбит украинский БПЛА - РИА Новости, 17.04.2024
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08:22 17.04.2024 (обновлено: 08:30 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/bezopasnost-1940505287.html
Ночью в Орловской области средствами ПВО был сбит украинский БПЛА
Ночью в Орловской области средствами ПВО был сбит украинский БПЛА - РИА Новости, 17.04.2024
Ночью в Орловской области средствами ПВО был сбит украинский БПЛА
Ночью на территории Орловской области средствами ПВО был сбит украинский БПЛА, пострадавших и повреждений объектов нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T08:22
2024-04-17T08:30
орловская область
безопасность
андрей клычков
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Ночью на территории Орловской области средствами ПВО был сбит украинский БПЛА, пострадавших и повреждений объектов нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале."Сегодня ночью на территории Орловской области средствами ПВО был сбит вражеский БПЛА. Пострадавших и повреждений объектов нет. На месте происшествия работают оперативные службы, ситуация находится под полным контролем", - написал он.
https://ria.ru/20240416/spetsoperatsiya-1940367077.html
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орловская область, безопасность, андрей клычков
Орловская область, Безопасность, Андрей Клычков
Ночью в Орловской области средствами ПВО был сбит украинский БПЛА

ПВО сбили украинский БПЛА в Орловской области, пострадавших нет

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Ночью на территории Орловской области средствами ПВО был сбит украинский БПЛА, пострадавших и повреждений объектов нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале.
"Сегодня ночью на территории Орловской области средствами ПВО был сбит вражеский БПЛА. Пострадавших и повреждений объектов нет. На месте происшествия работают оперативные службы, ситуация находится под полным контролем", - написал он.
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Вчера, 13:54
 
Орловская областьБезопасностьАндрей Клычков
 
 
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