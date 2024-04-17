https://ria.ru/20240417/bezopasnost-1940505287.html
Ночью в Орловской области средствами ПВО был сбит украинский БПЛА
Ночью в Орловской области средствами ПВО был сбит украинский БПЛА - РИА Новости, 17.04.2024
Ночью в Орловской области средствами ПВО был сбит украинский БПЛА
Ночью на территории Орловской области средствами ПВО был сбит украинский БПЛА, пострадавших и повреждений объектов нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T08:22
2024-04-17T08:22
2024-04-17T08:30
орловская область
безопасность
андрей клычков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Ночью на территории Орловской области средствами ПВО был сбит украинский БПЛА, пострадавших и повреждений объектов нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале."Сегодня ночью на территории Орловской области средствами ПВО был сбит вражеский БПЛА. Пострадавших и повреждений объектов нет. На месте происшествия работают оперативные службы, ситуация находится под полным контролем", - написал он.
https://ria.ru/20240416/spetsoperatsiya-1940367077.html
орловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орловская область, безопасность, андрей клычков
Орловская область, Безопасность, Андрей Клычков
Ночью в Орловской области средствами ПВО был сбит украинский БПЛА
ПВО сбили украинский БПЛА в Орловской области, пострадавших нет