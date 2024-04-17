https://ria.ru/20240417/bezopasnost-1940505287.html

Ночью в Орловской области средствами ПВО был сбит украинский БПЛА

Ночью в Орловской области средствами ПВО был сбит украинский БПЛА - РИА Новости, 17.04.2024

Ночью в Орловской области средствами ПВО был сбит украинский БПЛА

Ночью на территории Орловской области средствами ПВО был сбит украинский БПЛА, пострадавших и повреждений объектов нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T08:22

2024-04-17T08:22

2024-04-17T08:30

орловская область

безопасность

андрей клычков

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Ночью на территории Орловской области средствами ПВО был сбит украинский БПЛА, пострадавших и повреждений объектов нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале."Сегодня ночью на территории Орловской области средствами ПВО был сбит вражеский БПЛА. Пострадавших и повреждений объектов нет. На месте происшествия работают оперативные службы, ситуация находится под полным контролем", - написал он.

https://ria.ru/20240416/spetsoperatsiya-1940367077.html

орловская область

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Дарья Буймова

орловская область, безопасность, андрей клычков