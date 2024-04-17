https://ria.ru/20240417/bezopasnost-1940503851.html

Раввин рассказал подробности ликвидации террориста у синагоги в Отрадном

Раввин рассказал подробности ликвидации террориста у синагоги в Отрадном - РИА Новости, 17.04.2024

Раввин рассказал подробности ликвидации террориста у синагоги в Отрадном

Подозреваемый в подготовке теракта, которого на минувшей неделе ликвидировали силовики, мог готовить нападение на синагогу Федерации еврейских общин России... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T08:07

2024-04-17T08:07

2024-04-17T12:22

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

отрадное

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Подозреваемый в подготовке теракта, которого на минувшей неделе ликвидировали силовики, мог готовить нападение на синагогу Федерации еврейских общин России "Даркей Шалом" в столичном районе Отрадное.О предотвращении теракта в еврейском религиозном учреждении в Москве ФСБ сообщила в минувший четверг. В спецслужбе рассказали, что выявили уроженца одной из стран Средней Азии, который проводил разведку у синагоги. При задержании его ликвидировали, а дома нашли взрывное устройство.Как рассказал РИА Новости глава религиозной общины "Даркей Шалом" раввин Довид Карпов, задержание террориста проходило на Березовой аллее, которая находится в нескольких минутах езды от синагоги."В синагогу приезжали правоохранители, расспрашивали, проводили оперативные действия, интересовались камерами, но меня тогда в синагоге не было, их встретила охрана", — добавил он.По словам раввина, у террористов, которых ликвидировали в Калужской области в марте, нашли карту, на которой точкой была отмечена синагога "Даркей Шалом".Представитель службы охраны синагоги рассказал РИА Новости, что перед операцией по задержанию предполагаемого террориста приезжали представители силовых структур, "задавали вопросы, смотрели видеозаписи с камер наблюдения, провели инструктаж".По его словам, они не сообщали, что в отношении синагоги планируется теракт."Конкретно никто не говорит. Нас не информировали. Мне кажется, в этом нет необходимости. Я думаю, это была очень оперативная информация. Мы не знаем, как это технически проходило. С моей точки зрения, спецслужбы должны быть незаметны, они заметны, когда показывают результат. У нас к ним претензий нет. То, что касается нас, что они сейчас делают, что они предотвратили теракт, на мой взгляд, это так, как и должны делать. Когда выявляют на ранней стадии и нейтрализуют — это и есть высший пилотаж", — заключил собеседник агентства.В марте в ФСБ сообщили о предотвращении нападения террористов на синагогу в Москве. При задержании в Калужской области боевики оказали вооруженное сопротивление, их нейтрализовали. На опубликованном видео задержания был показан инвентарь радикалов, где среди прочего была карта Москвы. СМИ тогда писали, что на ней была отмечена именно синагога "Даркей Шалом" в Отрадном.

https://ria.ru/20240411/fsb-1939471228.html

https://ria.ru/20240307/napadenie-1931723099.html

https://ria.ru/20240307/terroristy-1931734826.html

отрадное

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2024

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Синагога в Москве, где предположительно был предотвращен теракт РИА Новости нашло синагогу в Москве, где предположительно был предотвращен теракт, силовики выезжали туда и изучали записи камер. Как сообщил глава этой религиозной общины раввин Довид Карпов, планировавший теракт был ликвидирован недалеко от синагоги Федерации еврейских общин России "Даркей Шалом" в столичном районе Отрадное. 2024-04-17T08:07 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, отрадное