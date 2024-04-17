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Байден призвал конгресс срочно дать денег Украине - РИА Новости, 17.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:24 17.04.2024 (обновлено: 18:01 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/bayden-1940626431.html
Байден призвал конгресс срочно дать денег Украине
Байден призвал конгресс срочно дать денег Украине - РИА Новости, 17.04.2024
Байден призвал конгресс срочно дать денег Украине
Президент США Джо Байден в статье для газеты Wall Street Journal призвал конгресс утвердить его запрос на помощь для Израиля и Украины, предупредив, что победа... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T17:24
2024-04-17T18:01
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
джо байден
владимир путин
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
нато
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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден в статье для газеты Wall Street Journal призвал конгресс утвердить его запрос на помощь для Израиля и Украины, предупредив, что победа России якобы беспрецедентно приблизит ее к границам НАТО. "Сейчас не время бросать наших друзей. Палата представителей должна принять законопроект об экстренной помощи Украине и Израилю в сфере национальной безопасности, а также утвердить гуманитарную помощь, в которой отчаянно нуждаются палестинцы в секторе Газа", - написал Байден. Палата представителей после длительных проволочек планирует на этой неделе проголосовать за выделение средств союзникам США, но остается неясным насколько республиканский инициативы устроят демократов и Белый дом, которые выступают за утверждение собственного законопроекта на 95 миллиардов долларов. В Белом доме ранее заявили, что предпочитают, чтобы конгрессмены проголосовали за уже утвержденный сенатом пакетный законопроект, но будут готовы изучить обособленные инициативы республиканцев после того, как их одобрит палата представителей. Байден повторил, что помощь Украине необходима, чтобы не допустить беспрецедентного приближения российских сил к американским союзникам по НАТО, якобы чреватого, по его словам, прямым конфликтом с участием США. "Если Россия возобладает, войска господина (президента РФ Владимира - ред.) Путина придвинутся ближе, чем когда-либо к нашим союзникам по НАТО", - написал он. Байден заверил, что помощь не станет "открытым чеком", а основными получателями средств будут предприятия американского военно-промышленного комплекса. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240417/ritter-1940609309.html
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россия, украина, сша, джо байден, владимир путин, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Джо Байден, Владимир Путин, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), НАТО, В мире
Байден призвал конгресс срочно дать денег Украине

Байден призвал конгресс утвердить запрос на помощь для Израиля и Украины

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден в статье для газеты Wall Street Journal призвал конгресс утвердить его запрос на помощь для Израиля и Украины, предупредив, что победа России якобы беспрецедентно приблизит ее к границам НАТО.
«
"Сейчас не время бросать наших друзей. Палата представителей должна принять законопроект об экстренной помощи Украине и Израилю в сфере национальной безопасности, а также утвердить гуманитарную помощь, в которой отчаянно нуждаются палестинцы в секторе Газа", - написал Байден.
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"Уже в процессе": разведчик раскрыл зловещий план США по Украине
Вчера, 16:27
Палата представителей после длительных проволочек планирует на этой неделе проголосовать за выделение средств союзникам США, но остается неясным насколько республиканский инициативы устроят демократов и Белый дом, которые выступают за утверждение собственного законопроекта на 95 миллиардов долларов.
В Белом доме ранее заявили, что предпочитают, чтобы конгрессмены проголосовали за уже утвержденный сенатом пакетный законопроект, но будут готовы изучить обособленные инициативы республиканцев после того, как их одобрит палата представителей.
Байден повторил, что помощь Украине необходима, чтобы не допустить беспрецедентного приближения российских сил к американским союзникам по НАТО, якобы чреватого, по его словам, прямым конфликтом с участием США.
«
"Если Россия возобладает, войска господина (президента РФ Владимира - ред.) Путина придвинутся ближе, чем когда-либо к нашим союзникам по НАТО", - написал он.
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Вчера, 13:13
Байден заверил, что помощь не станет "открытым чеком", а основными получателями средств будут предприятия американского военно-промышленного комплекса.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Байден назвал помощь Украине "разумной инвестицией"
20 октября 2023, 03:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДжо БайденВладимир ПутинВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)НАТО
 
 
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