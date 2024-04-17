https://ria.ru/20240417/bankomat-1940521444.html

В Омске мужчина попытался подорвать банкомат

В Омске мужчина попытался подорвать банкомат - РИА Новости, 17.04.2024

В Омске мужчина попытался подорвать банкомат

Неизвестный мужчина в Омске попытался похитить деньги из банкомата Сбербанка, подорвав его, возбуждено уголовное дело о попытке кражи в особо крупном размере,... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T10:23

2024-04-17T10:23

2024-04-17T10:49

происшествия

омск

омская область

россия

сбербанк россии

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НОВОСИБИРСК, 17 апр – РИА Новости. Неизвестный мужчина в Омске попытался похитить деньги из банкомата Сбербанка, подорвав его, возбуждено уголовное дело о попытке кражи в особо крупном размере, сообщает прокуратура Омской области. "Предварительно установлено, что сегодня в утреннее время неизвестный мужчина, находясь в отделении ПАО "Сбербанк", расположенном на первом этаже многоквартирного жилого дома по улице Краснознаменная, 26/3, с целью хищения денежных средств попытался вскрыть банкомат", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, в банкомате было более 1,5 миллиона рублей, но похитить их преступнику не удалось. В результате произошедшего никто не пострадал. Судя по фотографиям, в результате произошедшего серьезно пострадала внутренняя отделка отделения банка. "По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ (покушение кражу в особо крупном размере), проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления и лица его совершившего", - сообщили в надзорном ведомстве. Прокуратура Центрального округа Омска взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту покушения на хищение денежных средств из банкомата.

https://ria.ru/20231227/sberbank-1918375664.html

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происшествия, омск, омская область, россия, сбербанк россии