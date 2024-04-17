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Российские Су-25 нанесли удар по технике ВСУ на Донецком направлении
Российские Су-25 нанесли удар по технике ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 17.04.2024
Российские Су-25 нанесли удар по технике ВСУ на Донецком направлении
Экипажи штурмовой авиации ВКС России на самолетах Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ на Донецком направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T05:08
2024-04-17T05:08
2024-04-17T05:47
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации ВКС России на самолетах Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ на Донецком направлении, сообщили в Минобороны России. "Выполнили задачу по поддержке сухопутных войск. Получили задачу на командном пункте. Выполнили взлет с аэродрома базирования, вышли в район цели, связались с передовым авиационным наводчиком, выполнили пуск ракет с кабрирования. По докладу авиационного наводчика, все цели были поражены", – рассказал летчик одного из Су-25 Роман. В Минобороны РФ отметили, что удар был выполнен неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника на донецком направлении. Пуски ракет выполнялись парами, с малых высот. После применения ракет экипажи выполнили маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. После вылетов специалисты инженерно-технического состава провели обслуживание самолетов и подготовили их к повторному боевому вылету. МО РФ также опубликовало видеоролик, где показана подготовка к вылету, взлет, выход в район нанесения удара и применение ракет. Можно с разных ракурсов увидеть, как штурмовики выпускают средства поражения, а затем выполняют маневр и возвращаются на аэродром.
https://ria.ru/20240417/desantniki-1940494970.html
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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-25, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-25, Вооруженные силы РФ
Российские Су-25 нанесли удар по технике ВСУ на Донецком направлении
МО: Су-25 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ на Донецком направлении
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации ВКС России на самолетах Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ на Донецком направлении, сообщили в Минобороны России.
"Выполнили задачу по поддержке сухопутных войск. Получили задачу на командном пункте. Выполнили взлет с аэродрома базирования, вышли в район цели, связались с передовым авиационным наводчиком, выполнили пуск ракет с кабрирования. По докладу авиационного наводчика, все цели были поражены", – рассказал летчик одного из Су-25 Роман.
В Минобороны РФ отметили, что удар был выполнен неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника на донецком направлении.
Пуски ракет выполнялись парами, с малых высот. После применения ракет экипажи выполнили маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. После вылетов специалисты инженерно-технического состава провели обслуживание самолетов и подготовили их к повторному боевому вылету.
МО РФ также опубликовало видеоролик, где показана подготовка к вылету, взлет, выход в район нанесения удара и применение ракет. Можно с разных ракурсов увидеть, как штурмовики выпускают средства поражения, а затем выполняют маневр и возвращаются на аэродром.