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Российские Су-25 нанесли удар по технике ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 17.04.2024
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05:08 17.04.2024 (обновлено: 05:47 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/aviatsiya-1940495126.html
Российские Су-25 нанесли удар по технике ВСУ на Донецком направлении
Российские Су-25 нанесли удар по технике ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 17.04.2024
Российские Су-25 нанесли удар по технике ВСУ на Донецком направлении
Экипажи штурмовой авиации ВКС России на самолетах Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ на Донецком направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T05:08
2024-04-17T05:47
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
су-25
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации ВКС России на самолетах Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ на Донецком направлении, сообщили в Минобороны России. "Выполнили задачу по поддержке сухопутных войск. Получили задачу на командном пункте. Выполнили взлет с аэродрома базирования, вышли в район цели, связались с передовым авиационным наводчиком, выполнили пуск ракет с кабрирования. По докладу авиационного наводчика, все цели были поражены", – рассказал летчик одного из Су-25 Роман. В Минобороны РФ отметили, что удар был выполнен неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника на донецком направлении. Пуски ракет выполнялись парами, с малых высот. После применения ракет экипажи выполнили маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. После вылетов специалисты инженерно-технического состава провели обслуживание самолетов и подготовили их к повторному боевому вылету. МО РФ также опубликовало видеоролик, где показана подготовка к вылету, взлет, выход в район нанесения удара и применение ракет. Можно с разных ракурсов увидеть, как штурмовики выпускают средства поражения, а затем выполняют маневр и возвращаются на аэродром.
https://ria.ru/20240417/desantniki-1940494970.html
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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-25, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-25, Вооруженные силы РФ
Российские Су-25 нанесли удар по технике ВСУ на Донецком направлении

МО: Су-25 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкШтурмовик Су-25
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Штурмовик Су-25. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации ВКС России на самолетах Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ на Донецком направлении, сообщили в Минобороны России.
"Выполнили задачу по поддержке сухопутных войск. Получили задачу на командном пункте. Выполнили взлет с аэродрома базирования, вышли в район цели, связались с передовым авиационным наводчиком, выполнили пуск ракет с кабрирования. По докладу авиационного наводчика, все цели были поражены", – рассказал летчик одного из Су-25 Роман.
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В Минобороны РФ отметили, что удар был выполнен неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника на донецком направлении.
Пуски ракет выполнялись парами, с малых высот. После применения ракет экипажи выполнили маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. После вылетов специалисты инженерно-технического состава провели обслуживание самолетов и подготовили их к повторному боевому вылету.
МО РФ также опубликовало видеоролик, где показана подготовка к вылету, взлет, выход в район нанесения удара и применение ракет. Можно с разных ракурсов увидеть, как штурмовики выпускают средства поражения, а затем выполняют маневр и возвращаются на аэродром.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныСу-25Вооруженные силы РФ
 
 
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