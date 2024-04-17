https://ria.ru/20240417/aviakompaniiya-1940658314.html

СМИ: страны "Большой семерки" могут ввести санкции против Iran Air

СМИ: страны "Большой семерки" могут ввести санкции против Iran Air - РИА Новости, 17.04.2024

СМИ: страны "Большой семерки" могут ввести санкции против Iran Air

Страны "Большой семерки" рассматривают возможность введения санкций против иранской авиакомпании Iran Air из-за атаки Ирана против Израиля, передает агентство... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T20:11

2024-04-17T20:11

2024-04-17T20:11

в мире

израиль

иран

тегеран (город)

бени ганц

iran air

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Страны "Большой семерки" рассматривают возможность введения санкций против иранской авиакомпании Iran Air из-за атаки Ирана против Израиля, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. "Некоторые страны "Большой семерки" рассматривают возможность введения новых санкций против Iran Air в ответ на нападение Тегерана на Израиль 13 апреля, что приведет к дальнейшему ограничению полетов иранского перевозчика в Европу", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что окончательное решение по введению санкций еще не принято. Эту меру также обсуждают как вариант введения санкций в случае якобы возможных поставок Ираном ракет России, заявил источник. Элитное подразделение ВС Ирана - Корпус стражей исламской революции (КСИР) - в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.

https://ria.ru/20240415/bespilotniki-1940213949.html

https://ria.ru/20240415/iran-1940082508.html

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иран

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в мире, израиль, иран, тегеран (город), бени ганц, iran air, обострение ситуации между ираном и израилем