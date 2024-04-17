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В Узбекистане четыре человека выпали с аттракциона - РИА Новости, 17.04.2024
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13:02 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/attraktsion-1940559425.html
В Узбекистане четыре человека выпали с аттракциона
В Узбекистане четыре человека выпали с аттракциона - РИА Новости, 17.04.2024
В Узбекистане четыре человека выпали с аттракциона
Четыре человека, в том числе два подростка, выпали с аттракциона "Веселые горки" в одном из парков отдыха в городе Термезе на юге Узбекистана, пострадавшие... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T13:02
2024-04-17T13:02
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ТАШКЕНТ, 17 апр – РИА Новости. Четыре человека, в том числе два подростка, выпали с аттракциона "Веселые горки" в одном из парков отдыха в городе Термезе на юге Узбекистана, пострадавшие госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе генпрокуратуры страны. "Во время движения аттракциона "Веселые горки" в парке культуры и отдыха "Болажон" в Термезе вместе с сиденьями выпали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних – 2009 года рождения и 2013 года рождения", - сказал представитель генпрокуратуры. Он уточнил, что все пострадавшие доставлены в местный филиал Республиканского центра экстренной медицинской помощи. Правоохранительные органы проводят проверку в связи с ЧП. Госкомитет промышленной безопасности Узбекистана сообщил на своей странице в Telegram-канале, что аттракцион не прошел предсезонных испытаний и не получал разрешения на эксплуатацию.
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узбекистан, в мире
Узбекистан, В мире
В Узбекистане четыре человека выпали с аттракциона

В Термезе четыре человека получили травмы, выпав с аттракциона "Веселые горки"

© AP PhotoПолиция в Узбекистане
Полиция в Узбекистане - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© AP Photo
Полиция в Узбекистане. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 17 апр – РИА Новости. Четыре человека, в том числе два подростка, выпали с аттракциона "Веселые горки" в одном из парков отдыха в городе Термезе на юге Узбекистана, пострадавшие госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе генпрокуратуры страны.
«
"Во время движения аттракциона "Веселые горки" в парке культуры и отдыха "Болажон" в Термезе вместе с сиденьями выпали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних – 2009 года рождения и 2013 года рождения", - сказал представитель генпрокуратуры.
Он уточнил, что все пострадавшие доставлены в местный филиал Республиканского центра экстренной медицинской помощи. Правоохранительные органы проводят проверку в связи с ЧП.
Госкомитет промышленной безопасности Узбекистана сообщил на своей странице в Telegram-канале, что аттракцион не прошел предсезонных испытаний и не получал разрешения на эксплуатацию.
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