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В Узбекистане четыре человека выпали с аттракциона
В Узбекистане четыре человека выпали с аттракциона - РИА Новости, 17.04.2024
В Узбекистане четыре человека выпали с аттракциона
Четыре человека, в том числе два подростка, выпали с аттракциона "Веселые горки" в одном из парков отдыха в городе Термезе на юге Узбекистана, пострадавшие... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T13:02
2024-04-17T13:02
2024-04-17T13:02
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ТАШКЕНТ, 17 апр – РИА Новости. Четыре человека, в том числе два подростка, выпали с аттракциона "Веселые горки" в одном из парков отдыха в городе Термезе на юге Узбекистана, пострадавшие госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе генпрокуратуры страны. "Во время движения аттракциона "Веселые горки" в парке культуры и отдыха "Болажон" в Термезе вместе с сиденьями выпали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних – 2009 года рождения и 2013 года рождения", - сказал представитель генпрокуратуры. Он уточнил, что все пострадавшие доставлены в местный филиал Республиканского центра экстренной медицинской помощи. Правоохранительные органы проводят проверку в связи с ЧП. Госкомитет промышленной безопасности Узбекистана сообщил на своей странице в Telegram-канале, что аттракцион не прошел предсезонных испытаний и не получал разрешения на эксплуатацию.
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узбекистан, в мире
В Узбекистане четыре человека выпали с аттракциона
В Термезе четыре человека получили травмы, выпав с аттракциона "Веселые горки"
ТАШКЕНТ, 17 апр – РИА Новости. Четыре человека, в том числе два подростка, выпали с аттракциона "Веселые горки" в одном из парков отдыха в городе Термезе на юге Узбекистана, пострадавшие госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе генпрокуратуры страны.
«
"Во время движения аттракциона "Веселые горки" в парке культуры и отдыха "Болажон" в Термезе вместе с сиденьями выпали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних – 2009 года рождения и 2013 года рождения", - сказал представитель генпрокуратуры.
Он уточнил, что все пострадавшие доставлены в местный филиал Республиканского центра экстренной медицинской помощи. Правоохранительные органы проводят проверку в связи с ЧП.
Госкомитет промышленной безопасности Узбекистана сообщил на своей странице в Telegram-канале, что аттракцион не прошел предсезонных испытаний и не получал разрешения на эксплуатацию.