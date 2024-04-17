https://ria.ru/20240417/attraktsion-1940559425.html

В Узбекистане четыре человека выпали с аттракциона

В Узбекистане четыре человека выпали с аттракциона - РИА Новости, 17.04.2024

В Узбекистане четыре человека выпали с аттракциона

Четыре человека, в том числе два подростка, выпали с аттракциона "Веселые горки" в одном из парков отдыха в городе Термезе на юге Узбекистана, пострадавшие... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T13:02

2024-04-17T13:02

2024-04-17T13:02

узбекистан

в мире

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ТАШКЕНТ, 17 апр – РИА Новости. Четыре человека, в том числе два подростка, выпали с аттракциона "Веселые горки" в одном из парков отдыха в городе Термезе на юге Узбекистана, пострадавшие госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе генпрокуратуры страны. "Во время движения аттракциона "Веселые горки" в парке культуры и отдыха "Болажон" в Термезе вместе с сиденьями выпали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних – 2009 года рождения и 2013 года рождения", - сказал представитель генпрокуратуры. Он уточнил, что все пострадавшие доставлены в местный филиал Республиканского центра экстренной медицинской помощи. Правоохранительные органы проводят проверку в связи с ЧП. Госкомитет промышленной безопасности Узбекистана сообщил на своей странице в Telegram-канале, что аттракцион не прошел предсезонных испытаний и не получал разрешения на эксплуатацию.

https://ria.ru/20230930/evakuatsiya-1899574493.html

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