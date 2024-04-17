https://ria.ru/20240417/atr-1940627257.html
Российский посол обвинил США в сознательном нагнетании ситуации в АТР
Российский посол обвинил США в сознательном нагнетании ситуации в АТР - РИА Новости, 17.04.2024
Российский посол обвинил США в сознательном нагнетании ситуации в АТР
США сознательно нагнетают ситуацию в АТР, а размещение в регионе ракет средней дальности станет "черным днем" для международной безопасности, заявил посол РФ в... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T17:27
2024-04-17T17:27
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. США сознательно нагнетают ситуацию в АТР, а размещение в регионе ракет средней дальности станет "черным днем" для международной безопасности, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в связи с проходящими на Филиппинах совместными со Штатами учениями Salaknib 24. "Публичная демонстрация Пентагоном возможностей по оперативному развертыванию ранее запрещенных по ДРСМД ракетных вооружений в АТР вызывает глубокую озабоченность", - заявил Антонов журналистам, комментируя учения, в рамках которых, как сообщил Пентагон, на остров Лусон были доставлены компоненты для ракетной системы средней дальности Typhon. Российский дипломат подчеркнул, что "размещение Пентагоном ракет средней дальности станет "черным днем" для международной безопасности", поскольку "американцы выводят из тени целый класс дестабилизирующего оружия для обеспечения своего военного превосходства над противниками". По оценке Антонова, "Соединенные Штаты целенаправленно нагнетают уровень военного противостояния и подогревают очаги напряженности" в Азиатско-Тихоокеанском регионе и, создавая в АТР новые замкнутые группировки и военно-политические союзы, пытаются "вернуть мир к худшим временем холодной войны и балансирования на грани ядерного конфликта". Высокопоставленный дипломат напомнил, что РФ в одностороннем порядке обязалась не вести развертывание РСМД до появления таких средств американского производства в любом регионе мира. "Призываем США не открывать "ящик Пандоры" и последовать примеру нашей страны, предприняв все необходимые шаги в целях обеспечения глобальной стабильности и предсказуемости", - заявил посол, указав, что "в противном случае вся ответственность за новый всплеск напряженности в мире ляжет на Вашингтон".
https://ria.ru/20231016/rsmd-1903142118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, атр, россия, анатолий антонов, в мире, министерство обороны сша
США, АТР, Россия, Анатолий Антонов, В мире, Министерство обороны США
Российский посол обвинил США в сознательном нагнетании ситуации в АТР
Российский посол Антонов: США сознательно создают угрозу безопасности в АТР
ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. США сознательно нагнетают ситуацию в АТР, а размещение в регионе ракет средней дальности станет "черным днем" для международной безопасности, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в связи с проходящими на Филиппинах совместными со Штатами учениями Salaknib 24.
"Публичная демонстрация Пентагоном
возможностей по оперативному развертыванию ранее запрещенных по ДРСМД ракетных вооружений в АТР вызывает глубокую озабоченность", - заявил Антонов журналистам, комментируя учения, в рамках которых, как сообщил Пентагон, на остров Лусон
были доставлены компоненты для ракетной системы средней дальности Typhon.
Российский дипломат подчеркнул, что "размещение Пентагоном ракет средней дальности станет "черным днем" для международной безопасности", поскольку "американцы выводят из тени целый класс дестабилизирующего оружия для обеспечения своего военного превосходства над противниками".
По оценке Антонова, "Соединенные Штаты целенаправленно нагнетают уровень военного противостояния и подогревают очаги напряженности" в Азиатско-Тихоокеанском регионе и, создавая в АТР новые замкнутые группировки и военно-политические союзы, пытаются "вернуть мир к худшим временем холодной войны и балансирования на грани ядерного конфликта". Высокопоставленный дипломат напомнил, что РФ в одностороннем порядке обязалась не вести развертывание РСМД до появления таких средств американского производства в любом регионе мира.
"Призываем США не открывать "ящик Пандоры" и последовать примеру нашей страны, предприняв все необходимые шаги в целях обеспечения глобальной стабильности и предсказуемости", - заявил посол, указав, что "в противном случае вся ответственность за новый всплеск напряженности в мире ляжет на Вашингтон".